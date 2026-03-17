투미, 지중해 감성 담은 'Mediterranean Escape' 컬렉션 공개

이번 캠페인은 피에로 브레산(Piero Bressan)이 연출하고 다리오 카텔라니(Dario Catellani)가 촬영을 맡았으며, 스페인 마요르카의 빌라 포르탈레자(Villa Fortaleza)와 칼라 산 비센테(Cala San Vicente)를 배경으로 진행됐다. 캠페인은 여행이 단순한 이동을 넘어 목적지의 분위기와 감성을 온전히 경험하는 과정이라는 메시지를 전달한다.

컬렉션의 중심에는 투미의 아이코닉한 19 Degree 컬렉션을 비롯한 주요 라인업에 적용된 새로운 시즌 컬러가 자리한다. 타임 그린, 테라코타, 선 옐로우 등 지중해 풍경에서 영감을 받은 색상이 조형적인 디자인을 더욱 돋보이게 한다. 또한 19 Degree Aluminum 컬렉션에는 하늘과 바다가 맞닿는 풍경에서 영감을 받은 '호라이즌 블루(Horizon Blue)' 인터내셔널 캐리온이 추가됐다.

이번 시즌 스토리는 19 Degree 컬렉션을 넘어 다양한 여행 및 라이프스타일 제품으로 확장된다. 라피아에서 영감을 받은 직조 소재 캡슐 컬렉션은 새롭게 확장된 Olas와 Harrison 컬렉션에 적용돼 자연스러운 텍스처와 현대적인 디자인을 조화롭게 담아냈다.

액세서리 라인 역시 지중해의 분위기를 반영했다. 올리브와 꽃, 레몬에서 영감을 받은 가방 참은 야외 시장과 아말피 해안의 레몬 과수원을 떠올리게 하며, Belden Sunglass Charm은 햇살 가득한 여행에 어울리는 감각적인 요소를 더한다.

빅터 산즈(Victor Sanz) 투미 크리에이티브 디렉터는 "지중해는 보다 여유롭고 의도적인 여행의 리듬을 상징한다"며 "이번 컬렉션은 소리와 향기, 질감, 풍경 등 다양한 감각을 통해 여행의 순간을 온전히 경험하는 감성을 담았다"고 설명했다. 이어 "투미의 대표적인 컬렉션에 이러한 감각적 요소를 반영해 색채를 통해 움직임과 발견의 이야기를 전달하고자 했다"고 덧붙였다.

질 크리젤만(Jill Krizelman) 투미 글로벌 마케팅 및 이커머스 수석 부사장은 "이번 캠페인은 브랜드 스토리텔링 방식의 진화를 보여주는 프로젝트"라며 "지중해의 풍부한 색감과 여행의 낭만을 배경으로 보다 자유롭고 유쾌한 투미의 모습을 표현할 수 있었다"고 말했다.

' 한편 'Mediterranean Escape' 컬렉션은 현재 TUMI 공식 온라인 스토어(TUMI.com) 및 전 세계 투미 매장에서 만나볼 수 있다.

투미 소개

투미는 1975년 창립 이래로 이동이 잦은 현대인의 삶을 모든 측면에서 효율적이고, 아름답고, 풍요롭게 만들어주는 세계 최고의 세련된 고품질 비즈니스용, 여행용, 일상생활용 필수품을 제조해 왔다. 완벽한 기능성에 독창성을 접목하는 투미는 자신만의 열정을 추구하며 바쁘게 움직이는 사람들과 창의적인 아이디어를 실현하는 사람들의 평생 동반자로서 인생이라는 여정에서 마음의 짐을 함께 나누는 동반자가 되고자 한다. TUMI.com을 방문하거나 인스타그램, 틱톡, 페이스북, 유튜브에서 투미에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

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SOURCE Tumi, Inc.