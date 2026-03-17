TUMI APRESENTA O "REFÚGIO MEDITERRÂNEO", CELEBRANDO O ENCANTO DA COSTA E A FACILIDADE DE VIAJAR

Notícias fornecidas por

Tumi, Inc.

17 mar, 2026, 13:00 GMT

A coleção Primavera 2026 apresenta novas cores expressivas e um design inspirado em destinos, capturando o espírito da TUMI em férias.

NOVA YORK, 17 de março 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a TUMI, marca internacional de viagens, lifestyle e acessórios, apresenta o "Refúgio Mediterrâneo" (Mediterranean Escape), sua campanha e coleção sazonais da Primavera 2026, inspiradas no calor, no ritmo e na riqueza sensorial da costa mediterrânea. Apresentando novas cores, estampas e texturas expressivas nas silhuetas mais icônicas da TUMI, a campanha captura uma visão alegre e envolvente, na qual o design encontra o destino.

Dirigida por Piero Bressan e fotografada por Dario Catellani, "Refúgio Mediterrâneo" transporta os espectadores para a Villa Fortaleza e Cala San Vicente, em Mallorca, Espanha. A campanha reflete uma sensação de leveza — em que a viagem se torna imersiva, expressiva e conectada ao espírito do destino.

No centro da coleção está uma nova e ousada paleta sazonal apresentada em coleções-chave da TUMI, incluindo a icônica 19 Degree Collection. Verdes tomilho exuberantes, terracota iluminada pelo sol e um amarelo radiante e ensolarado reinventam silhuetas esculpidas por meio de tons inspirados em destinos. A paleta também se estende à família 19 Degree Aluminum com a Mala de Mão Internacional em Azul Horizonte, um tom sazonal inspirado no encontro entre o céu e o mar, que confere profundidade à silhueta metálica característica.

Além da 19 Degree, a narrativa sazonal se estende por itens essenciais de viagem e silhuetas de lifestyle, introduzindo novas texturas e expressões de materiais pensadas para evocar a leveza do Mediterrâneo. Uma cápsula inspirada em ráfia traz um toque de tramas naturais às recém-ampliadas Coleções Olas e Harrison, equilibrando textura artesanal com construção moderna. Os acessórios dão ainda mais vida ao espírito sensorial do Mediterrâneo. Pingentes de bolsa inspirados em olivas, flores e limões remetem aos mercados ao ar livre e aos limoeiros e florais da Costa Amalfitana, enquanto o Belden Sunglass Charm prepara os viajantes para longos dias sob o sol.

"O Mediterrâneo representa um ritmo de viagem mais lento e intencional", afirmou Victor Sanz, diretor criativo da TUMI. "Para a Primavera de 2026, abraçamos essa sensibilidade — a ideia de viajar e presenciar plenamente cada momento através dos sentidos. Os sons, os aromas, os sabores, as texturas e os ambientes se unem para criar uma conexão emocional duradoura muito depois de a viagem terminar. Incorporamos essa riqueza sensorial às nossas coleções mais icônicas, usando a cor para contar uma história de movimento e descoberta. Em sua essência, a coleção captura a emoção da escapada, equilibrada pela precisão e pelo desempenho que definem cada peça da TUMI."

A campanha também apresenta pela primeira vez a nova Estampa Mediterrânea em peças das coleções Voyageur, Tegra-Lite™, Belden e Nassau. Marcante e, ao mesmo tempo, refinada, a estampa reforça a energia da coleção, mantendo o foco da TUMI em precisão e desempenho.

"Esta campanha representa uma evolução na forma como contamos nossa história", afirmou Jill Krizelman, vice-presidente sênior de Marketing Global e E-commerce da TUMI. "O Mediterrâneo proporcionou o cenário perfeito — celebrando cores vibrantes, o romantismo das viagens e a riqueza cultural — ao mesmo tempo em que nos deu a oportunidade de revelar um lado mais descontraído e divertido da TUMI, como se a própria marca estivesse de férias. Da narrativa visual a experiências de marca imersivas ao redor do mundo, o Refúgio Mediterrâneo convida nossa comunidade global a entrar no espírito da estação e celebra a viagem como uma forma de autoexpressão."

O Refúgio Mediterrâneo se estenderá além da campanha por meio de uma série de experiências globais imersivas que celebram o espírito da estação.

A coleção Refúgio Mediterrâneo já está disponível em TUMI.com e nas lojas TUMI em todo o mundo. Siga @TUMITravel para acessar o conteúdo exclusivo dos bastidores da campanha.

DESTAQUES DO PRODUTO

  • Material trançado

    Uma seleção de bolsas para clima quente confeccionadas em um material trançado semelhante à ráfia, trazendo textura natural e leveza descontraída para o uso cotidiano. Desenhados com uma mentalidade voltada ao destino, esses modelos equilibram materiais artesanais com silhuetas refinadas para viagens, dias na cidade e momentos de férias.

    Disponível nas peças: Bolsa Tote Trançada Milos, Bolsa De Ombro Pequena Trançada Olas, Mochila Pequena Griffin E Mochila Bradner

  • Bolsa Tote Q Voyageur

    Uma bolsa tote versátil para o dia a dia, projetada para transitar com facilidade entre viagens e a rotina diária. Espaçosa, mas com design elegante, a Bolsa Tote Q oferece organização prática e uma silhueta leve, adequada para o trabalho, fins de semana e viagens em movimento.

    Cores: Rosa Argila, Verde Tomilho, Visom, Aveia, Índigo

  • Estampa Mediterrânea

    Uma coleção de estampas inspiradas em destinos que traz uma sensação de escapada para viagens e acessórios do dia a dia. Inspirada nas cores, texturas e na leveza do estilo de vida mediterrâneo, cada peça adiciona personalidade enquanto mantém o foco da TUMI em funcionalidade e mobilidade.

    Disponível nas peças: Conjunto de Organização para Mala de Mão, Trio de Necessaires Malta, Pingente para Óculos De Sol, Porta-Passaporte com Zíper Completo, Porta-Cartões Slim para 6 Cartões, Mala de Mão Expansível, Bolsa Tote Just In Case™ e Bolsa Transversal Teghan

  • Coleção 19 Degree

    Uma coleção de policarbonato inspirada em destinos que traz uma sensação de escapada às viagens modernas. Inspirada nas cores e nos tons iluminados pelo sol do estilo de vida mediterrâneo, cada peça equilibra design escultural com durabilidade leve — mantendo o foco da TUMI em desempenho, funcionalidade e mobilidade sem esforço.

    Novidade no universo 19 Degree, as malas com acesso frontal trazem versatilidade às malas rígidas com sua engenhosa abertura frontal com zíper para acesso ao compartimento principal. Esse novo ponto de acesso torna as viagens, mesmo para os espaços mais apertados, muito mais práticas.

    Disponível nas peças: Mala de Mão Expansível, Mala de Mão Grande, Mala Despachada Grande Expansível, Mala de Mão Expansível com Acesso Frontal, Mala de Mão Grande Expansível com Acesso Frontal, Mala Despachada Média Expansível com Acesso Frontal e Mala Despachada Grande Expansível com Acesso Frontal

    Cores: Rosa Argila, Verde Tomilho, Amarelo Desbotado, Cinza Lilás Iridescente (Apenas Mala de Mão Expansível e Mala Despachada Expansível) e Azul-Claro Iridescente (Apenas Mala de Mão Expansível e Mala Despachada Expansível).

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI cria itens essenciais de luxo de primeira classe para negócios, viagens e performance, projetados para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos comprometidos em impulsionar jornadas como parceiros para toda a vida de pessoas em movimento e criadores na busca por suas paixões. Para saber mais sobre a TUMI, acesse TUMI.com e siga a empresa no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

TUMI e o logotipo da TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

Contatos de mídia da TUMI

Relações públicas globais da TUMI| [email protected]
Karla Otto for TUMI | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925253/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925254/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/5834542/TUMI_BLACK_Logo.jpg

FONTE Tumi, Inc.

TUMI LANÇA A PRÓXIMA GERAÇÃO DA COLEÇÃO TUMI ALPHA COM CAMPANHAS ESTRELADAS POR LANDO NORRIS E WEI DAXUN

Hoje, a TUMI, marca internacional de viagens, estilo de vida e acessórios, apresenta a próxima geração da coleção Alpha, que ganha vida em campanhas...
TUMI CONVIDA VOCÊ A "GIFT JOY" NESTA ÉPOCA FESTIVA

Hoje, a TUMI, marca internacional de viagens, estilo de vida e acessórios, lança "Gift Joy" (Presentear com Alegria), uma celebração do ato de...
More Releases From This Source

Explorar

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Travel

Travel

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics