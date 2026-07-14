アルツハイマー病協会国際会議2026（ALZHEIMER'S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2026）より、ライフスタイルプログラムが、ラテンアメリカ全域で認知症リスクのある 高齢者の脳の健康を改善

- ラテンアメリカにおけるFINGERS研究の結果が、U.S. POINTER試験の結果を裏付け、その知見を拡大 -

- 文化を超えて適用可能な、体系的な認知症リスク低減戦略を示唆 -

要点

LatAm-FINGERS研究によると、ラテンアメリカのさまざまな文化、医療制度、地域社会に合わせて調整されたライフスタイル介入は、認知機能の低下や認知症のリスクがある高齢者の記憶力、思考力、および全体的な認知機能を改善できることが示されています。

この結果は、体系的な指導、コーチング、および仲間からの支援を組み合わせた多面的なライフスタイル介入が、リスクのある高齢者において、自己主導型のアプローチよりも認知機能をより改善することを示したU.S. POINTER試験の結果を裏付けるものです。

ロンドン, 2026年7月14日 /PRNewswire/ -- Alzheimer's Associationが資金提供した「認知機能低下予防のための生活習慣介入に関するラテンアメリカ・イニシアチブ（LatAm-FINGERS）」の調査によると、ラテンアメリカ11カ国において、認知症リスクのある高齢者を対象に、文化的に適応された2つのライフスタイル介入により、記憶力、思考力、および全体的な認知機能が改善したことが判明しました。特に、体系的な支援とコーチングを受けた参加者において、最も顕著な改善が見られました。

本日、ロンドンおよびオンラインで開催された「Alzheimer's Association International Conference®（AAIC®）」2026で報告された2年間の研究結果は、米国における以下の研究結果を基盤とし、その知見を裏付けるものです。「リスク低減に向けたライフスタイル介入による脳の健康保護に関する研究（U.S. POINTER）」の成果を基盤とし、身体活動、健康的な食事、認知トレーニング、社会的関与を含む多領域にわたるライフスタイル介入が、多様な文化、医療制度、コミュニティにおいて成功裏に適用可能であることを実証するものです。この研究は、『The Lancet』誌にも同時に掲載されています。

「この結果は、文化的に適応されたライフスタイル介入が、ラテンアメリカでは初めて、多様な国や地域社会において成功裏に実施可能であり、臨床研究において十分に考慮されていない集団に対して認知機能上の利益をもたらすことを示しています」と、本研究の筆頭著者であり、アルゼンチン・ブエノスアイレスにある神経学研究所「Fleni」の主任研究員であるLucia Crivelli博士は述べています。

「私たちは、 U.S. POINTERモデルを単にスペイン語やポルトガル語に翻訳しただけではありません。私たちは、その中核となる要素を保ちつつ、現地の文化や習慣に合わせて調整し、このプログラムを公衆衛生戦略として実用的で、手頃な価格かつ実行可能なものにしました」とCrivelli氏は付け加えています。

参加各国からの代表者で構成される多国籍なワーキンググループは、どの要素を標準化すべきか、また文化、気候、食料の入手状況、技術へのアクセス、参加者の好みなどに基づいて、どの要素を現地に合わせて調整できるかを特定しています。

身体活動プログラムには、サルサやタンゴといった文化的に親しみやすい活動や、公共の公園での屋外グループエクササイズなどが取り入れられています。栄養カウンセリングでは、アボカド、キヌア、アサイー、アグアイマント、チアシード、カボチャの種など、地元で入手しやすい代替食品をより多く取り入れることで、MINDダイエットを地域の食文化に合わせて調整しています。学習教材は翻訳され、文化的背景に合わせて調整されたほか、デジタル機器の利用経験が限られている参加者に対しては追加のサポートが提供されます。

「LatAm-FINGERSには、人種・民族的に大きな多様性が見られ、教育水準や社会経済的地位（SES）にも幅広いばらつきがみられました。この結果は、異なる文化を背景とし、資源へのアクセス状況も様々な多様なコミュニティにおいて、脳の健康状態を改善できることを示しています」と、Wake Forest University School of MedicineおよびAdvocate Healthに所属する老年学・老年医学・内科の教授であり、U.S. POINTERの主任研究者であるLaura D. Baker博士は述べています。「今回、世界のまったく別の地域で2つ目となる有力な知見が得られたことで、U.S. POINTER式は誰にでも応用できることが示唆されています。」

「私は、U.S. POINTER構造化介入プログラムを活用することで、米国におけるラティーノおよびヒスパニック系コミュニティ、さらにはその他のコミュニティとの関わりをさらに深めるためのツールやリソースを拡充できると確信しており、このプログラムは同様に効果的なものになると考えています」と、Baker氏は述べています。

アルツハイマー病をはじめとするその他の認知症は、健康状態や生活習慣など複数の要因の影響を受けるため、研究者たちは、いくつかの危険因子を同時に改善することが、脳の健康にとって最大の効果をもたらす可能性があると考えています。世界中で認知症の罹患率が上昇するなか、今回の研究結果は、特に低・中所得国を含む地域において、利用しやすく柔軟性のある生活習慣に基づくプログラムを通じて、リスク低減に向けた実践的な戦略が有効である可能性を浮き彫りにしています。

「LatAm-FINGERSの研究結果は、U.S. POINTER研究の知見を補完するものであり、その証拠をラテンアメリカにまで拡大するとともに、こうした行動やライフスタイル介入が、世界中の多様な集団や地域社会に適応可能であるという主張を裏付けるものです」と、Alzheimer's Associationの医療・科学関係担当シニアバイスプレジデントであるHeather M. Snyder博士は述べています。

「この研究から得られる重要なメッセージは、構造や社会的支援が重要だということです」とSnyder氏は続けています。「さまざまな生活習慣要因に対処することは、脳の健康に良い影響を与える可能性があり、将来的には、新たな薬物療法と組み合わせることで、認知機能の低下や認知症のリスクを軽減できるかもしれません。」

この研究の分析対象には、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、メキシコ、ペルー、ウルグアイの12カ所の研究拠点における計1,065人の参加者が含まれています。参加者は、構成、実施の強度、および支援の程度が異なる2つの介入群のいずれかに無作為に割り当てられます。

「システマティック・ライフスタイル介入（SLI）」グループに参加した539人の参加者は、指導付きの運動、MINDダイエットを応用した栄養カウンセリング、コンピュータを用いた認知トレーニング、心血管疾患リスクのモニタリングに加え、社会的つながりと責任感を育むための38回のグループミーティングなど、継続的な指導と支援を受けました。

「フレキシブル・ライフスタイル介入（FLI）」グループに参加した526人の被験者には、定期的な健康教育と一般的な生活習慣に関するアドバイスが行われました。この2年間、彼らは4回のグループミーティングに参加し、食事、身体活動、認知的・社会的関与、および血管リスク管理に関するアドバイスを受けましたが、継続的な指導や監督は受けていません。

2年が経過し、SLI群の参加者は、FLI群の参加者よりも有意に大きな認知機能の改善が見られました。SLI群は、全体的な認知機能の総合指標において、FLI群よりも55％高い改善を示しています。また、SLI群の参加者は、記憶力、実行機能、処理速度においても有意に大きな改善が見られました。

LatAm-FINGERSおよびU.S. POINTERは、World-Wide FINGERSの一部であり、このネットワークは、多領域にわたるライフスタイル介入が、認知機能低下のリスクがある高齢者の認知機能を保護するのに役立つ可能性があることを示した、フィンランドの初期のFINGER試験に基づいています。

Alzheimer's Associationは、「LatAm-FINGERS」および「U.S. POINTER」に8,100万ドル以上を投資しており、最近ではこれらの研究成果を踏まえた、脳の健康に関するいくつかの公共イニシアチブを立ち上げました。その中には、脳の健康習慣形成評価ツール（Brain Health Habit Builder assessment tool）、Alzheimer's Association脳の健康円卓会議（Alzheimer's Association Brain Health Roundtable）、および職場における脳の健康（Brain Health at Work）などが含まれます。最近立ち上げられた「（re）think your brain™」イニシアチブは、人々が脳の健康に対する認識を行動へとつなげる手助けをするものであり、U.S. POINTER調査の結果に基づいた健康的な行動のための「レシピ 」を提供しています。

AAICについて

AAICは、アルツハイマー病や認知症を引き起こすその他の疾患を研究する各国の研究者が一堂に会する、世界最大の会合です。Alzheimer's Associationの研究プログラムの一環として、AAICは、認知症に関する新たな知見の創出を促し、活力にあふれた協調的な研究コミュニティーを育む役割を果たしています。

AAIC 2026： alz.org/aaic

AAIC 2026 ニュースルーム： alz.org/aaic/pressroom.asp

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Alzheimer's Associationについて

Alzheimer's Associationは、アルツハイマー病のケア、支援、研究に尽力する世界的なボランティアによる保健団体です。私たちの使命は、世界規模の研究を加速し、リスク低減と早期発見を推進するとともに、質の高いケアと支援を最大限に拡充することにより、アルツハイマー病とその他すべての認知症をなくす取り組みを先導することです。私たちのビジョンは、アルツハイマー病とその他すべての認知症®のない世界を実現することです。alz.orgをご覧いただくか、+1 800.272.3900 までお電話ください。

SOURCE Alzheimer’s Association