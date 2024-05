NETMARBLE LUNCURKAN "SOLO LEVELING: ARISE" SECARA GLOBAL PADA PERANGKAT SELULER DAN PC

Para pemain di lokasi mana pun kini dapat menikmati action game baru, serta mengenang momen-momen Webtoon yang sangat digemari ketika menjalani petualangan sebagai Sung Jinwoo. Di dunia yang dikuasai monster, sejumlah orang yang dijuluki "Hunters" bangkit untuk mempertahankan kodrat manusia. Setelah pertempuran yang membuatnya cedera parah, Jinwoo, E-rank hunter—peringkat terendah dalam game ini—mencari cara untuk melakukan level up dan meningkatkan kemampuannya. Kini, dia akan menjadi hunter terbaik di dunia.

Ketika menjalani petualangan, para pemain akan menikmati alur kisah menarik yang didukung grafis memukau, serta sistem pertarungan yang impresif dan cepat. Para pemain juga dapat menciptakan gaya bertarungnya sendiri dengan melakukan kustomisasi keahlian, memperoleh senjata yang semakin dahsyat, dan lain-lain. Sosok-sosok lain yang mendampingi Jinwoo dalam petualangan seru tersebut adalah hunter lain dari Webtoon, dan setiap sosok ini memiliki kemampuan uniknya. Jinwoo pun dapat mendatangkan "Army of Shadows" seperti yang pernah dilakukannya ketika berujar "Arise!" dalam Webtoon tersebut.

"Penggemar di seluruh dunia telah menyambut 'Solo Leveling: ARISE' dengan luar biasa. Kami gembira meluncurkan game ini secara resmi kepada audiens luas," ujar Young-sig Kwon, CEO, Netmarble. "Tim pengembang kami telah menciptakan game yang sangat istimewa, dan kami berharap, seluruh penggemar dapat menikmatinya. Semoga komunitas menikmati alur kisah terbaru Sung Jinwoo saat melakukan level up peringkat Hunter."

Dalam rangka peluncuran game ini, Netmarble menggelar rangkaian kegiatan in-game. Beberapa di antaranya, "7-Day Gift", "Check-In Event", "Radiant Battlefield Dancer! Rate Up Draw Event for Cha Hae-In", "Cha Hae-In Rate Up Celebration", "Pick the Best Dancer", "Dice Event", "Points Event". Kegiatan-kegiatan ini dapat diikuti para pemain, serta menawarkan sejumlah hadiah menarik.

Lebih lagi, para pemain yang telah melakukan praregistrasi akan menerima skin "Black Suit Sung Jinwoo", "Legendary Artifact Sets", "10 Mana Power Crystals", serta 100.000 emas. Maka, para pemain ini akan memiliki keuntungan yang lebih banyak dengan flash dan cash.

"Solo Leveling: ARISE" juga segera hadir di Steam. Informasi lebih lanjut akan segera diumumkan. Para penggemar di seluruh dunia dapat mendaftarkan game ini dalam wishlist untuk memperoleh informasi terkini dalam waktu dekat. Cek tautan ini.

Kabar terbaru tentang "Solo Leveling: ARISE" tersedia di situs resmi, serta kanal media sosial resmi kami: X, Facebook, Instagram,Discord, dan YouTube.

Tentang Netmarble Corporation

Berdiri di Korea pada 2000, Netmarble Corporation adalah pengembang dan penerbit game terlaris di seluruh dunia. Lewat franchise unggulan dan kolaborasi dengan pemegang HKI (IP) ternama, Netmarble meningkatkan pengalaman gaming dan menghibur audiens global. Sebagai induk usaha Kabam dan SpinX Games, serta pemegang saham mayoritas Jam City dan HYBE (sebelumnya bernama Big Hit Entertainment), portofolio Netmarble mencakup "Seven Knights Idle Adventure", "Tower of God: New World", "Lineage 2: Revolution", "MARVEL Future Fight", "Ni no Kuni: Cross Worlds, serta "The Seven Deadly Sins: Grand Cross". Informasi lebih lanjut tersedia di http://company.netmarble.com.

