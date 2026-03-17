TUMI svela "Mediterranean Escape", celebrando il fascino della costa e la semplicità del viaggio
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News provided byTumi, Inc.
Mar 17, 2026, 09:00 ET
La Collezione Primavera 2026 introduce nuove tonalità e design ispirati alle destinazioni, catturando lo spirito di TUMI in vacanza.
PARIGI, 17 marzo 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, brand internazionale di viaggi, lifestyle e accessori, presenta "Mediterranean Escape": campagna e collezione Primavera 2026 ispirate al calore, al ritmo e alla ricchezza sensoriale del Mediterraneo. Nuovi colori, stampe e texture animano le silhouette più iconiche di TUMI. Il risultato è una visione gioiosa e immersiva, dove il design incontra la destinazione.
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