Dongcheng Catat Sejarah sebagai Satu-Satunya Produsen Perkakas Mesin Tiongkok yang Tercantum dalam Daftar "Asia's 500 Most Influential Brands"

NANTONG, Tiongkok, 28 November 2024 /PRNewswire/ -- Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., pakar dan pemimpin pasar perkakas mesin (power tool) asal Tiongkok, untuk pertama kalinya sukses tercantum dalam daftar "Asia's 500 Most Influential Brands 2024" versi World Brand Lab pada peringkat 461. Dongcheng bahkan menjadi satu-satunya produsen power tool Tiongkok yang berada dalam daftar tersebut.