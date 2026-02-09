CEIPA dan Toyota Group Berkolaborasi dengan Gig Life Pro untuk Menggelar "Tsudoi '26 Japanese Industry Mixer - Indonesia Edition"

JAKARTA, Indonesia, 10 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Japan Culture and Entertainment Industry Promotion Association (CEIPA), berkolaborasi dengan Toyota Group dan Gig Life Pro, akan menggelar "Tsudoi '26 Japanese Industry Mixer – Indonesia Edition" di The Brotherhood, Gunawarman, Jakarta. Ajang eksklusif ini merupakan bagian dari "Music Way Project", sebuah inisiatif global yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat koneksi internasional bagi industri musik Jepang.

Di ajang ini, sejumlah pemimpin industri musik dan pelaku ekonomi kreatif bertemu dalam suasana yang hangat guna mendorong wacana dan kolaborasi lintasnegara. The Brotherhood, Gunawarman—diakui Bloomberg sebagai salah satu venue terbaik di dunia—menjadi lokasi prestisius untuk ajang kolaborasi global ini.

"Music Way Project, presented by CEIPA x Toyota Group" membina talenta muda dan menciptakan peluang menarik agar musik Jepang dapat berkembang di pasar internasional dengan prinsip utama "Japanese music drives the world". Program ini mencakup pencarian mahasiswa berbakat, pelatihan musisi muda, serta penyelenggaraan lokakarya bersama para kreator sehingga generasi berikutnya dapat meraih kesuksesan global.

CEIPA menyatakan: "Seiring konten hiburan Jepang yang terus memikat audiens global, CEIPA dan Toyota Group bekerja sama membuka peluang bagi generasi muda untuk membangun masa depan industri musik Jepang guna mendorong globalisasi dan pertumbuhan berkelanjutan di industri musik Jepang melalui MUSIC WAY PROJECT".

Priya Dewan, CEO, Gig Life Pro, mengatakan, "Indonesia merupakan salah satu pasar musik dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Selain itu, Indonesia telah lama mendukung konten asal Jepang. Kami sangat gembira, CEIPA memilih Gig Life Pro untuk menghubungkan industri musik Jepang dengan para profesional dan kreator berbakat di Indonesia. Kami optimis bahwa kolaborasi ini akan menciptakan peluang yang menarik dan berdampak positif."

Rincian Acara:

Nama Acara: Tsudoi '26 Japanese Industry Mixer – Indonesia Edition

Jadwal: Kamis, 12 Februari 2026

Lokasi: The Brotherhood, Gunawarman, Jakarta

Pendukung Acara: CEIPA × Toyota Group "Music Way Project"

Tautan: https://www.giglifepro.com/members/events/explore/glp-x-ceipa-indonesia-mixer-music-way-project

Tentang CEIPA & TOYOTA GROUP MUSIC WAY PROJECT

Seiring minat global yang semakin besar terhadap konten hiburan asal Jepang, CEIPA dan Toyota Group menciptakan berbagai peluang bagi generasi muda untuk membangun masa depan industri musik Jepang guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan industri musik Jepang di seluruh dunia.

Music Way Project membina talenta dan membuka peluang bagi sosok yang ingin menembus pasar dunia melalui musik. Program ini membantu musisi muda mengasah potensi agar dapat berkembang di pasar internasional, termasuk melalui penemuan talenta muda, pelatihan industri musik, serta lokakarya bersama para kreator.

Tentang Gig Life Pro

Gig Life Pro merupakan sebuah platform yang mendukung para profesional dan kreator industri musik dalam memperluas jaringan mereka. Melalui berbagai acara mixer, Gig Life Pro mempertemukan komunitas terpilih yang mencakup musisi, seniman, dan pelaku bisnis dari seluruh dunia untuk membangun koneksi bermanfaat dalam konteks yang relevan.

