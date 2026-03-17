TUMI svela "Mediterranean Escape", celebrando il fascino della costa e la semplicità del viaggio

Diretta da Piero Bressan e fotografata da Dario Catellani, "Mediterranean Escape" porta a Villa Fortaleza e a Cala San Vicente, a Maiorca. La campagna esprime un senso di leggerezza: il viaggio diventa immersivo, espressivo e ancorato allo spirito del luogo.

Al centro della collezione, una decisa palette stagionale che attraversa le linee chiave di TUMI, inclusa l'iconica collezione 19 Degree in policarbonato. Il verde timo, la terracotta baciata dal sole e il giallo solare reinterpretano silhouette scolpite con tonalità ispirate alle destinazioni. La palette prosegue nella famiglia 19 Degree alluminio con l'International Carry-On in Horizon Blue, tonalità stagionale ispirata all'incontro tra cielo e mare, che aggiunge profondità all'inconfondibile silhouette metallica.

Oltre alla 19 Degree, il racconto abbraccia i prodotti per il viaggio e il lifestyle, introducendo nuove texture e interpretazioni materiche pensate per evocare la leggerezza mediterranea. La capsule ispirata alla rafia porta un calore intrecciato nelle collezioni Olas e Harrison, ora ampliate, bilanciando la tattilità artigianale con una costruzione moderna. Gli accessori amplificano lo spirito sensoriale del Mediterraneo. Charm per borse ispirati all'oliva, ai fiori e al limone richiamano i mercati all'aperto e i limoneti e le fioriture della Costiera Amalfitana, mentre il Belden Sunglass Charm accompagna i viaggiatori nelle lunghe giornate di sole.

"Il Mediterraneo rappresenta un ritmo di viaggio più lento e intenzionale", afferma Victor Sanz, Direttore Creativo di TUMI. "Per la Primavera 2026 abbiamo fatto nostra quella sensibilità: l'idea di viaggiare vivendo ogni istante con i sensi. Suoni, profumi, sapori, texture e paesaggi si fondono, generando un legame emotivo che resta ben oltre la fine del viaggio. Abbiamo infuso quella ricchezza sensoriale nelle nostre collezioni più iconiche, usando il colore per raccontare una storia di movimento e scoperta. In essenza, la collezione cattura l'emozione della fuga, bilanciata dalla precisione e dalle prestazioni che definiscono ogni pezzo TUMI."

La campagna presenta anche il nuovo Mediterranean Print su modelli delle collezioni Voyageur, Tegra Lite, Belden e Nassau. Audace ma raffinata, la stampa rafforza l'energia della collezione senza distogliere l'attenzione di TUMI da precisione e prestazioni.

"Questa campagna segna un'evoluzione nel modo in cui raccontiamo la nostra storia", afferma Jill Krizelman, Senior Vice President, Global Marketing & Ecommerce di TUMI. "Il Mediterraneo ci ha offerto l'ambientazione ideale — celebrando colori intensi, il romanticismo del viaggio e la profondità culturale — e ci ha permesso di mostrare un lato più rilassato e giocoso del marchio, come se fosse in vacanza. Dalla narrazione visiva alle attivazioni immersive del marchio nel mondo, Mediterranean Escape invita la nostra comunità globale nello spirito della stagione e celebra il viaggio come forma di espressione personale."

Mediterranean Escape proseguirà oltre la campagna con una serie di esperienze immersive globali che celebrano lo spirito della stagione.

La collezione Mediterranean Escape è disponibile su TUMI.com e nei negozi TUMI in tutto il mondo. Contenuti esclusivi dal dietro le quinte della campagna su @TUMITravel.

PRODOTTI IN EVIDENZA

Materiale intrecciato



Una selezione di borse per la bella stagione, realizzate in un materiale intrecciato simile alla rafia, che aggiunge una trama naturale e un'elegante semplicità all'uso quotidiano. Pensati per la destinazione, questi modelli bilanciano materiali artigianali e silhouette raffinate per il viaggio, le giornate in città e i momenti di vacanza.



Disponibile su: Set da organizzazione per bagaglio a mano, Trio di pochette Malta, Charm per occhiali da sole, Porta passaporto con cerniera, Portacarte Sottile 6 CC, Bagaglio a mano espandibile, Tote Just in Cas™, Borsa a Tracolla Teghan

Voyageur Q‑Tote



Borsa tote versatile per ogni giorno, progettata per passare con naturalezza dal viaggio alla vita quotidiana. Capiente ma essenziale, la Q Tote offre un'organizzazione funzionale e una linea pulita, adatta al lavoro, ai fine settimana e agli spostamenti.



Prezzo di listino: 295,00 USD

Ispirato alla rafia



Una selezione di borse per la stagione calda in materiale intrecciato effetto rafia. Queste borse offrono una trama naturale e un'elegante semplicità per l'uso quotidiano. Pensati per la destinazione, questi modelli bilanciano materiali artigianali e silhouette raffinate per il viaggio, le giornate in città e i momenti di vacanza.



Disponibile sui modelli: Milos Woven Tote, Olas Woven Small Shoulder Bag, Small Griffin Backpack e Zaino Bradner.

Stampa Mediterranea



Una collezione di stampe ispirate alle destinazioni. Infonde un senso di evasione negli spostamenti quotidiani e negli accessori. Ispirandosi ai colori, alle texture e alla semplicità del vivere mediterraneo, ogni pezzo aggiunge carattere senza perdere di vista l'impegno di TUMI per funzionalità e movimento.



Disponibile nei seguenti modelli: Set organizer per bagaglio a mano, Trio di Pochette Malta, Charm per occhiali da sole, Porta passaporto con cerniera, Portacarte Sottile 6 CC, Bagaglio a Mano Espandibile, Shopper Just in Case™, Borsa a Tracolla Teghan



Una collezione di stampe ispirate alle destinazioni. Infonde un senso di evasione negli spostamenti quotidiani e negli accessori. Ispirandosi ai colori, alle texture e alla semplicità del vivere mediterraneo, ogni pezzo aggiunge carattere senza perdere di vista l'impegno di TUMI per funzionalità e movimento. Disponibile nei seguenti modelli: Set organizer per bagaglio a mano, Trio di Pochette Malta, Charm per occhiali da sole, Porta passaporto con cerniera, Portacarte Sottile 6 CC, Bagaglio a Mano Espandibile, Shopper Just in Case™, Borsa a Tracolla Teghan Collezione 19 Degree in policarbonato



Una collezione in policarbonato ispirata alle destinazioni, che porta un senso di libertà al viaggio. Ispirata ai colori e alle tonalità scaldate dal sole dello stile di vita mediterraneo, ogni creazione unisce un design scultoreo a una struttura leggera e resistente — nel solco dell'attenzione di TUMI per performance, funzionalità e fluidità di movimento.



Novità nel mondo di 19 Degree, Front Access introduce maggiore versatilità nella valigeria rigida grazie all'apertura frontale del coperchio con zip verso il vano principale. Questo nuovo punto di accesso facilita gli spostamenti persino negli spazi più angusti.



Formati disponibili:

- Bagaglio a mano espandibile

- Bagaglio a mano grande

- Valigia grande da stiva espandibile

- Bagaglio a mano con Front Access espandibile

- Bagaglio a mano grande con Front Access espandibile

- Valigia media da stiva con Front Access espandibile

- Valigia grande da stiva con Front Access espandibile



Colori:

Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (solo per Expandable Carry-On e Expandable Checked), Light Blue Iridescent (solo per Expandable Carry-On e Expandable Checked)

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