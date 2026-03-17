TUMI PŘEDSTAVUJE KOLEKCI „ÚNIK DO STŘEDOMOŘÍ", KTERÁ OSLAVUJE KOUZLO POBŘEŽÍ A POHODLNÉ CESTOVÁNÍ
News provided byTumi, Inc.
Mar 17, 2026, 09:00 ET
Kolekce na jaro 2026 přináší nové výrazné barvy a design inspirovaný destinacemi, které zachycují ducha značky TUMI na dovolené.
NEW YORK, 17. března 2026 /PRNewswire/ -- Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje „Únik do Středomoří", svou sezónní kampaň a kolekci na jaro 2026 inspirovanou teplem, rytmem a smyslovou bohatostí středomořského pobřeží. Kampaň přináší nové výrazné barvy, potisky a textury v nejikoničtějších siluetách TUMI a zachycuje radostnou, inspirativnímí vizi, kde se design prolíná s destinací.
