TUMI prezentuje „Mediterranean Escape", celebrując urok wybrzeża i swobodę podróżowania

Wyreżyserowana przez Piero Bressana i sfotografowana przez Dario Catellaniego kampania zabiera widzów do Villa Fortaleza i Cala San Vicente na Majorce w Hiszpanii. Kampania oddaje poczucie swobody, w którym podróż staje się doświadczeniem angażującym, pełnym wyrazu i zakorzenionym w duchu destynacji.

Sercem kolekcji jest odważna, nowa paleta sezonowych kolorów wprowadzona w kluczowych liniach TUMI, w tym w kultowej kolekcji 19 Degree Polycarbonate. Soczyste odcienie tymiankowej zieleni, skąpanej w słońcu terakoty i promiennej, słonecznej żółci nadają rzeźbiarskim formom nowy charakter dzięki kolorom inspirowanym miejscami podróży. Paleta kolorystyczna obejmuje także linię 19 Degree Aluminum, w której walizka kabinowa International Carry-On pojawia się w odcieniu Horizon Blue — sezonowym kolorze inspirowanym miejscem, gdzie niebo spotyka się z morzem, nadającym charakterystycznej metalicznej formie nową głębię.

Poza linią 19 Degree sezonowa opowieść obejmuje także akcesoria podróżne i modele lifestyle'owe, wprowadzając nowe tekstury oraz materiały zaprojektowane tak, by oddawać śródziemnomorską swobodę. Kapsułowa linia inspirowana rafią wnosi plecioną, naturalną fakturę do rozszerzonych kolekcji Olas i Harrison, łącząc rzemieślniczy charakter z nowoczesną konstrukcją. Akcesoria dodatkowo ożywiają zmysłowego ducha Morza Śródziemnego. Zawieszki do toreb inspirowane oliwkami, kwiatami i cytrynami nawiązują do targów pod gołym niebem oraz gajów cytrusowych i kwitnących ogrodów Wybrzeża Amalfi, a zawieszka Belden Sunglass Charm przygotowuje podróżnych na długie dni w słońcu.

„Region śródziemnomorski symbolizuje wolniejszy, bardziej świadomy rytm podróżowania" — powiedział Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI. „W kolekcji Wiosna 2026 sięgnęliśmy po tę wrażliwość, ideę podróżowania z pełnym, zmysłowym doświadczaniem każdej chwili." Dźwięki, zapachy, smaki, faktury i otoczenie łączą się, tworząc trwałą więź emocjonalną, która trwa długo po zakończeniu podróży. Tę zmysłową bogatość przenieśliśmy do naszych najbardziej ikonicznych kolekcji, używając koloru, by opowiedzieć historię ruchu i odkrywania. U podstaw kolekcji leży emocja ucieczki od codzienności, zrównoważona precyzją i funkcjonalnością, które definiują każdy produkt TUMI."

Kampania prezentuje również nowy wzór Mediterranean Print, wprowadzony w modelach z kolekcji Voyageur, Tegra-Lite™, Belden i Nassau Wyrazisty, a zarazem wyrafinowany wzór podkreśla energię kolekcji, przy jednoczesnym utrzymaniu charakterystycznego dla TUMI skupienia na precyzji i funkcjonalności.

„Ta kampania to kolejny etap w sposobie, w jaki opowiadamy naszą historię" – powiedziała Jill Krizelman, Starsza Wiceprezes ds. Globalnego Marketingu i e‑commerce w TUMI. "Morze Śródziemne stanowiło idealne tło, celebrujące bogactwo kolorów, romantyzm podróży i kulturową głębię, a jednocześnie dało nam możliwość pokazania bardziej swobodnej, zabawowej strony TUMI, jakby sama marka była na wakacjach. Od opowieści wizualnych po angażujące aktywacje marki na całym świecie, Mediterranean Escape zaprasza naszą globalną społeczność do doświadczenia ducha sezonu i celebruje podróż jako formę wyrażania siebie."

Mediterranean Escape wykracza poza samą kampanię dzięki serii immersyjnych, globalnych doświadczeń, które celebrują ducha sezonu.

Kolekcja Mediterranean Escape jest już dostępna na TUMI.com i w sklepach TUMI na całym świecie. Obserwuj @TUMITravel, aby zobaczyć ekskluzywne materiały zza kulis kampanii.

NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY

Letnia linia toreb z plecionego, przypominającego rafię materiału wnosi naturalną fakturę i swobodę do codziennego noszenia. Powstała z myślą o podróży. Modele łączą rzemieślnicze materiały z dopracowanymi sylwetkami — na wyjazdy, dni w mieście i chwile wypoczynku.



Dostępne w modelach: zestaw organizerów do pakowania do walizki kabinowej, komplet kosmetyczek Malta, zawieszka na okulary Sunglass Charm, etui na paszport zamykane na suwak, smukłe etui na karty 6 CC, walizka kabinowa z poszerzeniem, torba Just in Cas™, listonoszka Teghan

Voyageur Q-Tote



Uniwersalna torba na co dzień, zaprojektowana tak, by płynnie towarzyszyć zarówno w podróży, jak i w codziennym użytkowaniu. Pojemna, a jednocześnie smukła torba Q Tote oferuje praktyczną organizację i niewymuszoną formę, odpowiednią do pracy, na weekend i w podróży.



Cena detaliczna: 295,00 USD

Letnia linia z materiału tkanego na wzór raffii. Naturalna faktura i lekkość na co dzień. Powstała z myślą o podróży. Modele łączą rzemieślnicze materiały z dopracowanymi sylwetkami — na wyjazdy, dni w mieście i chwile wypoczynku.



Dostępne w modelach: pleciona torba Milos, mała pleciona torba na ramię Olas, mały plecak Griffin oraz plecak Bradner.



Kolekcja nadruków inspirowana destynacjami, która wnosi poczucie swobody do codziennych podróży i akcesoriów. Czerpie z kolorów, faktur i luzu śródziemnomorskiego stylu. Każdy element dodaje charakteru, zachowując nacisk TUMI na funkcję i ruch.



Dostępne w modelach: zestaw organizerów do walizki kabinowej, komplet kosmetyczek Malta, zawieszka na okulary Sunglass Charm, etui na paszport zamykane na suwak, smukłe etui na karty 6 CC, walizka kabinowa z poszerzeniem, torba Just in Case™, listonoszka Teghan.



Kolekcja z poliwęglanu inspirowana destynacjami, która wnosi do współczesnych podróży poczucie swobody. Czerpiąc z kolorów i rozświetlonych słońcem tonów śródziemnomorskiego stylu życia, każdy element łączy rzeźbiarską formę z lekką, a zarazem wytrzymałą konstrukcją, zachowując charakterystyczne dla TUMI skupienie na osiągach, funkcji i swobodzie ruchu.



Nowość w świecie 19 Degree: Front Access wnosi większą wszechstronność do twardych walizek dzięki przemyślnie zaprojektowanemu przedniemu dostępowi na suwak do komory głównej. Ten najnowszy punkt dostępu ułatwia podróżowanie nawet w najciaśniejszych przestrzeniach.



Dostępne w modelach: walizka kabinowa z poszerzeniem, duża walizka kabinowa, duża walizka rejestrowana z poszerzeniem, walizka kabinowa z przednim dostępem i poszerzeniem, duża walizka kabinowa z przednim dostępem i poszerzeniem, średnia walizka rejestrowana z przednim dostępem i poszerzeniem, duża walizka rejestrowana z przednim dostępem i poszerzeniem.



Kolory: Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (tylko w walizkach kabinowych z poszerzeniem i walizkach rejestrowanych z poszerzeniem), Light Blue Iridescent (tylko w walizkach kabinowych z poszerzeniem i walizkach rejestrowanych z poszerzeniem).

Od 1975 roku TUMI tworzy światowej klasy luksusowe produkty biznesowe i podróżne, projektowane z myślą o wysokiej wydajności—aby ulepszać, upraszczać i upiększać każdy aspekt życia w ruchu. Łącząc bezbłędną funkcjonalność z duchem pomysłowości, pozostajemy partnerem na lata dla osób w ruchu i twórców, wspierając ich w realizacji pasji. Aby dowiedzieć się więcej o TUMI, odwiedź TUMI.com i śledź nas na Instagramie, TikToku, Facebooku i YouTube.

