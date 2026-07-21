商用サービスロボット出荷台数で世界首位の KEENON 、 2026 世界人工知能大会（ WAIC 2026 ）でヒューマノイドロボットを実務に投入

上海、2026年7月21日 /PRNewswire/ -- 2026 世界人工知能大会（ WAIC 2026 ）で、 KEENON Robotics は、ヒューマノイドロボットと特化型サービスロボットを一堂に展示しています。両者は競合する概念ではなく、商用サービスの業務フロー全体で連携し、互いを補完する具身知能として位置付けられています。

IDC によると、 KEENON は 2025 年の商用サービスロボット出荷台数で世界首位となり、世界の配送ロボット市場でも首位を維持しました。 IDC はまた、業界が、さまざまな形態のロボットが共存する、より多様な未来へ向かっていると見ています。そこでは、個々の作業や環境のニーズに応じて、異なる種類のロボットが導入されます。 KEENON はこうした戦略を先駆けて提唱し、 WAIC 2026 での展示を通じて、その潮流を具体的に示しています。

(PRNewsfoto/KEENON Robotics Co., Ltd.)

ブースでは、新たに披露されたホテルのランドリー業務の実演が、このアプローチを最も明確に示しています。ヒューマノイドロボットは、洗濯物の投入や洗濯機の操作、洗濯済み衣類の取り出しと折り畳みなどの作業を行う一方、 DINERBOT T9 は、より広範な配送業務を支えます。両者は、実際のホテル運営において、ヒューマノイドロボットと特化型ロボットがどのように役割を分担し、連携できるかを示しています。

ホテルの業務フローにとどまらず、 KEENON は、飲食 ・ 小売サービスにも同じ役割分担の考え方を適用しています。 XMAN-R1 は、レストランや店舗で長年にわたり蓄積してきた顧客に関する知見を生かし、 NOWWA Coffee との連携によるドリンクの調製から、デザート店や小売店での要望への対応まで、人とのやり取りと物品操作を組み合わせた接客業務を担います。これらのシナリオは、個別の実演を単に並べたものではなく、 KEENON が実績ある商用サービスの業務フローをヒューマノイドの新たな機能へとどのように拡張しているかを示しています。すべての作業は、遠隔操作を使わず自律的に実行されています。

KEENON は、「汎用ヒューマノイド＋特化型サービスロボット」戦略を通じて、具身知能の実用化に向けた道筋を築いています。ヒューマノイドは、柔軟な操作や対人対応を伴う作業を担う一方、特化型ロボットは、頻度の高い配送 ・ 清掃業務を引き続き担当します。 WAIC 2026 で KEENON は、多様な形態のロボットを披露するだけでなく、商用導入に向けたより包括的なモデルも提示しています。

KEENON は、世界 70 を超える国 ・ 地域で 10 万台を上回るサービスロボットを展開しており、さまざまな業界の世界的ブランドから評価されています。また、 Burger King 、 Buffalo Wild Wings 、 Hilton 、 BMW 、 LEGO などの大手ブランドにも広く導入されています。ホテル ・ アラウンド ・ ピョンチャンのように、単一施設で 10 台から 20 台超のロボットが稼働する例もあります。また、シャングリ ・ ラ ・ トレーダー ・ ホテルでは、 6 種類計 8 台のロボットを組み合わせて運用し、ヒューマノイドロボットとサービスロボットの双方を備えた世界初のスマートホテルを実現しています。 KEENON は、こうした導入実績に裏付けられた、複数ロボットによる効率的な運用を提供しています。

SOURCE KEENON Robotics Co., Ltd.