TUMI PREDSTAVUJE „MEDITERRANEAN ESCAPE" - OSLAVA ČAROVNÉHO POBREŽIA A JEDNODUCHÉHO CESTOVANIA

News provided by

Tumi, Inc.

Mar 17, 2026, 09:00 ET

Kolekcia jar 2026 predstavuje výrazné nové odtiene a dizajn inšpirovaný destináciami, ktoré zachytávajú ducha TUMI na dovolenke.

NEW YORK, 17. marec 2026 /PRNewswire/ – Medzinárodná značka cestovného ruchu, životného štýlu a doplnkov TUMI dnes predstavuje „Mediterranean Escape" (únik do Stredomoria), svoju sezónnu kampaň a kolekciu na jar 2026 inšpirovanú teplom, rytmom a zmyslovým bohatstvom stredomorského pobrežia. Kampaň prenáša expresívne nové farby, potlače a textúry na najikonickejšie modely TUMI a zachytáva radostnú a mobilnú víziu, kde sa dizajn stretáva s destináciou.

Kampaň „Mediterranean Escape", ktorý režíroval Piero Bressan a fotografoval Dario Catellani, prenesie divákov do vily Fortaleza a Cala San Vicente na španielskej Malorke. Kampaň odráža pocit ľahkosti – cestovanie sa stáva pohlcujúcim, expresívnym, s atmosférou destinácie.

Srdcom kolekcie je nová, výrazná sezónna paleta, ktorá je zapracovaná do kľúčových kolekcií TUMI vrátane ikonickej kolekcie 19 Degree. Svieža tymianová zeleň, slnkom zaliata terakota a žiarivá slnečná žltá nanovo predstavujú tvarované modely prostredníctvom odtieňov inšpirovaných destináciami. Paleta sa rozširuje aj do radu 19 Degree Aluminum s kufrom International Carry-On v modrej farbe Horizon Blue, sezónnom odtieni inšpirovanom fúziou oblohy a mora, ktorý dodáva hĺbku charakteristickej metalickej siluete.

Okrem kolekcie 19 Degree sa sezónny príbeh rozširuje aj na cestovné potreby a modely životného štýlu. Uvádza nové textúry a materiálové prejavy navrhnuté tak, aby evokovali stredomorskú pohodu. Kapsula inšpirovaná rafiou prináša teplo tkaných materiálov do novo rozšírených kolekcií Olas a Harrison, pričom vyvažuje remeselnú textúru s modernou konštrukciou. Doplnky ešte viac oživujú zmyslového ducha Stredomoria. Prívesky na kabelky inšpirované olivami, kvetmi a citrónmi odkazujú na trhy pod holým nebom, citrónové háje a kvety Amalfského pobrežia, zatiaľ čo prívesok na slnečné okuliare Belden poskytne cestovateľom ochranu pred slnkom na dlhé dni.

„Stredomorie predstavuje pomalší a premyslený rytmus cestovania," povedal Victor Sanz, kreatívny riaditeľ spoločnosti TUMI. „Na jar 2026 sme prijali túto citlivosť, myšlienku cestovania a zároveň plnohodnotného prežívania každého okamihu prostredníctvom zmyslov. Zvuky, vône, chute, textúry a okolie sa spájajú a vytvárajú trvalé emocionálne puto, ktoré pretrváva dlho po skončení cesty. Túto zmyslovú bohatosť sme vniesli do našich najikonickejších kolekcií a pomocou farieb sme vyrozprávali príbeh pohybu a objavovania. Kolekcia vo svojom jadre zachytáva emóciu úniku, vyváženú precíznosťou a funkčnosťou, ktoré definujú každý produkt TUMI."

Kampaň tiež predstavuje novú stredomorskú potlač na kúskoch z kolekcií Voyageur, Tegra-Lite™, Belden a Nassau. Výrazná, no zároveň rafinovaná potlač umocňuje energiu kolekcie, pričom zachováva zameranie TUMI na precíznosť a výkon.

„Táto kampaň predstavuje evolúciu v spôsobe, akým rozprávame náš príbeh," povedala Jill Krizelman, senior viceprezidentka pre globálny marketing a elektronický obchod v spoločnosti TUMI. „Stredomorie poskytlo dokonalú kulisu – oslavu bohatých farieb, romantiky cestovania a kultúrnej hĺbky – a zároveň nám poskytlo príležitosť odhaliť uvoľnenejšiu a hravejšiu stránku značky TUMI, akoby sa samotná značka vybrala na dovolenku. Od vizuálneho rozprávania príbehov až po pohlcujúce aktivácie značky po celom svete, Mediterranean Escape pozýva našu globálnu komunitu spoznávať ducha sezóny a oslavuje cestovanie ako formu sebavyjadrenia.

Únik do Stredomoria bude pokračovať aj po skončení kampane a bude obsahovať sériu pútavých globálnych zážitkov na oslavu ducha sezóny.

Kolekcia Mediterranean Escape je už dostupná na TUMI.com a v predajniach TUMI po celom svete. Sledujte @TUMITravel, kde nájdete exkluzívny obsah zo zákulisia kampane.

HLAVNÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

  • Tkaný materiál

    Sortiment tašiek do teplého počasia vyrobený z tkaného materiálu podobného rafii, ktorý vnáša do každodenného nosenia prirodzenú textúru a uvoľnenú ľahkosť. Tieto štýly, navrhnuté s ohľadom na destináciu, vyvažujú remeselné materiály s rafinovanými modelmi na cestovanie, dni v meste a dovolenkové chvíle.

    Dostupné modely: Milos Woven Tote, Olas Woven Small Shoulder Bag, Small Griffin Backpack a Bradner Backpack

  • Voyageur Q Tote

    Všestranná každodenná taška navrhnutá na plynulý prechod medzi cestovaním a každodenným životom. Priestranná a zároveň elegantná taška Q Tote ponúka praktické usporiadanie a nenáročnú siluetu vhodnú do práce, na víkendy aj na cesty.

    Farby: Pink Clay, Thyme, Mink, Oat, Indigo

  • Stredomorská potlač

    Kolekcia potlačí inšpirovaná destináciami, ktorá prináša do každodenného cestovania a doplnkov pocit úniku. Čerpajúc z farieb, textúr a jednoduchosti stredomorského bývania, každý kus dodáva osobitosť a zároveň si TUMI zachováva zameranie na funkčnosť a pohyb.

    Dostupné modely: Carry-On Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip-Around Passport Case, 6 CC Slim Card Case, Expandable Carry-On, Just in Case™ Tote a Teghan Crossbody

  • Kolekcia 19 Degree

    Kolekcia z polykarbonátu inšpirovaná destináciami, ktorá vnáša do moderného cestovania pocit úniku. Každý kus, čerpajúci z farieb a slnkom zaliatych tónov stredomorského života, vyvažuje plastický dizajn s ľahkou a odolnou úpravou – čím si značka TUMI zachováva zameranie na výkon, funkčnosť a plynulosť pohybu.

    Novinka vo svete 19 Degree, Front Access, Front Access, prináša všestrannosť do cestovania so škrupinovou batožinou vďaka dômyselne spracovanému vstupu na zips cez predné veko do hlavného úložného priestoru. Tento najnovší prístupový bod uľahčuje prístup aj do tých najužších priestorov.

    Dostupné modely: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked a Large Front Access Expandable Checked

    Farby: Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (len model Expandable Carry-On a Expandable Checked) a Light Blue Iridescent (len modely Expandable Carry-On a Expandable Checked).

O spoločnosti TUMI

Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné nevyhnutnosti pre obchod, cestovanie a výkonnosť, ktoré sú navrhnuté tak, aby inovovali, nekomplikovali a skrášľovali všetky aspekty života na cestách. Spájaním bezchybnej funkčnosti s duchom vynaliezavosti sa zaväzujeme poskytovať podporu na cestách ako celoživotný partner aktívnych ľudí, ktorí nasledujú svoje vášne. Viac informácií o TUMI nájdete na TUMI.com a sledujte Instagram, TikTok, Facebook a YouTube.

TUMI a logo TUMI sú registrované ochranné známky spoločnosti Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

Kontakty TUMI pre médiá

TUMI Global PR| [email protected]
Karla Otto pre TUMI | [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2921729/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2921730/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

