TUMI präsentiert „Mediterranean Escape" - eine Hommage an die Anziehungskraft der Mittelmeerküste und die Leichtigkeit des Reisens

Unter der Regie von Piero Bressan und fotografiert von Dario Catellani entführt „Mediterranean Escape" die Betrachter in die Villa Fortaleza und an die Cala San Vicente auf Mallorca. Die Bildwelt vermittelt ein Gefühl müheloser Leichtigkeit – ein Reisen, das nicht nur von A nach B führt, sondern von Eindrücken, Emotionen und dem Geist des Ortes getragen wird.

Eine Farbpalette, die den Zauber des Mittelmeers einfängt

Im Zentrum der Kollektion steht eine kraftvolle neue saisonale Farbwelt, die in allen bedeutenden TUMI‑Linien – darunter die ikonische 19 Degree Kollektion – eingeführt wird. Üppiges Thymiangrün, sonnenverwaschenes Terrakotta und strahlendes Sonnengelb verleihen den Silhouetten eine von Reisezielen inspirierte Tiefe. Auch die „19 Degree Aluminum"-Familie erhält mit dem International Carry‑On in Horizon Blue einen neuen saisonalen Ton, der das Zusammentreffen von Himmel und Meer widerspiegelt und der charakteristischen metallischen Oberfläche zusätzliche Dimension verleiht.

Über 19 Degree hinaus erweitert sich die saisonale Erzählung auf Reise‑Essentials und Lifestyle‑Modelle, die neue Texturen und Materialausführungen einführen. Eine von Raffia inspirierte Kapselkollektion bringt gewebte Wärme in die erweiterten Linien Olas und Harrison und verbindet handwerkliche Anmutung mit moderner Konstruktion. Accessoires greifen den sinnlichen Geist des Mittelmeers auf: Taschenanhänger in Form von Oliven, Blumen und Zitronen erinnern an Märkte unter freiem Himmel und die florale Pracht der Amalfiküste. Der Belden Sunglass Charm ergänzt die Kollektion um ein Accessoire für lange Tage in der Sonne.

Stimmen aus dem TUMI Design‑ und Marketingteam

„Das Mittelmeer steht für einen langsameren, bewussteren Rhythmus des Reisens", erklärt Victor Sanz, Kreativdirektor von TUMI. „Für den Frühling 2026 haben wir dieses Lebensgefühl eingefangen – die Idee eines Reisens, bei dem jeder Moment mit allen Sinnen erlebt wird. Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, Texturen und Landschaften schaffen eine emotionale Verbindung, die weit über die Reise hinaus anhält. Diese sinnliche Fülle haben wir in unsere ikonischsten Kollektionen übertragen und Farbe genutzt, um eine Geschichte von Bewegung und Entdeckung zu erzählen. Im Kern fängt die Kollektion das Gefühl des Entkommens ein – ausbalanciert durch die Präzision und Leistungsfähigkeit, die jeden TUMI‑Artikel auszeichnen."

Die Kampagne führt zudem den neuen Mediterranean Print für ausgewählte Modelle der Kollektionen Voyageur, Tegra‑Lite™, Belden und Nassau ein. Der Print verbindet mediterrane Energie mit der für TUMI charakteristischen Klarheit, Funktionalität und Performance.

„Diese Kampagne markiert eine Weiterentwicklung unserer Markenkommunikation", ergänzt Jill Krizelman, Senior Vice President Global Marketing & E‑Commerce bei TUMI. „Das Mittelmeer bot die perfekte Kulisse – eine Hommage an kräftige Farben, die Romantik des Reisens und kulturelle Tiefe. Gleichzeitig konnten wir eine entspanntere, verspieltere Seite von TUMI zeigen, als wäre die Marke selbst im Urlaub. Von visuellem Storytelling bis hin zu immersiven Markenaktivierungen weltweit lädt ‚Mediterranean Escape' unsere Community ein, Reisen als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit zu erleben."

Mediterranean Escape geht über die Kampagne hinaus und umfasst eine Reihe globaler Erlebnisse, die den Geist der Saison zelebrieren. Die Kollektion ist ab sofort auf TUMI.com und in TUMI Stores weltweit erhältlich. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auf @TUMITravel.

PRODUKTHIGHLIGHTS

Gewebtes Material

Eine sommerliche Auswahl an Taschen aus raffiaähnlichem, gewebtem Material, das natürliche Textur und entspannte Leichtigkeit in den Alltag bringt. Die Modelle verbinden handwerklich anmutende Materialien mit modernen Silhouetten – ideal für Reisen, Stadtleben und Urlaubsmomente.

Erhältlich als: Milos Woven Tote, kleine Olas Woven Schultertasche, kleiner Griffin Rucksack, Bradner Rucksack

Voyageur Q Tote

Eine vielseitige Alltagstasche, die mühelos zwischen Reise und Routine wechselt. Die geräumige, dennoch elegante Silhouette bietet durchdachte Organisation und eignet sich für Arbeit, Wochenenden und unterwegs.

Farben: Pink Clay, Thyme, Mink, Oat, Indigo

Mediterranean Print



Ein Print, der mediterrane Leichtigkeit in Reise‑ und Alltagsaccessoires überträgt. Farben, Texturen und das Gefühl des Entkommens verleihen jedem Stück Persönlichkeit, während Funktion und Bewegung im Mittelpunkt bleiben.

Erhältlich als: Carry‑On Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip‑Around Passport Case, 6 CC Slim Card Case, Expandable Carry‑On, Just in Case™ Tote, Teghan Crossbody

19 Degree Kollektion

Eine Polycarbonat‑Kollektion, die modernes Reisen mit dem Gefühl eines mediterranen Rückzugs verbindet. Sonnenverwaschene Töne und skulpturales Design treffen auf leichte Strapazierfähigkeit und die für TUMI typische Performance. Neu ist die Front Access‑Option, die mit einem cleveren Reißverschluss an der Vorderseite des Hauptfachs maximale Flexibilität selbst auf engstem Raum bietet.

Erhältlich als: Expandable Carry‑On, Large Carry‑On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry‑On, Large Front Access Expandable Carry‑On, Medium Front Access Expandable Checked, Large Front Access Expandable Checked

Farben: Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (nur Expandable Carry‑On & Expandable Checked), Light Blue Iridescent (nur Expandable Carry‑On & Expandable Checked)

Über TUMI

Seit 1975 entwickelt TUMI hochwertige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die darauf ausgelegt sind, das Leben unterwegs zu verbessern, zu vereinfachen und zu bereichern. Die Marke verbindet Funktionalität mit Ideenreichtum und versteht sich als lebenslanger Begleiter für Menschen, die ihren Leidenschaften folgen. Weitere Informationen finden Sie auf TUMI.com sowie auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube unter @TUMITravel.

TUMI und das TUMI‑Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

TUMI Medienkontakte

TUMI Global PR | [email protected]

Karla Otto für TUMI | [email protected]

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