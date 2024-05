Facemoji Raih "Gold Stevie® Award" di Ajang American Business Awards 2024®

Aplikasi Facemoji Keyboard diakui sebagai penggunaan teknologi AI generative terbaik

SUNNYVALE, Calif., 6 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Facemoji Keyboard, keyboard pembuatan konten dengan fitur lengkap yang pertama di dunia, sukses memenangkan "Gold Stevie® Award" dalam kategori "Best Use of Generative Artificial Intelligence Technology" di ajang 22nd Annual American Business Awards®. Pencapaian ini diraih Facemoji setelah sempat meraih "Silver Stevie® Award" di American Business Awards 2023®.

Sebagai pemimpin kecerdasan buatan generatif (Gen AI), fitur Gen AI Facemoji membantu para pengguna mengekspresikan diri secara lebih baik, serta menunjukkan kepribadian mereka, yang mana Fitur Gen AI ini dapat digunakan di berbagai ruang digital. Fitur-fitur inovatif Facemoji sangat menarik minat berbagai pengguna.

American Business Awards adalah ajang penghargaan terkemuka di sektor bisnis Amerika Serikat (AS). Seluruh perusahaan yang beroperasi di AS berhak mengikuti tahap nominasi—baik perusahaan publik dan tertutup, perusahaan yang mengejar laba dan lembaga nirlaba, perusahaan besar dan kecil. Lebih dari 3.700 nominasi dari berbagai organisasi telah didaftarkan pada tahun ini.

Dewan juri American Business Awards berkata: "Perangkat AI ini menjadi pendekatan yang baru dan menarik bagi Gen Z berkat cara-cara seru dan keren untuk memanfaatkan AI ketika berinteraksi dengan teman mereka. Facemoji menjadi bentuk komunikasi modern yang mengubah obrolan membosankan menjadi lebih menarik dan dinamis!"

Facemoji berkomitmen mengembangkan fitur-fitur Gen AI inovatif agar pengguna berkomunikasi dan berinteraksi secara lebih mudah dan menyenangkan. Fitur-fitur Gen AI yang ditawarkan Facemoji Keyboard antara lain Rizz Master, AI Bot, ReWrite, Video Keyboard, Magic Avatar, Face Emoji dan Meme Generator.

Aplikasi ini juga telah memenangkan "Best Mobile App Awards", dan menempati posisi kesembilan dalam peringkat "Top 100 Gen AI Consumer Apps" versi Andreessen Horowitz.

"Facemoji Keyboard memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan komunikasi pengguna di seluruh dunia," ujar Natalia Lin, Product Lead, Facemoji Keyboard. "Kami merasa terhormat menerima pengakutan dari ajang American Business Awards selama dua tahun berturut-turut, karena penghargaan ini membuktikan komitmen kami untuk memperluas cara-cara mengekspresikan diri."

Tersedia di perangkat Android dan iOS, Facemoji Keyboard telah diunduh lebih dari 550 juta kali di seluruh dunia, serta tersedia secara gratis bagi pengguna di 170+ negara dan wilayah.

Informasi selengkapnya tentang American Business Awards dan daftar pemenang 2024 Stevie tersedia di https://stevieawards.com/ABA.

Tentang Facemoji Keyboard

Facemoji Keyboard adalah keyboard pembuatan konten pertama di dunia yang membantu pengguna menemukan, mendesain, atau menciptakan cara paling trendi dan cerdas untuk berekspresi. Dengan Facemoji, pengguna dapat sepenuhnya menyesuaikan keyboard, membuat, dan berbagi desain ekspresif yang unik, sehingga setiap pengguna dapat menjadi pelopor tren modern dalam pembuatan konten.

SOURCE Facemoji Keyboard