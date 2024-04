Seri Konferensi AI Global, The AI Summit, Gelar Edisi Perdana di Singapura pada 29-31 Mei 2024, Memprakarsai Masa Depan Teknologi di Asia

Ajang AI Summit Series yang tersohor di dunia, menghadirkan pemerhati industri kecerdasan buatan (AI) dari seluruh dunia sejak 2016, memperluas jangkauannya di Asia. Sejumlah konferensi edisi sebelumnya dari The AI Summit Series telah meraih sukses besar, termasuk edisi terakhir yang digelar di New York pada Desember 2023, diikuti 3.497 peserta, dan 83% di antaranya aktif berinvestasi dengan nilai hingga $5 juta dalam proyek AI.

"Kami gembira menggelar The AI Summit Series di Asia pada 2024, dan Singapura menjadi lokasi acara yang ideal untuk edisi perdana ini," ujar Rory Crone, Marketing Director, The AI Summit Series. "Sebagai pemimpin teknologi dan inovasi dunia, Singapura menyediakan platform ideal untuk mendorong kolaborasi dan kemajuan AI. Kami menyambut para peserta di seluruh Asia dan wilayah lain yang ingin mengeksplorasi potensi transformatif dari kecerdasan buatan di ajang The AI Summit Singapore."

Status Singapura sebagai sentra teknologi utama, didukung komitmen mendorong inovasi dalam kecerdasan buatan, tecermin dari investasi senilai $1 miliar dalam proyek AI. Investasi ini termasuk pendanaan hingga $500 juta yang memperkuat infrastruktur penting untuk mendorong inovasi AI di sektor swasta dan publik. Lewat langkah tersebut, Singapura ingin memfasilitasi penggunaan teknologi AI, dan berkat inisiatif ini, Singapura menjadi kota ideal untuk meluncurkan AI Summit Series di Asia.

Digelar sebagai ajang unggulan baru di ATxEnterprise, The AI Summit Singapore akan mendukung ekosistem kondusif untuk pengembangan dan penggunaan AI di Asia. Maka, ajang ini menghadirkan pakar dan inovator global ternama guna mengeksplorasi tren, perkembangan, dan aplikasi terbaru dalam AI.

Lebih lagi, konferensi ini menawarkan peluang terbaik untuk memperluas jejaring. Kalangan perusahaan, usaha rintisan, dan investor akan bertemu dengan pemuka opini dan pionir industri global. Lewat diskusi menarik dan sesi interaktif, peserta acara memperoleh berbagai perspektif tentang tren AI terkini dan praktik terbaiknya. Dengan demikian, peserta acara dapat mengungguli peta persaingan saat ini—mulai dari strategi pengembangan skala hingga pertimbangan etis tentang implementasi AI.

The AI Summit Singapore memiliki empat pilar tema:

"AI at Scale": Mempertemukan eksekutif senior, pengambil keputusan, kuasa anggaran perusahaan, dan pemimpin tim, menawarkan panduan lengkap seputar pengembangan skala AI dalam kegiatan bisnis.

"AI Industry Applications": Menyajikan perspektif mendalam tentang solusi strategis yang mewujudkan integrasi AI secara sukses, etis, dan aman di industri-industri penting, seperti telekomunikasi, layanan kesehatan, keuangan, dan manufaktur

"Safeguarding AI": Mengulas tantangan yang dihadapi pelaku bisnis dalam memastikan praktik AI yang aman sekaligus menyeimbangkan fitur inovatif dari AI

"AI Frontiers": Mengulas batasan dari inovasi dan kemajuan AI, membuat terobosan teknologi dan menghadirkan peluang baru untuk dunia digital.

Ajang ini juga akan menampilkan beberapa sosok yang paling ternama di industri teknologi, termasuk:

Deblina Majumder, Cyber Readiness Lead , UBS

Ankit Mangal , Director , Wayfair

Florence Lewine , Policy Adviser, U.S. Department of Homeland Security

Peter Morrison , Digital Science Principal, BP Singapore

Kim Hong MAK, Executive Director, Data Tribe Lead, Data & Analytics and Governance, Bank of Singapore

"Menjelang The AI Summit Singapore edisi perdana, kami mengajak seluruh pemimpin visioner, pelaku bisnis, dan inovator di seluruh Asia serta wilayah lain agar bergabung untuk merumuskan masa depan kecerdasan buatan. Kami menyambut baik peluang berkolaborasi, berbagi wawasan, serta bersiap menghadapi kemajuan AI. Anda dapat melakukan registrasi sekarang juga dan bergabung bersama kami dalam perjalanan menuju potensi lengkap AI di Asia," kata Jingjing Virgo, Portfolio Manager & Conference Producer, The AI Summit Singapore.

Untuk mengikuti konferensi ini, Anda dapat membeli tiket di https://asiatechxsg.com/registration.

Informasi dan keterangan lebih lanjut dari kalangan pers: [email protected].

The AI Summit Singapore

Platform yang Merealisasikan Commercial AI! The AI Summit Singapore at ATxEnterprise menjadi rangkaian acara dari Asia Tech x Singapore—festival teknologi yang menjadi ajang unggulan di Singapura. Ajang tersebut mempertemukan kalangan penentu keputusan dan investor dengan vendor dan ahli data dari seluruh dunia untuk berjejaring, belajar, dan berkolaborasi demi kesuksesan implementasi teknologi AI di berbagai perusahaan.

Tentang Asia Tech x Singapore (ATxSG)

ATxSG 2024 adalah ajang teknologi terkemuka di Asia yang digelar oleh Infocomm Media Development Authority (IMDA) dan Informa Tech, serta didukung Singapore Tourism Board (STB). Ajang ini terdiri atas dua segmen utama, ATxSummit dan ATxEnterprise.

SOURCE Informa Tech