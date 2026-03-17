TUMI PRESENTA "MEDITERRANEAN ESCAPE" PARA CELEBRAR EL ENCANTO DE LA COSTA Y LA FACILIDAD DE VIAJAR
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Noticias proporcionadas porTumi, Inc.
17 mar, 2026, 13:00 GMT
La colección Primavera 2026 presenta nuevos tonos expresivos y un diseño inspirado en el destino para capturar el espíritu de TUMI en vacaciones.
NUEVA YORK, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, la marca internacional de viajes, estilo de vida y accesorios TUMI presenta "Mediterranean Escape" (Escape al Mediterráneo), su colección y campaña de Primavera 2026 inspirada en la calidez, el ritmo y la riqueza sensorial de la costa mediterránea. Al incorporar nuevos colores, estampados y texturas expresivos en las siluetas más icónicas de TUMI, la campaña captura una visión alegre y transportadora en la que el diseño se encuentra con el destino.
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