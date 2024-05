Evermos Raih Penghargaan Bergengsi The Global CSR & ESG Summit and Awards 2024™ untuk Kategori Pemberdayaan Perempuan

The Global CSR & ESG Summit and Awards 2024™ dikenal sebagai penghargaan terkemuka di Asia yang menyoroti praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG). Acara ini memberi apresiasi kepada perusahaan yang menunjukkan dedikasi dalam menerapkan nilai-nilai etis serta pemberian kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan The Global CSR & ESG Summit and Awards 2024™dalam menandai pencapaian penting dalam perjalanan Evermos untuk memberdayakan perempuan," ujar Ilham Taufiq, Co-founder & Acting CEO Evermos. "Pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral di Evermos. Lebih dari 70% reseller kami adalah perempuan, dan tidak sedikit dari mereka yang tinggal di pedesaan. Melalui Evermos, para perempuan ini mendapat kemudahan memperoleh akses peluang pekerjaan, pelatihan kewirausahaan, hingga menjadi pemilik usaha dengan modal yang terjangkau."

"Di Evermos, kami percaya pada kekuatan keragaman dan inklusi. Oleh karenanya, kami berdedikasi untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat berkembang serta memberikan kontribusi secara bermakna," jelas Andika Dwi Saputra, Head of ESG & Sustainability Evermos. "Hal ini diwujudkan melalui sejumlah program yang diimplementasikan Evermos, baik untuk reseller, pengusaha UMKM, serta karyawan perempuan. Seperti bantuan permodalan khusus pengusaha UMKM perempuan, program pelatihan gratis untuk para reseller perempuan, serta kebijakan perusahaan terhadap karyawan perempuan melalui fasilitas kantor dan pemberian hak cuti haid atau melahirkan dengan waktu yang cukup panjang untuk mengakomodir kebutuhan mereka."

Komitmen Evermos akan pemberdayaan perempuan tidak hanya menunjukan dedikasi perusahaan dalam mempromosikan kesetaraan gender serta inklusivitas, tetapi juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Penghargaan ini sekaligus juga menggarisbawahi pekerjaan yang masih harus terus dilakukan Evermos untuk memberdayakan lebih banyak lagi perempuan, agar dapat memberi dampak pada kemajuan perekonomian Indonesia. Penghargaan ini pun turut menambah daftar pencapaian Evermos yang terus berkembang, memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan lokal yang inklusif dan memberdayakan perempuan.

Tentang Evermos:

Evermos adalah platform connected commerce yang mendukung wirausahawan lokal untuk memulai serta mengembangkan usahanya melalui penyediaan jaringan distribusi di kota tier 2 dan 3, serta layanan commerce yang terintegrasi dan berfokus pada produk halal terkurasi. Selain itu, Evermos juga merupakan one-stop platform yang menawarkan layanan dukungan komprehensif untuk para wirausahawan, mulai dari pemilik brand lokal, reseller, hingga pro seller. Terdapat berbagai pelatihan kewirausahaan gratis yang diberikan bagi siapa pun yang tergabung dalam jaringan reseller Evermosi untuk mendukung kesuksesan mereka terlepas dari gender, latar belakang pendidikan, lokasi geografis, atau tingkat pendapatan.

Didirikan di bulan November 2018, Evermos telah membangun jaringan connected commerce berbasis reseller terbesar di Indonesia dengan lebih dari 165,000 penjual aktif di seluruh Indonesia dan 1,600 mitra UMKM. Hingga saat ini Evermos telah mendapatkan berbagai penghargaan industri seperti penghargaan Forbes Asia 100 to Watch di kawasan Asia Pasifik, penghargaan UN Women 2022 Indonesian Women Empowerment Principles (WEPs), pemenang Nikkei Awards 2024, dan menjadi anggota jaringan global Endeavor Entrepreneur. Evermos juga merupakan anggota World Economic Forum's Global Innovators Community, sebuah grup khusus undangan dari perusahaan start-up dan scale-up paling menjanjikan di dunia yang berada di garis depan inovasi teknologi dan model bisnis etis

SOURCE Evermos