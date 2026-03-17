TUMI ПРЕДСТАВЛЯЕТ «СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ОТДЫХ», ОТМЕЧАЯ ОЧАРОВАНИЕ ПОБЕРЕЖЬЯ И ПРОСТОТУ ПУТЕШЕСТВИЙ

Режиссер Пьеро Брессан (Piero Bressan) и фотограф Дарио Кателлани (Dario Catellani) разработали «Средиземноморский отдых» который переносит зрителей на Вилла-Формалеса и Кала-Сан-Висенте на Майорке, Испания. Кампания отражает ощущение легкости — когда путешествия становятся захватывающими, выразительными и сочетающимися с духом курорта.

В основе коллекции — смелая новая сезонная палитра, представленная в ключевых коллекциях TUMI, включая культовую коллекцию 19 Degree. Пышная зелень тимьяна, омытая солнцем терракота и сияющий солнечный желтый переосмысливают скульптурные силуэты в оттенках, вдохновленных курортом. Палитра также распространяется на линейку 19 Degree Aluminum с International Carry-On в цвете Horizon Blue, сезонным тоном, вдохновленным встречей неба с морем, что привносит глубину в фирменный металлический силуэт.

Помимо 19 Degree, сезонная история распространяется на предметы первой необходимости для путешествий и силуэты образа жизни, представляя новые текстуры и материальные выражения, призванные вызвать средиземноморскую легкость. Капсула, вдохновленная пальмами, привносит тканое тепло в недавно расширенные коллекции Olas и Harrison, уравновешивая кустарную текстуру ручной работы с современной конструкцией. Аксессуары еще больше оживляют чувственный дух Средиземноморья. Подвески, вдохновленные оливками, цветами и лимонами, намекают на рынки под открытым небом, лимонные рощи и цветы Амальфитанского побережья, а Belden Sunglass Charm помогает путешественникам провести долгие дни под солнцем.

«Средиземноморье представляет собой более медленный, более особенный ритм путешествий, — сказал Виктор Санс (Victor Sanz), креативный директор TUMI. — Весной 2026 года мы приняли эту чувственность, идею путешествовать, в то же время полностью переживая каждый момент через чувства. Звуки, запахи, вкусы, текстуры и окружение объединяются, чтобы создать прочную эмоциональную связь еще долго после окончания путешествия. Мы привнесли это чувственное богатство в наши самые знаковые коллекции, используя цвет, чтобы рассказать историю движения и открытий. По своей сути коллекция отражает эмоцию отдыха, уравновешенную точностью и производительностью, которые определяют каждое изделие TUMI».

Кампания также дебютирует с новым средиземноморским принтом в коллекциях Voyageur, Tegra-Lite™, Belden и Nassau. Смелый, но изысканный принт усиливает энергию коллекции, сохраняя при этом акцент TUMI на точности и производительности.

«Эта кампания представляет собой эволюцию в том, как мы рассказываем нашу историю, — сказала Джилл Кризельман, старший вице-президент по глобальному маркетингу и электронной коммерции в TUMI. — Средиземноморье обеспечило идеальный фон, отмечая богатый цвет, романтику путешествий и культурную глубину, и в то же время дало нам возможность раскрыть более расслабленную, игривую сторону TUMI, как будто сам бренд находится в отпуске. От визуального повествования до захватывающей активации бренда по всему миру, "Средиземноморский отдых" приглашает наше глобальное сообщество в дух сезона и отмечает путешествия как форму самовыражения».

«Средиземноморский отдых» выйдет за рамки кампании благодаря серии захватывающих глобальных впечатлений, посвященных духу сезона.

Коллекция «Средиземноморский отдых» уже доступна на TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру. Следите за эксклюзивным закулисным контентом кампании в каналах @TUMITravel.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тканый материал



Ассортимент сумок для теплой погоды, изготовленных из тканого материала в стиле пальмы привносит естественную текстуру и непринужденную легкость в повседневную носку. Эти стили сочетают в себе ручные материалы с изысканными силуэтами для путешествий, городских дней и праздников.



Доступно для: Milos Woven Tote, Olas Woven Small Shoulder Bag, Small Griffin Backpack и Bradner Backpack





Универсальная повседневная сумка, предназначенная для плавного перехода между путешествиями и повседневной жизнью. Просторная и в то же время обтекаемая сумка Q Tote предлагает практичную организацию и легкий силуэт, подходящий для работы, выходных и путешествий.



Цвета: Pink Clay, Thyme, Mink, Oat, Indigo





Коллекция принтов, вдохновленная курортом, которая привносит ощущение отдыха в повседневные путешествия и аксессуары. Опираясь на цвета, текстуры и легкость средиземноморской жизни, каждая деталь добавляет индивидуальности, сохраняя при этом фокус TUMI на функциональности и движении.



Доступно для: Carry-On Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip-Around Passport Case, 6 CC Slim Card Case, Expandable Carry-On, Just in Case™ Tote и Teghan Crossbody





Коллекция из поликарбоната, вдохновленная курортом, которая привносит ощущение отдыха в современные путешествия. Опираясь на цвета и омытые солнцем тона средиземноморской жизни, каждая деталь уравновешивает скульптурный дизайн с легкой долговечностью, сохраняя фокус TUMI на производительности, функциональности и легком движении.



Новинка в мире 19 Degree, Front Access привносит универсальность в путешествие с жестким багажом благодаря продуманному доступу на молнии с передней крышкой в основное отделение. Эта новейшая точка доступа делает поездки даже в самые сложные места легкими.



Доступно для: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked и Large Front Access Expandable Checked



Цвета: Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (только Expandable Carry-On и Expandable Checked) и Light Blue Iridescent (только Expandable Carry-On и Expandable Checked).

О компании TUMI

С 1975 года TUMI создает люксовые предметы первой необходимости мирового класса для бизнеса, путешествий и работы, призванные модернизировать, упростить и украсить все аспекты жизни в движении. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2026

