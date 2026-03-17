TUMI präsentiert „Mediterranean Escape" - eine Hommage an die Anziehungskraft der Mittelmeerküste und die Leichtigkeit des Reisens
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News provided byTumi, Inc.
Mar 17, 2026, 09:00 ET
Die Frühjahrskollektion 2026 vereint ausdrucksstarke neue Farbtöne mit einem vom Reiseziel inspirierten Design, das den Geist von TUMI im Urlaub aufgreift und neu interpretiert.
NEW YORK, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Die internationale Reise‑, Lifestyle‑ und Accessoire‑Marke TUMI stellt „Mediterranean Escape" vor – die saisonale Kampagne und Kollektion für den Frühling 2026. Inspiriert von der Wärme, dem Rhythmus und der sinnlichen Fülle der Mittelmeerküste feiert die Kollektion die Kunst des Reisens als emotionales Erlebnis. Mit neuen Farben, Prints und Texturen für die ikonischsten Silhouetten der Marke verbindet die Kampagne Design und Destination zu einer lebendigen, atmosphärischen Vision.
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