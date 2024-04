PT. CHINT INDONESIA MENYEBARKAN KEBAHAGIAAN RAMADAN MELALUI INISIATIF LAYANAN MASYARAKAT

Bersatu melalui kebaikan

Program "Lighting the Way This Ramadan" dari CHINT Global dilakukan bersamaan di berbagai negara, menumbuhkan semangat persatuan dan apresiasi terhadap budaya yang berbeda-beda. Hampir 100 karyawan CHINT Global dari seluruh belahan dunia memberikan bantuan kepada komunitas lokal yang membutuhkan.

Dampak dari kampanye ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan langsung, namun juga membangun landasan bagi pembangunan jangka panjang melalui berbagai upaya, termasuk pendistribusi makanan dan keperluan sehari-hari, serta pemasangan sistem tenaga surya off-grid. Di Malaysia, tim CHINT Global melakukan perjalanan menantang ke area desa terpencil untuk memasang sistem tenaga surya off-grid di rumah-rumah untuk menyediakan energi bersih guna memenuhi kebutuhan Masyarakat setempat.

Menjangkau lebih luas di bulan penuh berkah

PT. CHINT Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dan organisasi di berbagai kota untuk memaksimalkan dampak CSR ini. Di Jakarta, CHINT bekerja sama dengan masjid terdekat, dengan pembagian bingkisan kepada orang-orang sekitar dan pengunjung masjid yang membutuhkan. Di Medan, tim berkolaborasi dengan departemen teknik elektro universitas setempat untuk memperlancar distribusi. Sementara di Surabaya, Semarang, dan Solo, distributor CHINT membagikan bingkisan kepada warga sekitar yang membutuhkan.

Wanita dari PT. CHINT Indonesia berdiri di garda depan

Ibu Marini Khalishah Khansa, dari Departemen Pemasaran dan Ibu Octaviana Dwiningtyas, dari Departemen Sumber Daya Manusia dari PT. CHINT Indonesia menjadi pionir dalam keseluruhan kampanye ini, mulai dari perencanaan, pengemasan hingga pendistribusian ke berbagai kota. Upaya ini merupakan kelanjutan dari perayaan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret lalu yang menegaskan peran penting perempuan dalam mendorong inisiatif yang berdampak. Kepemimpinan mereka menjadi bukti pemberdayaan wanita di lingkungan korporat modern. Dedikasi mereka terhadap kampanye "Lighting the Way This Ramadan" tidak hanya mencerminkan komitmen PT. CHINT Indonesia terhadap tanggung jawab sosial, tetapi juga merayakan kontribusi berharga dari para pemimpin wanita dalam mendorong perubahan transformatif.

"Ikut serta dalam kampanye "Lighting the Way This Ramadan" memiliki makna yang sangat penting" kata Ibu Octaviana. "Semangat memberi dan berbagi sangat terasa kuat pada bulan ramadan ini, dan kami bangga telah mewujudkan semangat tersebut melalui inisiatif ini. Kami bersemangat untuk terus memberikan dampak positif di masa depan."

Komitmen untuk memberikan dampak yang berkelanjutan

"Berbagi adalah tradisi yang dijunjung tinggi selama bulan Ramadan, dan kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan mitra kami untuk menghadirkan kebahagiaan dan membagikan barang-barang keperluan sehari-hari bagi masyarakat di seluruh Indonesia," kata Michael Eddy, Kepala Pemasaran, PT. CHINT Indonesia. "Acara ini menandai kembalinya kami kembali ke inisiatif berbasis komunitas setelah pandemi, dan ini mendorong motivasi kami untuk melanjutkan semangat tanpa pamrih. Kami tetap berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan memberikan perubahan positif pada komunitas yang kami layani."

Komitmen CHINT Global lebih dari sekedar kampanye ini saja. Dengan memobilisasi lebih dari 2.000 mitra lokal dan telah membantu pembangunan lebih dari satu juta pembangkit listrik tenaga surya atap, CHINT Global secara aktif berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan dan memberikan dapak positif bagi semua orang.

Dengan berakhirnya bulan Ramadan, CHINT Global menegaskan kembali komitmennya untuk menerangi kehidupan dan menumbuhkan rasa kasih sayang, persatuan, dan keberlanjutan di seluruh dunia.

- AKHIR-

Tentang CHINT Global

CHINT Global, sebagai pemimpin dalam solusi energi cerdas, beroperasi di lebih dari 140 negara. Berkomitmen terhadap inovasi, keberlanjutan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dan rendah karbon, CHINT terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan demikian, CHINT berusaha menciptakan masa depan yang lebih cerah dan ramah lingkungan bagi semua orang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang CHINT Global dan inisiatifnya, silakan kunjungi www.chintglobal.com

SOURCE CHINT Global