TUMI dévoile "Mediterranean Escape", une ode à l'élégance des côtes méditerranéennes et à la liberté d'un voyage tout en fluidité
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News provided byTumi, Inc.
Mar 17, 2026, 09:00 ET
La collection Printemps 2026 dévoile des teintes audacieuses et des designs inspirés des plus belles destinations, exprimant toute l'énergie et l'esprit d'évasion de TUMI en vacances.
PARIS, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque internationale de voyage, d'art de vivre et d'accessoires TUMI dévoile « Mediterranean Escape », sa campagne et sa collection Printemps 2026, inspirées par la chaleur, le rythme et la richesse sensorielle du littoral méditerranéen. Avec ses nouvelles couleurs, imprimés et textures expressifs habillant les silhouettes les plus emblématiques de TUMI, cette campagne capture une vision joyeuse, dépaysante, où le design rencontre l'esprit méditerranéen.
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