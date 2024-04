"SOLO LEVELING" DARI NETMARBLE: TAHAP PRAREGISTRASI "ARISE" TEMBUS 12 JUTA DI SELURUH DUNIA, SEGERA DILUNCURKAN SECARA GLOBAL PADA 8 MEI MENDATANG

Tahap praregistrasi masih dibuka bagi seluruh pemain, khususnya penggemar genre action game. Pemain dapat memperoleh beragam limited-time reward ketika game tersebut diluncurkan secara resmi pada awal Mei mendatang, seperti Legendary Artifact Sets, Chic Black Suit Costume untuk Sung Jinwoo, dua Mana Power Crystal untuk setiap atribut (jumlah total 10), serta 100.000 Gold. Semua pemain yang telah melakukan praregistrasi dapat memenangkan partner/hunter Jinwoo, Yoo Jinho, sebagai reward.

"Solo Leveling: ARISE" adalah adaptasi action game dari "Solo Leveling" yang berasal dari Webtoon populer. Menjalani peran sebagai Jinwoo, pemain dapat menjalani perkembangan karakter dalam webtoon kegemarannya, terlibat dalam pertempuran seru, dan menciptakan gaya pertarungannya sendiri dengan beragam kombinasi jurus dan senjata. Pemain tak hanya bisa membentuk tim dengan hunter dari Webtoon, namun mereka juga dapat menyusun "Army of Shadows" seperti yang dilakukan Jinwoo ketika berujar "Arise!" dalam Webtoon.

Anda dapat mengunjungi situs resmi, X, Facebook, Instagram, Discord, dan kanal resmi di YouTube untuk memperoleh informasi terkini tentang "Solo Leveling: ARISE".

Tentang Netmarble Corporation

Berdiri di Korea pada 2000, Netmarble Corporation adalah pengembang dan penerbit game terlaris di seluruh dunia. Lewat franchise unggulan dan kolaborasi dengan pemegang HKI (IP) ternama, Netmarble meningkatkan pengalaman gaming dan menghibur audiens global. Sebagai induk usaha Kabam dan SpinX Games, serta pemegang saham mayoritas Jam City dan HYBE (sebelumnya bernama Big Hit Entertainment), portofolio Netmarble mencakup "Seven Knights Idle Adventure", "Tower of God: New World", "Lineage 2: Revolution", "MARVEL Future Fight", "Ni no Kuni: Cross Worlds, serta "The Seven Deadly Sins: Grand Cross". Informasi lebih lanjut tersedia di http://company.netmarble.com.

