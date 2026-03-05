Huawei uvádza na trh špecifické riešenia pre kancelárie, zdravotníctvo a vzdelávanie
News provided byHuawei
Mar 05, 2026, 11:20 ET
BARCELONA, Španielsko, 5. marec 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei predstavila na veľtrhu MWC 2026 rad nových riešení pre kancelárie, zdravotníctvo a vzdelávanie. Integráciou inteligentných a digitálnych technológií do svojich riešení pre videokonferencie prináša Huawei solídny technický základ pre podporu digitálnej transformácie podnikov.
Inteligentné konferenčné a kancelárske riešenie: vytvorenie ekosystému synergie zariadení a cloudu pre všetky scenáre
Inteligentné konferenčné a kancelárske riešenie spoločnosti Huawei prináša prelomové inteligentné funkcie vrátane hlasového asistenta na plánovanie stretnutí, prekladu v reálnom čase s titulkami počas stretnutí a súhrnov po stretnutí na základe rolí pre zvýšenie efektivity. Zariadenia ako IdeaHub S3 a ďalšie monitory pre stretnutia sa integrujú s poprednými cloudovými konferenčnými platformami mimo Číny a využívajú AI na plnenie potrieb nadnárodných spoločností v oblasti bezproblémovej spolupráce v rámci rôznych regiónov a zariadení.
Riešenie pre telemedicínu: zlepšenie dostupnosti kvalitných zdravotníckych zdrojov
Nerovnomerné rozdelenie zdravotníckych zdrojov často bráni pacientom vo včasnej a účinnej diagnóze a liečbe, čo je v sektore zdravotnej starostlivosti dlhodobým problémom. Systém telemedicíny od spoločnosti Huawei umožňuje komunikáciu medzi lekármi a pacientmi na diaľku v reálnom čase a odstraňuje bariéry medzi oddeleniami, nemocnicami a regiónmi. Systém imerzívnej teleprítomnosti poskytuje osobnú komunikáciu v situáciách, ako sú vzdialené multidisciplinárne konzultácie či núdzové pokyny. Ge Fangmin, riaditeľ Centra internetovej medicíny v Druhej pridruženej nemocnici Univerzity Zhejiang, predniesol na podujatí hlavný prejav o tom, ako digitálna spolupráca s pomocou AI transformuje ekosystém telemedicíny a pomáha malým a stredným zdravotníckym zariadeniam získať praktický prístup k vzdialeným zdravotníckym zdrojom z centrálnych nemocníc. Hlavný prejav zahŕňal praktické skúsenosti v situáciách, ako je spolupráca viacerých nemocníc či multidisciplinárne konzultácie na diaľku.
Učebňa s AI: nová definícia vzdelávania
Spoločnosť Huawei tiež predstavila riešenie pre inteligentnú triedu s AI, zamerané na sériu IdeaHub K3 v rôznych veľkostiach. Cieľom je podporiť nový spôsob výučby, ktorý kladie dôraz na AI, efektívne interakcie a environmentálnu udržateľnosť. V spolupráci s poprednými spoločnosťami v odvetví, ako sú ULearning a Chaoxing, spoločnosť Huawei vyvinula inteligentné výučbové platformy, ktoré poskytujú plynulý vzdelávací zážitok.
IdeaHub K3 sa môže pochváliť fyzickými funkciami potlačenia modrého svetla a ultrazvukovej projekcie a plynulo sa prispôsobuje viacerým systémom a ekosystémom. IdeaManager umožňuje jednotnú obsluhu a správu zariadení a podporuje úsporu energie. Spoločnosti Huawei a Chaoxing Fanya spoločne spustili inteligentnú výučbovú platformu Newvar AI-LMS. Táto platforma plynulo integruje online a offline vzdelávanie, umožňuje okamžitú a personalizovanú výučbu riadenú AI a predstavuje nový hybridný model výučby, ktorý využíva údaje AI na zlepšenie výsledkov vzdelávania. Riešenie triedy s AI urýchli digitálnu transformáciu vzdelávania.
Huawei bude do budúcnosti pokračovať v inovovaní svojich produktov a technológií a úzko spolupracovať s globálnymi partnermi v oblasti inteligentnej spolupráce s cieľom podporiť digitálnu transformáciu vertikálnych odvetví. Víziou spoločnosti Huawei je uľahčiť efektívne prepojenie a spoluprácu medzi ľuďmi, tímami a organizáciami, a tak vybudovať plne prepojený a inteligentný svet.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg
Share this article