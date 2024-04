AUKEY Raih Berbagai iF Design Award dan Red Dot Design Award

Produk MagFusion Z Foldable 3-in-1 Charging Station AUKEY pun memenangkan iF Design Award dan Red Dot Award atas desain berbobot ringan dan portabel, koneksi magnetis yang aman, serta fitur pengecasan yang komprehensif.

AUKEY meraih Red Dot Award keempat pada tahun ini atas produk Magnetic Cable Holder. Solusi pengaturan kabel ini sukses menjadi pemenang berkat desain minimalis dan fungsinya dalam mengelola kabel.

Seluruh produk AUKEY yang menjadi pemenang penghargaan segera dipamerkan di Global Sources Mobile Electronics Show 2024 yang berlangsung di Hong Kong pada 18-21 April 2024.

"Tim desain AUKEY selalu berupaya menghadirkan efisiensi dan tampilan produk yang elegan bagi pengguna. Maka, penghargaan bergengsi tersebut mencerminkan upaya tersebut," ujar Xinlong Wei, Industrial Design Director, AUKEY. "Produk kami akan menjadi sorotan di ajang pameran yang akan datang."

Tentang AUKEY:

AUKEY adalah perusahaan terkemuka yang menyediakan barang elektronik konsumer dan aksesori teknologi seluler yang canggih. AUKEY memadukan teknologi terbaru dengan keahlian selama satu dekade pada segmen perangkat keras. Berfokus pada keunggulan desain, kinerja reliabel, dan pengalaman produk yang mudah digunakan, AUKEY terus memperluas portofolio produk demi melengkapi dan meningkatkan gaya hidup digital pelanggan.

Tentang iF Design Award:

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 1953, iF Design Award selalu menjadi indikator kualitas desain yang luar biasa. Label iF dikenal di seluruh dunia atas lambang desain produk terbaik. iF Design Award merupakan salah satu kompetisi desain produk yang paling terkemuka di seluruh dunia.

Tentang Red Dot Award:

Red Dot Award, terbentuk pada 1950-an, merupakan salah satu kompetisi desain internasional yang terbesar dan paling bergengsi. Ajang ini mengapresiasi desain produk, desain merek dan komunikasi merek, serta konsep desain terbaik.

Informasi lebih lanjut tentang AUKEY dan produk-produknya yang menjadi pemenang penghargaan tersedia di www.aukey.com

