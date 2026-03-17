투미, 지중해 감성 담은 'Mediterranean Escape' 컬렉션 공개
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뉴스 제공처Tumi, Inc.
2026년 03월 17일 22:03 KST
2026년 봄 컬렉션은 표현력 넘치는 새로운 색상과 여행지에서 영감을 받은 디자인을 선보이며 투미가 선사하는 휴가의 여유와 감성을 담았다.
뉴욕, 2026년 3월 17일 /PRNewswire/ -- 글로벌 여행·라이프스타일·액세서리 브랜드 투미(TUMI)가 2026년 봄 시즌 캠페인 및 컬렉션 'Mediterranean Escape'를 공개했다. 이번 컬렉션은 지중해 연안의 따뜻한 분위기와 여유로운 여행의 감성을 담아낸 것이 특징이다.
'Mediterranean Escape'는 지중해 특유의 리듬감과 감각적인 풍요로움에서 영감을 받아 기획됐다. 투미의 대표적인 실루엣에 새로운 컬러와 프린트, 텍스처를 더해 여행지에서 느낄 수 있는 자유로운 분위기와 감성을 표현했다(image) Voyageur Q-Tote in Pink Clay and Thyme, Voyageur Just In Case Tote in Mediterranean Print
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