TUMI ONTHULT "MEDITERRANEAN ESCAPE" - EEN ODE AAN DE KUST EN HET GEMAK VAN REIZEN

Onder regie van Piero Bressan en gefotografeerd door Dario Catellani neemt "Mediterranean Escape" de kijker mee naar Villa Fortaleza en Cala San Vicente op Mallorca, Spanje. De campagne straalt een gevoel van moeiteloosheid uit, waarbij reizen een meeslepende en expressieve ervaring wordt die sterk verankerd is in de sfeer en identiteit van de bestemming.

Centraal staat een krachtig seizoenspalet, uitgerold over kerncollecties van TUMI, waaronder de iconische 19 Degree Polycarbonate Collection. Rijke tijmgroene tinten, zongewassen terracotta en stralend zonnig geel geven gesculpteerde silhouetten een nieuwe interpretatie via kleuren die zijn geïnspireerd op de bestemming. Het palet strekt zich uit tot de 19 Degree Aluminium‑familie met de International Carry‑On in Horizon Blue. Deze seizoenskleur, geïnspireerd op de lijn waar lucht en zee elkaar raken, geeft extra diepte aan het kenmerkende metallic silhouet.

Naast 19 Degree wordt het seizoensverhaal doorgetrokken naar travel essentials en lifestyle-silhouetten, met nieuwe texturen en materiaaluitingen die zijn ontworpen om een mediterrane, ontspannen sfeer op te roepen. Een door raffia geïnspireerde capsulecollectie voegt een geweven, warme uitstraling toe aan de recent uitgebreide Olas- en Harrison-collecties, waarbij ambachtelijke textuur wordt gecombineerd met moderne constructie. Accessoires brengen daarnaast de zintuiglijke sfeer van het Middellandse Zeegebied tot leven. Tassenbedels geïnspireerd op olijven, bloemen en citroenen verwijzen naar de markten en boomgaarden van de Amalfikust, terwijl de Belden Sunglass Charm reizigers voorbereidt op lange dagen in de zon.

"Het Middellandse Zeegebied staat voor een langzamer en bewuster tempo van reizen," aldus Victor Sanz, Creative Director bij TUMI. "Voor het voorjaar van 2026 hebben we die gedachte omarmd: reizen waarbij je elk moment volledig en met al je zintuigen ervaart." De geluiden, geuren, smaken, texturen en de omgeving komen samen en creëren een blijvende emotionele band die nog lang na de reis voortduurt. We hebben die zintuiglijke rijkdom verwerkt in onze meest iconische collecties, waarbij kleur wordt gebruikt om een verhaal van beweging en ontdekking te vertellen. In de kern vangt de collectie de emotie van ontsnapping, in balans gebracht met de precisie en functionaliteit die elk TUMI-item kenmerken."

De campagne introduceert ook de nieuwe Mediterranean Print op items uit de Voyageur-, Tegra-Lite™-, Belden- en Nassau-collecties. Gedurfd maar verfijnd, versterkt de print de energie van de collectie, terwijl TUMI's focus op precisie en functionaliteit behouden blijft.

"Deze campagne vormt een ontwikkeling in de manier waarop we ons verhaal vertellen," aldus Jill Krizelman, Senior Vice President Global Marketing & E-commerce bij TUMI. "Het Middellandse Zeegebied vormde het perfecte decor, met rijke kleuren, de romantiek van reizen en culturele diepgang, en gaf ons tegelijkertijd de kans om een meer ontspannen en speelse kant van TUMI te laten zien, alsof het merk zelf op vakantie is." Van visueel verhaal tot meeslepende merkactiviteiten wereldwijd, Mediterranean Escape nodigt onze wereldwijde gemeenschap uit in de sfeer van het seizoen en viert reizen als een vorm van zelfexpressie.

Mediterranean Escape zal verder gaan dan de campagne met een reeks meeslepende wereldwijde ervaringen die de sfeer van het seizoen vieren.

De Mediterranean Escape-collectie is nu verkrijgbaar op TUMI.com en in TUMI-winkels wereldwijd.

PRODUCTHIGHLIGHTS

Geweven materiaal

Verkrijgbaar bij: Cabinekoffer Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip-Around Paspoorthoes, Slim Kaarthouder voor 6 pasjes, Uitbreidbare cabinekoffer, Just in Case™ Tote en Teghan Crossbody.

Voyageur Q-Tote

Een veelzijdige tote voor elke dag. Ontworpen om gemakkelijk te schakelen tussen reizen en dagelijks gebruik. Ruim én toch gestroomlijnd. De Q-Tote biedt slimme organisatie en een moeiteloos silhouet voor werk, weekend en onderweg.

Adviesprijs: €290 EUR

Raffia-geïnspireerd

Een assortiment tassen voor warm weer, vervaardigd van een geweven materiaal geïnspireerd op raffia, dat natuurlijke textuur en een ontspannen uitstraling toevoegt aan dagelijks gebruik. Deze stijlen zijn ontworpen met een bestemming in gedachten en combineren ambachtelijke materialen met verfijnde silhouetten, ideaal voor reizen, een bezoek aan de stad en vakantiemomenten.

Beschikbaar voor: Milos geweven Tote, Olas kleine geweven Schoudertas , Griffin kleine Rugzak en Bradner Rugzak

Mediterrane print

Een printcollectie geïnspireerd op bestemmingen, die een gevoel van ontsnapping toevoegt aan dagelijks reizen en accessoires. Elk item, geïnspireerd door de kleuren, texturen en het ontspannen leven in het Middellandse Zeegebied, voegt persoonlijkheid toe en behoudt tegelijkertijd TUMI's focus op functionaliteit en bewegingsvrijheid.

Beschikbaar voor: Cabinekoffer Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip-Around Paspoorthoes, Slim Kaarthouder voor 6 pasjes, Uitbreidbare Cabinekoffer, Just in Case™ Tote, Teghan Crossbody

19 Degree Polycarbonate-collectie

Een polycarbonaatcollectie geïnspireerd op bestemmingen, die modern reizen een gevoel van vrijheid geeft. Elk item is geïnspireerd op de kleuren en zonverbleekte tinten van het Middellandse Zeegebied en combineert lichtgewicht duurzaamheid met een sculpturaal ontwerp, terwijl TUMI's focus op prestaties, functionaliteit en gemakkelijke beweging behouden blijft.

Nieuw binnen 19 Degree: Front Access. De doordacht ontworpen rits in het voorpaneel geeft u directe toegang tot het hoofdvak en maakt reizen met harde koffers comfortabeler Met deze nieuwste manier van toegang bereikt u zelfs de krapste ruimtes zonder moeite.

Beschikbaar bij:

- Uitbreidbare cabinekoffer

- Cabinekoffer L

- Uitbreidbare ruimbagage L

- Uitbreidbare Cabinekoffer met toegang via voorzijde

- Uitbreidbare Cabinekoffer met toegang via voorzijde L

- Uitbreidbare Ruimbagage met toegang via voorzijde M

- Uitbreidbare Ruimbagage met toegang via voorzijde L

Kleuren: Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (alleen voor uitbreidbare Cabinekoffer en Uitbreidbare Ruimbagage), Light Blue Iridescent (alleen voor uitbreidbare Cabinekoffer en Uitbreidbare Ruimbagage)

