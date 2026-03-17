TUMI dévoile "Mediterranean Escape", une ode à l'élégance des côtes méditerranéennes et à la liberté d'un voyage tout en fluidité

Réalisé par Piero Bressan et photographié par Dario Catellani, « Mediterranean Escape » transporte le public à la Villa Fortaleza et à Cala San Vicente, à Majorque, en Espagne. Cette campagne reflète une véritable sensation de légèreté — un voyage immersif, expressif, profondément ancré dans l'esprit de la Méditérranée.

Au cœur de la collection se trouve une audacieuse palette saisonnière déclinée sur les lignes emblématiques de TUMI, dont la célèbre collection 19 Degree Polycarbonate. Les teintes Thyme, Pink Clay et Washed Yellow réinventent des silhouettes inspirées des couleurs méditerranéennes. La palette s'étend à la collection 19 Degree Aluminium, avec la valise cabine internationale en Horizon Blue. Teinte saisonnière inspirée par la ligne d'horizon où le ciel rencontre la mer, elle accentue la profondeur de la silhouette métallique emblématique.

Au-delà de 19 Degree, le récit saisonnier s'étend aux essentiels de voyage et aux silhouettes lifestyle, avec des textures et des matières pensées pour évoquer l'aisance méditerranéenne. Une capsule inspirée du raphia insuffle une douceur ensoleillée aux collections Olas et Harrison, nouvellement enrichies, mêlant la délicatesse des textures artisanales à la modernité des lignes. Les accessoires donnent vie à l'esprit sensoriel de la Méditerranée. Des bijoux de sac aux formes d'olives, de fleurs et de citrons évoquent les marchés à ciel ouvert et les paysages de la Côte amalfitaine, tandis que le bijou de sac pour lunettes Belden se prête aux escapades ensoleillées.

« La Méditerranée incarne un rythme de voyage plus lent, plus intentionnel », déclare Victor Sanz, Directeur Artistique chez TUMI. « Pour le printemps 2026, nous avons adopté cette sensibilité : celle d'un voyage ou chaque instant se ressent pleinement. Les sons, les odeurs, les saveurs, les textures et l'environnement se conjuguent et laissent un souvenir qui perdure bien après la fin du voyage. Nous avons insufflé cette richesse sensorielle à nos collections les plus emblématiques, à travers des couleurs qui racontent une histoire de mouvement et de découverte. Au cœur de la collection, l'esprit d'évasion s'allie à la précision et à la performance qui définissent chaque pièce TUMI. »

La campagne présente aussi le nouvel imprimé Mediterranean sur des pièces des collections Voyageur, Tegra Lite, Belden et Nassau. À la fois audacieux et raffiné, cet imprimé renforce l'énergie de la collection tout en maintenant la priorité de TUMI : précision et performance.

« Cette campagne marque une évolution dans notre manière de raconter notre histoire », déclare Jill Krizelman, vice‑présidente senior, Marketing mondial et E‑commerce chez TUMI. « La Méditerranée nous a offert un décor idéal — célébrant des couleurs intenses, la romance du voyage et une grande richesse culturelle — tout en nous permettant de révéler une facette plus détendue et joueuse de TUMI, comme si la marque elle‑même était en vacances. De la narration visuelle à des activations immersives autour du monde, Mediterranean Escape invite notre communauté à plonger dans l'esprit de la saison et célèbre le voyage comme forme d'expression de soi. »

Mediterranean Escape s'étendra au‑delà de cette campagne via une série d'expériences immersives à travers le monde, célébrant l'esprit de la saison.

La collection Mediterranean Escape est disponible dès maintenant sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier. Suivez @TUMITravel pour découvrir des coulisses exclusives de la campagne.

Focus produit

Matière tissée

Une sélection de sacs pour les beaux jours, façonnés dans un matériau tissé façon raphia, qui apporte une texture naturelle et une aisance décontractée au quotidien. Pensés dans un esprit d'évasion, ces modèles marient matières artisanales et lignes épurées pour le voyage, les journées en ville et les moments de vacances.

Disponible sur : Set d'emballage cabine, Trio de pochettes Malta, Bijou de sac pour lunettes de soleil, Protège passeport, Porte-cartes Slim 6 CC, Bagage cabine extensible, Cabas Just in Case™, Sac bandoulière Teghan

Voyageur Tote-Q

Un cabas polyvalent, concu pour passer aisément du voyage à la vie quotidienne. Spacieux et épuré, le Tote-Q offre une organisation pratique et une silhouette décontractée, pour le travail, le week-end et les déplacements spontanés.

Prix public : 295,00 $ US

Inspiré du raphia

Une sélection estivale dans un matériau tressé inspiré du raphia, apportant texture naturelle, et port décontracté au quotidien. Pensés dans un esprit d'évasion, ces modèles marient matières artisanales et lignes épurées pour le voyage, les journées en ville et les moments de vacances.

Disponible sur : Cabas tressé Milos, Petit sac épaule tressé Olas, Petit sac à dos Griffin et Sac à dos Bradner

Imprimé Méditerranée

Une collection d'imprimés inspirée du littoral méditerranéen, pour insuffler l'évasion aux essentiels de voyage et aux accessoires. S'inspirant des couleurs, des textures et de l'art de vivre méditerranéen, chaque pièce affirme sa personnalité tout en préservant la signature TUMI : fonction et mouvement.

Disponible sur : Set d'emballage cabine, Trio de pochettes Malta, Bijou de sac pour lunettes de soleil, Protège passeport, Porte-cartes Slim 6 CC, Bagage cabine extensible, Cabas Just in Case™, Sac bandoulière Teghan

Collection 19 Degree en polycarbonate

Une collection en polycarbonate inspirée par le littoral méditerranéen, pensée pour offrir une parenthèse d'évasion au voyage moderne. Inspirées des couleurs et nuances ensoleillées de la Méditerranée, chaque pièce allie design sculptural et légèreté durable — tout en maintenant la performance, la fonctionnalité et le mouvement aisé, chers à TUMI.

Nouvelle dans l'univers 19 Degree, la Front Access apporte une polyvalence inédite aux coques rigides grâce à son couvercle avant intelligemment conçu, offrant un accès zippé au compartiment principal. Ce nouveau point d'accès facilite les trajets, même vers les espaces les plus restreints.

Disponible sur : Bagage cabine extensible, Grand bagage cabine, Grand bagage soute extensible, Bagage cabine Front Access extensible, Grand bagage cabine Front Access extensible, Bagage soute moyen Front Access extensible, Grand bagage soute Front Access extensible

Couleurs : Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (Bagage cabine extensible et Grand bagage soute extensible seulement), Light Blue Iridescent (Bagage cabine extensible et Grand bagage soute extensible seulement)

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des essentiels de luxe pour les affaires, le voyage et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et sublimer chaque aspect de la vie en mouvement. Alliant fonctionnalité irréprochable et ingéniosité, nous nous engageons à accompagner chaque voyage en partenaire de confiance, au côté de ceux qui bougent, innovent, et suivent leurs passions. Pour en savoir plus, visitez TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

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