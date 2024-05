"CHILDREN'S FESTIVAL" KEMBALI HADIR DI GARDENS BY THE BAY SINGAPORE DENGAN TEMA "INSIDE OUT 2" DARI DISNEY DAN PIXAR

Mulai berlangsung pada 25 Mei mendatang di lokasi ikonis Supertree Grove, "Children's Festival" ini merupakan satu-satunya karnaval "Inside Out 2" di Asia Tenggara yang digelar di tempat terbuka dengan karya instalasi berukuran besar. Anak-anak dapat mempelajari suasana hati lewat sejumlah permainan di area-area interaktif yang terinspirasi karakter Emosi "Inside Out 2", seperti Joy, Anger, Sadness, Fear, dan Disgust—serta karakter Emosi baru, seperti Anxiety, Envy, Ennui, dan Embarrassment! Anda dapat mengeksplorasi berbagai emosi tersebut menjelang peluncuran film "Inside Out 2" (13 Juni: Malaysia, Singapura, dan Thailand, 14 Juni: Indonesia).

Gardens by the Bay adalah atraksi hortikultura unggulan, dan "Children's Festival" merupakan salah satu aktivitas menarik yang digelar pada musim liburan sekolah. Sebagian besar aktivitas "Children's Festival" dapat diikuti secara gratis. "Children's Festival" tahun ini berlangsung hingga 22 Juni.

"Inside Out 2" dari Disney dan Pixar mengisahkan sosok remaja Riley yang akan menempuh pendidikan tingkat SMA. Namun, markas emosi (headquarter) tiba-tiba mengalami kerusakan akibat sesuatu yang muncul di luar dugaan: karakter Emosi baru! Sekelompok karakter Emosi baru yang cocok untuk masa remaja kini bergabung dengan karakter Emosi sebelumnya!

CEO, Gardens by the Bay, berkata, "Kita ingin agar anak-anak dapat bahagia dan sehat. Tahun ini, kami berkolaborasi dengan Disney dalam 'Gardens by the Bay's Children's Festival' edisi ke-10. Di sini, anak-anak dapat belajar tentang stres dan emosi dengan cara-cara yang menyenangkan melalui karakter menarik dan kisah mengharukan dari Disney dan Pixar. Lebih penting lagi, dalam kegiatan ini, keluarga dapat mempererat hubungan dan menghabiskan waktu bersama-sama."

Director, Attractions, Entertainment and Tourism Concept Development, Singapore Tourism Board, Ashlynn Loo, berkata, "Kami gembira mendukung 'Gardens by the Bay's Children's Festival'—satu-satunya lokasi bagi keluarga yang ingin menikmati karnaval 'Inside Out 2' yang digelar di ruang terbuka dengan karya instalasi berukuran besar. Kami berharap, pengunjung menikmati pengalaman baru dan keseruan dengan mengeksplorasi beragam area interaktif yang terinspirasi karakter Emosi 'Inside Out 2'. Kami menyambut para wisatawan yang kembali berkunjung ke Singapura. Maka, kami akan terus menghadirkan pengalaman rekreasi yang semakin menarik bagi pengunjung dalam dan luar negeri. Pengalaman rekreasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi yang terjalin dengan Disney. Dengan demikian, atraksi tersebut semakin memperkuat status Singapura sebagai destinasi rekreasi dan hiburan yang atraktif."

Mengeksplorasi kepribadian bersama karakter "Inside Out 2"

Di "Children's Festival" tahun ini, berbagai keluarga dapat menyaksikan dan mengikuti berbagai jenis karya instalasi dan aktivitas yang terinspirasi karakter Emosi "Inside Out 2" baru dan lama.

● " Kaleidoscope of Memories"

Karya instalasi utama ini terinspirasi storage facilty "Long Term Memory" yang menampung jutaan memori Riley dalam film "Inside Out".

"Children's Festival" menghadirkan adegan tersebut dengan Memory Orbs warna-warni dan bercahaya di Supertree Grove. Pengunjung pun dapat membuat Memory Orb dengan memindai kode QR pada karya instalasi dan melakukan tiga langkah simpel: memilih karakter yang paling mencerminkan emosi pribadi, berpose dan membuat foto, serta mengunggah Memory Orb Anda pada "Kaleidoscope of Memories" agar ditampilkan bersama momen-momen dari pengunjung lain di dinding animasi pada karya instalasi tersebut.

● "Mood Swings"

Karakter emosi Joy menjadi tema dari karya instalasi ini, menampilkan berbagai suasana hati yang membuat anak-anak bergembira, begitu pula orang lain yang berjiwa muda.

● "Expression Doodles"

Karya instalasi ini mengeksplorasi pengalaman seseorang kita menghadapi emosi yang kompleks. Dengan desain yang menampilkan karakter Sadness dan Embarrasment, anak-anak dapat "melukis" dengan kuas air dan menyaksikan coretan yang terdapat pada karya instalasi ini.

● " Emotion Mirrors "

Anda ingin menguji ketenangan saat menyaksikan karya instalasi yang penuh dengan trik ini? Terinspirasi karakter Emosi Fear dan Anxiety, Anda dapat menjawab teka-teki cermin dan buzz wire game berukuran masif sambil berpacu dengan waktu.

● "Fort Pillowtown"

Terinspirasi dari Ennui, anak-anak dapat bersantai di karya instalasi "Fort Pillowtown", atau berimajinasi di dalam benteng berbahan bantal empuk yang dibangun oleh mereka sendiri.

● " Memory Orb Mountain"

Di area permainan ini, Anda dapat mempelajari gejolak emosi demi mewujudkan harmoni dan keseimbangan dengan berbagai balon besar berbentuk bola yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan seluruh emosi. Anda dapat berkunjung ke area permainan ini untuk menyaksikan bola-bola ini bersinar!

Pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan cahaya dan suara "Garden Rhapsody" edisi khusus pada malam hari selama "Children's Festival" berlangsung. "Garden Rhapsody" merupakan pertunjukan spesial yang digelar di Supertree Grove pada malam hari. Di pertunjukan ini, lampu-lampu di Supertrees menari diiringi musik pada setiap malam, tepatnya pada pukul 7.45 malam dan 8.45 malam. Lewat edisi khusus yang bertajuk "The Medley of Emotions", lampu-lampu di Supertrees dan Memory Orbs dalam karya "Kaleidoscope of Memories" berkilau serentak dan berubah warna sesuai dengan soundtrack film "Inside Out".

Sejumlah aktivitas gratis bertema Disney dan Pixar, acara menonton film, dan lain-lain

Buklet informasi tentang aktivitas gratis tersedia, menganjurkan sejumlah aktivitas yang menghibur anak-anak, seperti mengumpulkan cap. Pengunjung yang berhasil mengumpulkan seluruh cap dapat menukarkannya dengan sticker sheet "Inside Out 2" yang hanya tersedia di "Children's Festival" Gardens by the Bay.

Pengunjung yang telah mengumpulkan seluruh cap juga dapat menukarkannya dengan gantungan kunci eksklusif Gardens by the Bay. Gantungan kunci ini dapat dilengkapi aksesori "Inside Out 2", selama persediaan masih ada. Anda dapat mengunjungi gerai penukaran (redemption counter) untuk memperoleh informasi selengkapnya.

Publik juga dapat menonton film-film Disney dan Pixar secara gratis di area terbuka, seperti "Coco", "Elemental", "Finding Dory", dan "Incredibles 2" pada 25 Mei dan 26 Mei, serta 1 Juni dan 2 Juni.

Pengunjung yang ingin mencoba pengalaman berbeda dapat menaiki "Train of Emotions" untuk menjelajahi Supertree Grove. Tiket berbayar berlaku untuk wahana ini.

Pertunjukan lain dan permainan karnaval

Sejumlah pertunjukan lain, seperti bubble blowing, juggling, dan pertunjukan sulap, akan diadakan setiap malam selama tiga akhir minggu pertama untuk semua pengunjung.

Permainan karnaval juga tersedia bagi pengunjung yang ingin membuat karya kriya, Memory Orb, musical box, gelang, dan lain sebagainya. Tiket berbayar berlaku untuk kegiatan ini.

Anda dapat menjadi pihak pertama yang membawa pulang merchandise "Inside Out 2" di Singapura

"Children's Festival" Gardens of the Bay juga menjadi lokasi pertama di Singapura yang menawarkan merchandise "Inside Out 2" di sebuah gerai khusus. Terinspirasi dari karakter favorit Disney dan Pixar, Anda dapat menemukan berbagai merchandise untuk seluruh usia, mulai dari pakaian, reversible bucket hat, tote bag, wadah minuman, bantal, alat tulis, dan lain-lain.

Informasi lebih lanjut: www.gardensbythebay.com.sg/childrensfestival

"Children's Festival 2024" di Gardens by the Bay

Jadwal: 25 Mei - 22 Juni 2024

Waktu: 10.00 pagi - 9.00 malam*

Lokasi: Supertree Grove at Gardens by the Bay (Tiket gratis, biaya tambahan berlaku untuk aktivitas tertentu)

*Karya instalasi "Inside Out 2" ditutup pada pukul 7.00 sore, kecuali "Kaleidoscope of Memories" yang tetap dibuka hingga pukul 9.00 malam bersama aktivitas "Children's Festival" lainnya.

Foto-foto resolusi tinggi dapat diunduh lewat tautan ini.

Tentang Gardens by the Bay

Sebagai unsur penting dalam visi "City in Nature" Singapura, Gardens by the Bay adalah taman nasional dan atraksi hortikultura unggulan yang menampilkan seni taman dan flora terbaik untuk semua orang. Terletak di lahan seluas 101 hektar di pusat kota Singapura, Marina Bay, Gardens by the Bay terdiri atas tiga taman di tepi perairan—Bay South, Bay East, dan Bay Central. Bay South, taman terluas yang mencapai 54 hektar, resmi dibuka pada 29 Juni 2012.

Dengan visi untuk menjadi dunia taman yang dapat dimiliki, dinikmati, dan diapresiasi semua orang, Gardens by the Bay memiliki koleksi tanaman yang lengkap, pameran flora yang selalu diperbarui, serta berbagai program menarik yang membangkitkan imajinasi. Di sisi lain, inisiatif komunitas "Gift of Gardens", melibatkan Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura, sebagai Pembina, menjangkau segenap lapisan masyarakat.

Sejak pertama kali dibuka, Gardens by the Bay telah dikunjungi lebih dari 100 juta orang, serta sukses meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk "Best Theme Attraction" di TTG Travel Awards 2022 dan 2023, medali Perak dalam kategori "Destinations Building Back Better Post-Covid" di ajang World Responsible Tourism Awards 2021, "Best Attraction Experience" di ajang Singapore Tourism Awards 2019, serta "ASEAN Sustainable Tourism Award" dari ASEAN Tourism pada 2018. Gardens by the Bay terus memperbarui dan menyempurnakan layanan agar menjadi tempat yang benar-benar dinikmati semua orang—sebuah taman yang menghadirkan keajaiban.

Informasi lebih lanjut: www.gardensbythebay.com.sg

