TUMI PRESENTA "MEDITERRANEAN ESCAPE" PARA CELEBRAR EL ENCANTO DE LA COSTA Y LA FACILIDAD DE VIAJAR

Dirigida por Piero Bressan y fotografiada por Dario Catellani, "Mediterranean Escape" transporta a los espectadores a Villa Fortaleza y Cala San Vicente en Mallorca, España. La campaña refleja una sensación de tranquilidad, donde el viaje se vuelve inmersivo, expresivo y arraigado en el espíritu del destino.

En el corazón de la colección se encuentra una nueva y audaz paleta de temporada presentada en las colecciones clave de TUMI, incluida la icónica colección 19 Degree. El color verde tomillo exuberante, el terracota bañado por el sol y el amarillo radiante iluminado por el sol reinventan siluetas esculpidas a través de tonos inspirados en el destino. La paleta también se extiende a la familia 19 Degree Aluminum con la maleta de mano internacional en horizonte azul, un tono de temporada inspirado en el lugar donde el cielo se encuentra con el mar y que aporta profundidad a la silueta metálica característica.

Más allá de 19 Degree, la historia de la temporada se extiende a través de artículos esenciales de viaje y siluetas de estilo de vida, para presentar nuevas texturas y expresiones de materiales diseñadas para evocar la comodidad mediterránea. Una cápsula inspirada en la rafia aporta la calidez del tejido a las recientemente ampliadas colecciones Olas y Harrison, lo que equilibra la textura artesanal con una construcción moderna. Los accesorios acentúan aún más el espíritu sensorial del Mediterráneo. Los colgantes para bolsos inspirados en aceitunas, flores y limones recuerdan los mercados al aire libre y los limoneros y flores de la costa de Amalfi, mientras que el colgante para gafas de sol Belden equipa a los viajeros para los largos días bajo el sol.

"El Mediterráneo representa un ritmo de viaje más lento e intencional", afirmó Victor Sanz, director creativo de TUMI. "Para la primavera de 2026, abrazamos esa sensibilidad, la idea de viajar para experimentar de forma plena cada momento a través de los sentidos. Los sonidos, olores, sabores, texturas y entornos se unen para crear una conexión emocional duradera mucho después de que termina el viaje. Infundimos esa riqueza sensorial en nuestras colecciones más icónicas, utilizando el color para contar una historia de movimiento y descubrimiento. En esencia, la colección captura la emoción del escape, equilibrada por la precisión y el rendimiento que definen cada pieza TUMI".

La campaña también presenta el nuevo estampado mediterráneo en piezas de las colecciones Voyageur, Tegra-Lite™, Belden y Nassau. El estampado audaz, pero refinado, refuerza la energía de la colección al mantener el enfoque de TUMI en la precisión y el rendimiento.

"Esta campaña representa una evolución en la forma en que contamos nuestra historia", afirmó Jill Krizelman, vicepresidenta sénior de Marketing Global y Comercio Electrónico de TUMI. "El Mediterráneo brindó el escenario perfecto, ya que celebra la riqueza del color, el romance de los viajes y la profundidad cultural, al tiempo que nos da la oportunidad de revelar un lado más relajado y divertido de TUMI, como si la propia marca estuviera de vacaciones. Desde la narrativa visual hasta las activaciones de marca inmersivas en todo el mundo, Mediterranean Escape invita a nuestra comunidad mundial a sumergirse en el espíritu de la temporada y celebra los viajes como una forma de expresión propia".

Mediterranean Escape se extenderá más allá de la campaña a través de una serie de experiencias globales inmersivas que celebran el espíritu de la temporada.

La colección Mediterranean Escape ya está disponible en TUMI.com y en las tiendas TUMI de todo el mundo. Siga a @TUMITravel para ver contenidos exclusivos del detrás de cámara de la campaña.

PRODUCTOS DESTACADOS

Material tejido



Una variedad de bolsos para clima cálido elaborados con un material similar a la rafia tejida, que aporta una textura natural y una facilidad relajada para el transporte diario. Diseñados pensando en el destino, estos estilos equilibran materiales artesanales con siluetas refinadas para viajes, días en la ciudad y momentos de vacaciones.



Disponible en: bolso tote tejido Milos, bolso de hombro tejido pequeño Olas, mochila Griffin pequeña y mochila Bradner





Una variedad de bolsos para clima cálido elaborados con un material similar a la rafia tejida, que aporta una textura natural y una facilidad relajada para el transporte diario. Diseñados pensando en el destino, estos estilos equilibran materiales artesanales con siluetas refinadas para viajes, días en la ciudad y momentos de vacaciones. Disponible en: bolso tote tejido Milos, bolso de hombro tejido pequeño Olas, mochila Griffin pequeña y mochila Bradner Voyageur Q Tote



Un bolso versátil para uso diario, diseñado para adaptarse sin problemas tanto a los viajes como a la vida diaria. Espacioso pero estilizado, el Q Tote ofrece organización práctica y silueta sencilla, ideal para el trabajo, los fines de semana y los viajes.



Colores: arcilla rosa, tomillo, visón, avena, índigo





Un bolso versátil para uso diario, diseñado para adaptarse sin problemas tanto a los viajes como a la vida diaria. Espacioso pero estilizado, el Q Tote ofrece organización práctica y silueta sencilla, ideal para el trabajo, los fines de semana y los viajes. Colores: arcilla rosa, tomillo, visón, avena, índigo Estampado mediterráneo



Una colección de estampados inspirada en el destino que aporta una sensación de escape a los viajes y accesorios cotidianos. Cada pieza se inspira en los colores, las texturas y la facilidad de la vida mediterránea, lo que agrega personalidad y mantiene el enfoque de TUMI en la función y el movimiento.



Disponible en: set de equipaje de mano, trío de bolsos Malta, colgante para gafas de sol, estuche para pasaporte con cremallera, tarjetero delgado para 6 tarjetas, equipaje de mano expandible, bolso Just in Case™ y bolso cruzado Teghan





Una colección de estampados inspirada en el destino que aporta una sensación de escape a los viajes y accesorios cotidianos. Cada pieza se inspira en los colores, las texturas y la facilidad de la vida mediterránea, lo que agrega personalidad y mantiene el enfoque de TUMI en la función y el movimiento. Disponible en: set de equipaje de mano, trío de bolsos Malta, colgante para gafas de sol, estuche para pasaporte con cremallera, tarjetero delgado para 6 tarjetas, equipaje de mano expandible, bolso Just in Case™ y bolso cruzado Teghan Colección 19 Degree



Una colección de policarbonato inspirada en el destino que aporta una sensación de escape a los viajes modernos. Al inspirarse en los colores y tonos soleados de la vida mediterránea, cada pieza equilibra un diseño escultural con una durabilidad liviana, para mantener el enfoque de TUMI en el rendimiento, la función y el movimiento sin esfuerzo.



Como novedad en el mundo de 19 Degree, Front Access aporta versatilidad a los viajes en maletas rígidas con su ingeniosa apertura con cierre en la tapa frontal que permite acceder al compartimento principal. Este último punto de acceso hace que los viajes, incluso en los espacios más reducidos, sean muy sencillos.



Disponible en: equipaje de mano expandible, equipaje de mano grande, maleta grande expandible para despachar, equipaje de mano expandible con acceso frontal, equipaje de mano grande expandible con acceso frontal, maleta mediana expandible para despachar con acceso frontal y maleta grande expandible para despachar con acceso frontal



Colores: arcilla rosa, tomillo, amarillo lavado, gris lila iridiscente (solo para equipaje de mano expandible y equipaje de mano expandible para despachar) y azul claro iridiscente (solo para equipaje de mano expandible y equipaje de mano expandible para despachar).

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha creado artículos esenciales de lujo de clase mundial para los negocios, los viajes y el rendimiento, diseñados para mejorar, facilitar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, estamos comprometidos a potenciar los viajes como aliados de por vida de quienes viajan y crean en la búsqueda de sus pasiones. Para más información acerca de TUMI, visite TUMI.com y síganos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

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FUENTE Tumi, Inc.