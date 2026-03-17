TUMI presenta "Mediterranean Escape", celebrando el encanto de la costa y la facilidad de viajar
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News provided byTumi, Inc.
Mar 17, 2026, 09:00 ET
La Colección Primavera 2026 presenta nuevos tonos expresivos y un diseño inspirado en destinos, capturando el espíritu de TUMI en vacaciones.
NUEVA YORK, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, la marca internacional de viajes, estilo de vida y accesorios, presenta hoy "Mediterranean Escape", su campaña y colección de temporada Primavera 2026, inspirada en la calidez, el ritmo y la riqueza sensorial de la costa mediterránea. Con nuevos y expresivos colores, estampados y texturas en las siluetas más icónicas de TUMI, la campaña captura una visión alegre y evocadora donde el diseño se fusiona con el destino.
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