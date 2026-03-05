Huawei lanza soluciones específicas para cada escenario en oficinas, atención médica y educación

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En MWC 2026, Huawei presentó una variedad de nuevas soluciones específicas para cada escenario: oficinas, atención médica y educación. Huawei integra tecnologías inteligentes y digitales en sus soluciones de videoconferencia y ofrece una base técnica sólida para impulsar la transformación digital de las empresas.

Solución inteligente para conferencias y oficinas: creación de un ecosistema de sinergia entre dispositivos y nubes para todos los escenarios

Serie IdeaHub de Huawei (PRNewsfoto/Huawei) Ge Fangmin, director del Centro de Medicina de Internet del Segundo Hospital Afiliado de la Universidad de Zhejiang pronunció un discurso inaugural (PRNewsfoto/Huawei) Lanzamiento de la solución AI Classroom a nivel mundial (PRNewsfoto/Huawei)

La solución inteligente para conferencias y oficinas de Huawei presenta funciones inteligentes innovadoras, incluido un asistente de voz para programar reuniones, traducción en tiempo real con subtítulos durante las reuniones y resúmenes posteriores a las reuniones basados en roles para mejorar la eficiencia. Dispositivos como IdeaHub S3 y otras pantallas para reuniones se integran con las principales plataformas de conferencias en la nube fuera de China y utilizan IA para satisfacer las necesidades de colaboración fluida entre regiones y entre dispositivos de empresas multinacionales.

Solución de telemedicina: hacer que los recursos médicos de calidad sean más accesibles

La distribución desigual de los recursos médicos a menudo impide que los pacientes reciban un diagnóstico y tratamiento oportunos y eficaces, un problema de larga data en el sector de la salud. El sistema de telemedicina de Huawei facilita la comunicación remota en tiempo real entre médicos y pacientes y supera las diferencias entre departamentos, hospitales y regiones. El sistema de telepresencia inmersiva ofrece una experiencia de comunicación cara a cara en escenarios como consultas multidisciplinarias remotas y comando de emergencias. Ge Fangmin, director del Centro de Medicina de Internet del Segundo Hospital Afiliado de la Universidad de Zhejiang, dio una conferencia magistral en el evento sobre cómo la colaboración digital asistida por IA está transformando el ecosistema de telemedicina y ayuda a las instituciones médicas pequeñas y medianas a acceder a recursos médicos remotos desde los hospitales centrales con comodidad. La conferencia magistral incluyó experiencias prácticas en escenarios como la colaboración multihospitalaria y la consulta remota multidisciplinaria.

AI Classroom: redefine la educación

Además, Huawei presentó la solución de aula inteligente con IA, centrada en la serie IdeaHub K3 en varios tamaños, para promover una nueva forma de enseñar que destaca la IA, las interacciones eficientes y la sostenibilidad ambiental. En alianza con empresas líderes del sector como ULearning y Chaoxing, Huawei desarrolló plataformas de enseñanza inteligentes para ofrecer una experiencia educativa perfecta.

IdeaHub K3 cuenta con capacidades físicas de luz antiazul y proyección ultrasónica y se adapta perfectamente a múltiples sistemas y ecosistemas. IdeaManager facilita la operación y gestión unificada de dispositivos, lo que promueve el ahorro energético. Huawei y Chaoxing Fanya lanzaron de forma conjunta la plataforma de enseñanza inteligente Newvar AI-LMS. Esta plataforma integra perfectamente el aprendizaje en línea y fuera de línea, permite instrucción al instante y personalizada impulsada por IA e introduce un nuevo modelo de enseñanza híbrido que aprovecha los datos de IA para mejorar los resultados del aprendizaje. La solución AI Classroom acelerará la transformación digital de la educación.

De cara al futuro, Huawei continuará innovando sus productos y tecnologías y trabajará en estrecha colaboración con socios de colaboración inteligente a nivel mundial para impulsar la transformación digital de los segmentos industriales. La visión de Huawei es facilitar la interconexión y colaboración eficiente entre personas, equipos y organizaciones y construir un mundo inteligente y totalmente conectado.

