トゥミ 魅力あふれる地中海と気軽に楽しむトラベルスタイルを讃える 「MEDITERRANEAN ESCAPE」を発表
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ニュース提供Tumi, Inc.
17 3月, 2026, 22:00 JST
活気あふれる地中海地方にインスパイアされたデザインと鮮やかな新色が バ ケーション気分を高めるSpring2026コレクション
ニューヨーク, 2026年3月17日 /PRNewswire/ -- トラベル、ライフスタイル、アクセサリーのインターナショナルブランド・トゥミは、地中海に漂う暖かな空気と心地よいリズム、そして五感を満たす豊かな世界観から着想を得たSpring 2026 シーズンキャンペーン＆コレクション「メディテレーニアン エスケープ― 地中海への旅 ―」を発表します。トゥミを代表するスタイルに、鮮やかなカラー、プリント、テクスチャーを取り入れ、本キャンペーンではデザインと旅のインスピレーションが融合した世界観を体現しています。
監督にピエロ・ブレッサン、撮影にダリオ・カテッラーニを迎えた広告キャンペーンは、スペイン・マヨルカ島のヴィラ・フォルタレザとカラ・サン・ビセンテを舞台に撮影されました。旅先の空気感を感じながら楽しむ、自由で豊かな旅のスタイルを表現しています。
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