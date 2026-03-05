Huawei wprowadza rozwiązania dla konkretnych scenariuszy w obszarze biur, opieki zdrowotnej i edukacji

Huawei

Mar 05, 2026

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC 2026, Huawei zaprezentował szereg nowych rozwiązań dla konkretnych scenariuszy w obszarze biur, opieki zdrowotnej i edukacji. Wprowadzając technologie inteligentne i cyfrowe do swoich rozwiązań do wideokonferencji, Huawei zapewnia solidne techniczne podstawy realizacji transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach.

Inteligentne rozwiązanie do konferencji i dla biur: tworzenie ekosystemu synergii urządzenie -chmura dla wszystkich scenariuszy

Huawei IdeaHub series
Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech
AI Classroom Solution Global Launch
Inteligentne rozwiązanie konferencyjno-biurowe firmy Huawei wprowadza przełomowe funkcje inteligentne, które zwiększają efektywność pracy - m.in. asystenta głosowego do planowania spotkań, tłumaczenie w czasie rzeczywistym z napisami podczas spotkań oraz podsumowania po spotkaniach oparte na rolach. Urządzenia takie jak IdeaHub S3 oraz inne wyświetlacze konferencyjne integrują się z czołowymi chmurowymi platformami konferencyjnymi poza Chinami, wykorzystując AI do zapewnienia płynnej współpracy między regionami i urządzeniami dla firm międzynarodowych.

Rozwiązanie telemedyczne: szerszy dostęp do wysokiej jakości zasobów medycznych

Nierównomierne rozmieszczenie zasobów medycznych od dawna utrudnia pacjentom uzyskanie szybkiej i skutecznej diagnozy oraz leczenia. System telemedyczny Huawei umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym między lekarzami a pacjentami na odległość, przełamując bariery między oddziałami, szpitalami i regionami. System immersyjnej teleobecności zapewnia doświadczenie komunikacji „twarzą w twarz" w takich scenariuszach jak zdalne konsultacje multidyscyplinarne czy zarządzanie sytuacjami nagłymi. Ge Fangmin, dyrektor Centrum Medycyny Internetowej w szpitalu Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, wygłosił podczas wydarzenia wystąpienie na temat tego, jak wspomagana przez AI współpraca cyfrowa odmienia ekosystem telemedycyny i pomaga małym oraz średnim placówkom medycznym uzyskiwać dogodny dostęp do zdalnych zasobów medycznych z centralnych szpitali. Prezentacja obejmowała praktyczne doświadczenia m.in. w zakresie współpracy wielu szpitali oraz zdalnych konsultacji multidyscyplinarnych.

Sala lekcyjna AI: nowa definicja edukacji

Huawei zaprezentował również rozwiązanie inteligentnej sali lekcyjnej AI, oparte na serii IdeaHub K3 w różnych rozmiarach, aby promować nowy model nauczania kładący nacisk na AI, efektywną interakcję i zrównoważony rozwój środowiskowy. We współpracy z wiodącymi firmami branżowymi, takimi jak ULearning i Chaoxing, Huawei opracował inteligentne platformy dydaktyczne zapewniające płynne doświadczenie edukacyjne.

IdeaHub K3 oferuje fizyczną ochronę przed światłem niebieskim oraz projekcję ultradźwiękową, a także płynnie dostosowuje się do wielu systemów i ekosystemów. System IdeaManager umożliwia ujednolicone zarządzanie urządzeniami i ich obsługą, wspierając oszczędność energii. Huawei oraz Chaoxing Fanya wspólnie uruchomili inteligentną platformę dydaktyczną Newvar AI-LMS. Platforma integruje naukę online i offline, umożliwia natychmiastowe, spersonalizowane nauczenie oparte o AI, wprowadza nowy hybrydowy model nauczania wykorzystujący dane AI do poprawy efektów uczenia się. Rozwiązanie klasy AI przyspieszy cyfrową transformację edukacji.

W przyszłości Huawei będzie nadal wdrażał innowacje w swoich produktach i technologiach, ściśle współpracując z globalnymi partnerami w obszarze inteligentnej współpracy, aby napędzać cyfrową transformację branż wertykalnych. Wizją Huawei jest umożliwienie efektywnej, inteligentnej współpracy między ludźmi, zespołami i organizacjami oraz budowa w pełni połączonego, inteligentnego świata.

