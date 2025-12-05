Úspěšné uvedení do provozu energetické skladovací stanice o výkonu 300 MW/1200 MWh -- pohání ji systém PCS o výkonu 1725 kW od společnosti SINEXCEL

ŠEN-ČEN, Čína, 5. prosince 2025 /PRNewswire/ -- První fáze (300 MW/1200 MWh) největší elektrochemické energetické skladovací stanice v Číně, která je poháněná systémem o výkonu 1725kW pro přeměnu energie (PCS) ve velkém měřítku od společnosti SINEXCEL, byla úspěšně uvedena do provozu. Tento milník představuje zásadní krok směrem k plnému provozu, významně zvýší stabilitu sítě a urychlí přijetí čisté energie.

Toto místo je jednou ze dvou projektových lokalit největší elektrochemické stanice pro skladování energie v Číně – 600 MW/2400 MWh. Zahrnuje 240 kontejnerů s bateriemi a 60 jednotek prefabrikovaných kabin. Po dokončení celého projektu vznikne integrovaný model „větrná energie – solární energie – tepelná energie – skladování – přenos", který maximalizuje využití obnovitelné energie a zvýší celkovou flexibilitu systému.

Společnost SINEXCEL (300693.SZ) dodala pro tento projekt 60 prefabrikovaných kabin vybavených 180 jednotkami svého PCS o výkonu 1725kW. PCS dosahuje špičkové účinnosti až 98,5 % a využívá pokročilou technologii více řetězců pro lepší ochranu baterií a podporuje flexibilní konfigurace 1, 2, 4 nebo 8 bateriových řetězců. Jeho kombinovaný výstup AC/DC zjednodušuje ovládání systému a budoucí rozšíření, zatímco skříně s krytím IP54 zajišťují spolehlivý provoz venku. Díky rychlé odezvě 10 ms pro vyvažování sítě v reálném čase splňuje tento produkt hlavní normy v Severní Americe, Evropě, Austrálii, Japonsku a Číně.

Se svou globální působností ve více než 40 zemích a více než 5 000 instalacemi po celém světě nainstalovala společnost SINEXCEL přes 12 GW úložné kapacity a dodává řešení pro aplikace v oblasti energetiky, komerčních a průmyslových objektů a mikrosítí.

Úspěšná účast na těchto významných projektech podtrhuje technickou sílu společnosti SINEXCEL a její trvalé úsilí o zajištění odolnější a udržitelnější energetické budoucnosti.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL byla založena v roce 2007 a je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 12 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů aktivních harmonických filtrů (AHF) spolupracuje společnost SINEXCEL s předními společnostmi v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.

[email protected]

