Kesempatan bagi Warga Singapura untuk Mengeksplorasi Kebudayaan Suzhou

BEIJING, 12 April 2024 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari China Daily:

Acara Minggu Kebudayaan bertajuk "Meet Suzhou in Singapore" telah dibuka pada 10 April lalu di Esplanade — Theatres on the Bay, Singapura, untuk merayakan hari jadi Suzhou Industrial Park (SIP) ke-30 sebagai proyek unggulan dalam kerja sama Tiongkok-Singapura.