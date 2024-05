Future Energy Asia Exhibition and Summit 2024 Dukung Ketahanan Iklim Regional dan Memajukan Transisi Energi Asia

Maka, puluhan ribu pakar energi, politisi, pengambil keputusan di industri, serta inovator dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul di ajang yang berlangsung di Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand, pada 15-17 Mei 2024 tersebut. Ajang ini akan membahas kebijakan pemerintah, peluang investasi, dinamika pasar, dan inovasi teknologi di Asia Pasifik.

Future Energy Asia Exhibition and Summit akan dibuka dengan paparan dari Menteri Energi Thailand dan Wakil Perdana Menteri Thailand YM Pirapan Salirathavibhaga seputar langkah Asia menuju netralitas karbon dan transisi menuju mobilitas listrik.

Penanganan perubahan iklim dengan mempercepat transisi energi bersih di Asia menjadi sangat relevan, seperti diulas laporan "State of the Climate in Asia 2023" yang baru saja dirilis World Meteorological Organization (WMO). Laporan ini mencatat, rerata (mean) suhu di Asia pada 2023 merupakan tertinggi kedua sepanjang sejarah. Banyak negara Asia bahkan mengalami cuaca ekstrem yang memecahkan rekor pada tahun tersebut, seperti Jepang yang mengalami musim panas dengan suhu tertinggi sepanjang sejarah.

Program konferensi yang berlangsung di Future Energy Asia Exhibition and Summit juga tergolong komprehensif, mencakup Strategic Summit, Technical Conference, Energy Regulators Forum, Energy Regulatory Commission Forum, Future Mobility Asia Strategic Summit, serta Future Mobility Asia Technical Conference. Rangkaian konferensi ini menjadi sarana dialog yang semakin penting untuk membahas kontribusi Asia terhadap transisi energi global, serta mengulas dekarbonisasi yang tengah berjalan di Asia.

Pembicara terkemuka yang tampil di Strategic Summit mencakup:

Dr. Sompop Pattanariyankool, Deputy Permanent Secretary , Kementerian Energi, Kerajaan Thailand

, Kementerian Energi, Kerajaan Thailand The Right Honourable Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Menteri Besar Sarawak

Wuttikorn Stithit, COO , Upstream Petroleum and Gas Business Group , PTT Public Company Limited

, , PTT Public Company Limited Dwi Soetjipto , Chairman , SKK Migas

, , SKK Migas James Ung , Group COO , Sarawak Energy

, , Sarawak Energy Dr Harald Link , Chairman , B.Grimm

, , B.Grimm Suresh Manglani , Executive Director and CEO , Adani Gas

, , Adani Gas Alan Heng , Group CEO, Pavilion Energy

Para peserta Future Energy Asia akan memperoleh analisis tentang prospek suplai pasar jangka menengah hingga panjang dari Anatol Feygin, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, Cheniere Energy, salah satu pemasok energi terbesar di dunia.

Digelar di lokasi yang sama dengan Future Energy Asia, Future LNG Asia Strategic Summit menghadirkan perspektif penting tentang peran gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sebagai alternatif energi yang lebih bersih. Di sesi ini, pemimpin visioner di sektor kelistrikan dan utilitas Asia akan memaparkan visi transisi energi, strategi, dan prioritasnya. Sesi tersebut ingin mendorong strategi komprehensif di industri energi, menekankan hasil praktis, serta analisis yang mudah ditindaklanjuti di tengah volatilitas harga LNG belakangan ini, serta reliabilitas dan keterjangkauan LNG.

Di sesi ini, Wuttikorn Stithit, COO, Upstream Petroleum and Gas Business Group, PTT Public Company Limited, akan memaparkan rencana investasi PTT dalam infrastruktur gas, LNG, dan mobilitas listrik. Presentasi tersebut akan diikuti diskusi seputar strategi inovasi dan elektrifikasi Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).

Di antara empat area pameran dalam ajang ini, dua area pameran sangat berkaitan dengan ketahanan iklim dan transisi energi. Area pameran "Climatetech Zone" akan menampilkan kemajuan digital dan strategi dekarbonisasi terkini di seluruh dunia. Kedua hal ini akan membantu pelaku industri memenuhi mandat energi dan lingkungan hidup, menarik minat investor, ahli teknik, serta badan pemerintah. Di sisi lain, area pameran "Renewable Zone" akan menghadirkan sejumlah perusahaan yang menawarkan solusi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga bayu, tenaga air, serta inovasi biomassa, produk, solusi, dan layanan lain yang menjadi terobosan dalam proyek energi terbarukan di Asia.

Diadakan PTT Group dan EGAT, didukung sponsor utama ADNOC dan PTTEP, Future Energy Asia Exhibition and Summit 2024 akan memamerkan berbagai inovasi dan kerangka kebijakan yang penuh terobosan untuk memandu transisi menuju emisi nol karbon. Dengan daftar pembicara yang melibatkan sosok terkemuka, konferensi strategis yang komprehensif, serta dukungan perusahaan raksasa di industri, ajang ini akan menjadi lompatan besar menuju masa depan yang berkelanjutan. Lebih lagi, Bangkok akan mempertemukan tantangan regional dengan solusi global sekaligus menonjolkan peran penting Asia untuk mengusung dunia menuju jalur perkembangan energi yang lebih bersih, reliabel, dan berkelanjutan.

Tentang Future Energy Asia Exhibition and Summit 2024

15-17 May 2024

QSNCC, Bangkok

Beberapa ajang yang berlangsung serentak, yakni Future Energy Asia, Future Mobility Asia, dan Future LNG Asia Strategic Summit, menjadi platform penting yang menggerakkan transisi energi di Asia dan wilayah lain. Rangkaian acara terintegrasi ini mendorong strategi komprehensif di seluruh sektor energi, serta mengutamakan hasil praktis dan analisis yang dapat ditindaklanjuti.

Future Energy Asia memimpin wacana, serta membahas integrasi teknologi inovatif, seperti CCUS dan smart grid untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan energi. Ajang ini ingin memperkuat ketahanan energi dan ekonomi sekaligus mengulas kebijakan substantif dan kemajuan infrastruktur.

Future Mobility Asia membahas kebutuhan mendesak yang dihadapi solusi transportasi berkelanjutan, serta memamerkan sejumlah perkembangan pada segmen kendaraan listrik dan teknologi bahan bakar hidrogen. Maka, ajang ini berperan besar dalam mempromosikan dekarbonisasi di sektor mobilitas, sejalan dengan target penurunan emisi global.

Sementara, Future LNG Asia menghadirkan perspektif penting tentang peran LNG sebagai alternatif energi yang lebih bersih. LNG ikut andil dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mendukung ambisi nol karbon Asia sekaligus mengatasi volatilitas pasar dan tantangan rantai pasok.

Rangkaian acara tersebut menyediakan platform dinamis bagi para pemangku kepentingan untuk menjalin kemitraan, berbagi tentang solusi inovatif, serta merumuskan kebijakan yang secara kolektif memajukan upaya global dalam mewujudkan masa depan energi berkelanjutan. Hasil dari rangkaian acara tersebut akan memengaruhi pasar energi, menjadi panduan pemanfaatan teknologi, serta mendorong kerja sama regional dan internasional.

Tentang pihak penyelenggara

dmg events adalah perusahaan ekshibisi dan penerbitan berskala global yang terbentuk pada 1989, serta memiliki 13 kantor di seluruh dunia. Dengan portofolio luas yang mencapai lebih dari 80 ajang ekshibisi setiap tahun, dmg events menarik arus kunjungan hingga lebih dari satu juta orang. Maka, dmg events merupakan salah satu pelaku industri yang terkemuka. Portofolio global ini bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di industri untuk memfasilitasi dialog praktis, serta menjadi platform yang mengulas isu-isu perubahan terkini.

Selama beberapa tahun terakhir, dmg events berekspansi secara signifikan dan sukses mencatat pertumbuhan impresif di pasar-pasar berkembang dan maju. Ajang-ajang baru terus dilansir sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan perkembangan industri. Dan, ajang yang digelar secara langsung (live event) tetap menjadi pilar utama yang memadukan ekshibisi, konferensi, lokakarya bersertifikasi, seminar teknis, klub dan sesi diskusi yang diikuti para pemimpin.

