TUMI MELUNCURKAN "MEDITERRANEAN ESCAPE" YANG MERAYAKAN PESONA PESISIR DAN KEMUDAHAN DALAM PERJALANAN

Disutradarai oleh Piero Bressan dan fotografer Dario Catellani, "Mediterranean Escape" membawa pemirsa ke Villa Fortaleza dan Cala San Vicente di Mallorca, Spanyol. Kampanye ini mencerminkan rasa nyaman - di mana perjalanan menjadi imersif, ekspresif, dan berlandaskan semangat destinasi.

Inti koleksi ini adalah palet warna musiman yang baru dan berani di seluruh koleksi utama TUMI, termasuk 19 Degree Collection yang ikonik. Warna hijau thyme yang rimbun, warna terracotta dengan sapuan cahaya matahari, dan warna kuning cerah yang diterangi sinar mentari kembali menghadirkan siluet berstruktur melalui nuansa warna yang terinspirasi oleh destinasi. Palet warna ini juga meliputi lini 19 Degree Aluminum dengan International Carry-On warna Horizon Blue. Nuansa musiman yang terinspirasi perpaduan langit dan laut, menghadirkan kedalaman pada siluet metalik yang khas.

Selain 19 Degree, koleksi musiman ini juga mencakup perlengkapan penting bagi perjalanan dan siluet gaya hidup, dengan memperkenalkan tekstur dan ekspresi bahan baru yang dirancang untuk membangkitkan nuansa kenyamanan Mediterania. Koleksi kapsul yang terinspirasi dari rafia menghadirkan nuansa kehangatan anyaman pada Koleksi Olas dan Harrison baru yang lebih luas, dengan menyeimbangkan tekstur buatan tangan dan pembuatan modern. Aksesori semakin menghidupkan semangat sensorik Mediterania. Gantungan tas yang terinspirasi dari zaitun, bunga, dan lemon mengingatkan pada pasar senggol dan kebun lemon serta hamparan bunga di Pantai Amalfi, sedangkan Belden Sunglass Charm melengkapi wisawatan di bawah terik sinar matahari sepanjang hari.

"Ritme perjalanan di Mediterania lebih santai dan lebih bermakna," kata Victor Sanz, Direktur Kreatif TUMI. "Koleksi Musim Semi 2026 TUMI mencerminkan gaya perjalanan ini namun sepenuhnya menikmati setiap momen melalui panca indera kita. Suara, aroma, rasa, tekstur, dan lingkungan sekitar bersama-sama menciptakan hubungan emosional nan abadi seusai perjalanan. Kami menginspirasikan kekayaan sensorik pada berbagai koleksi kami yang paling ikonik, dengan pilihan warna yang menceritakan kisah perjalanan dan penemuan. Intinya, koleksi ini menggambarkan perasaan keluar dari rutinitas, diimbangi dengan ketepatan dan performa yang mendefinisikan setiap produk TUMI."

Kampanye ini juga memperkenalkan Mediterranean Print yang baru di seluruh koleksi Voyageur, Tegra-Lite™, Belden, dan Nassau. Berani namun tetap halus, motifnya memperkuat energi koleksi ini sekaligus mempertahankan fokus TUMI pada presisi dan performa.

"Kampanye ini mewakili perkembangan cara penyampaian kisah kami", kata Jill Krizelman, Senior Vice President, Global Marketing & Ecommerce di TUMI. "Mediterania adalah latar belakang yang sempurna - yang merayakan kekayaan warna, romantisme perjalanan, dan kedalaman budaya - sekaligus menampilkan sisi TUMI yang lebih santai dan lebih ceria, seolah-olah merek ini sedang berlibur. Mulai dari penceritaan visual hingga aktivasi merek yang imersif di seluruh dunia, Mediterranean Escape mengundang pelanggan global kami merasakan semangat musim ini dan merayakan perjalanan sebagai bentuk ekspresi diri."

Mediterranean Escape akan berlanjut setelah kampanye melalui serangkaian pengalaman imersif di seluruh dunia untuk merayakan semangat musim ini.

Koleksi Mediterranean Escape tersedia di gerai TUMI di seluruh dunia dan TUMI.com. Ikuti @TUMITravel untuk melihat konten eksklusif di balik layar dari kampanye ini.

SOROTAN PRODUK

Bahan Tenun



Koleksi tas untuk cuaca hangat dan berbahan anyaman mirip rafia ini menghadirkan tekstur alami dan kesan santai untuk penggunaan sehari-hari. Dirancang dengan pola pikir destinasi, semua gaya ini menyeimbangkan bahan buatan tangan dengan siluet elegan untuk perjalanan, aktivitas di kota, dan liburan. Tersedia Pada: Milos Woven Tote, Olas Woven Small Shoulder Bag, Small Griffin Backpack, dan Bradner Backpack



Tas jinjing serbaguna untuk digunakan setiap hari saat bepergian maupun dalam keseharian. Dengan ruang yang luas namun tetap ramping, Q Tote memungkinkan pengaturan barang yang praktis dengan siluet yang simpel, sehingga ideal untuk digunakan saat bekerja, di akhir pekan, maupun saat bepergian. Warna: Pink Clay, Thyme, Mink, Oat, Indigo



Koleksi yang terinspirasi dari destinasi ini menghadirkan nuansa pelarian dari rutinitas ke dalam perjalanan dan aksesori sehari-hari. Terinspirasi dari warna, tekstur, dan gaya hidup santai khas Mediterania, setiap produk menghadirkan karakter tersendiri sekaligus tetap mempertahankan fokus TUMI pada fungsi dan mobilitas. Tersedia Pada: Carry-On Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip-Around Passport Case, 6 CC Slim Card Case, Expandable Carry-On, Just in Case™ Tote, dan Teghan Crossbody



Koleksi bahan polikarbonat yang terinspirasi destinasi ini menghadirkan nuansa pelarian dari rutinitas pada perjalanan modern. Terinspirasi oleh warna dan nuansa cerah sinar matahari dari kehidupan khas Mediterania, setiap karya menyeimbangkan desain terstruktur dengan ketahanan ringan namun tetap mempertahankan fokus TUMI pada performa, fungsi, dan kemudahan mobilitas.



Sebagai pendatang baru di 19 Degree Collection, Front Access menghadirkan keserbagunaan bagi koper berbahan keras karena bukaan ritsleting penutup bagian depan yang dirancang dengan cerdas untuk mengakses kompartemen utama. Fitur bukaan yang baru ini lebih mempermudah penggunaan di ruang sempit.



Tersedia Pada: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked, dan Large Front Access Expandable Checked



Warna: Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (Expandable Carry-On dan Expandable Checked Saja), dan Light Blue Iridescent (Expandable Carry-On dan Expandable Checked Saja).

Tentang TUMI

Sejak tahun 1975, TUMI menciptakan berbagai produk penting bagi bisnis, perjalanan, dan performa kelas dunia nan mewah yang dirancang untuk meningkatkan, menyederhanakan, dan memperindah semua aspek kehidupan saat bepergian. Memadukan fungsi sempurna dengan semangat kecerdikan, kami berkomitmen untuk mendukung perjalanan sebagai mitra seumur hidup bagi pelanggan yang sering bepergian dan para pembuat dalam upaya mencapai hasrat mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang TUMI, kunjungi TUMI.com dan ikuti di Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube .

