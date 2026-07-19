Farizon 、海外におけるアフターセールス支援の強化に向けグローバル補修部品物流センターを開設

新施設により、 Farizon が展開する海外市場全体で、補修部品の入手性、サプライチェーン効率、サービス対応力が向上

中国 ・ 杭州、2026年7月19日 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group は、グローバル補修部品物流センターを開設し、同社の海外におけるアフターセールス基盤を拡充するとともに、世界各地の顧客および流通パートナーへの支援を強化しました。開所式には、 Farizon で国際事業、サプライチェーン、業務運営を担当する各チームの代表者に加え、 Geely Auto Group で物流、納入、補修部品の各業務を担当する幹部が出席しました。

新センターは、 Farizon の海外事業全体における補修部品の配分を調整し、在庫管理の改善、納入リードタイムの短縮、部品供給の信頼性向上に貢献します。また、 Farizon が海外の商用車市場で事業を拡大する中、現地市場のニーズへの迅速な対応も後押しします。

グローバル戦略「ワン ・ ジーリー（ One Geely ）」の下、同センターは、 Geely の幅広い自動車事業が有する物流、倉庫運営、サプライチェーンの各機能も活用します。乗用車事業と商用車事業の協働は、リソースの活用効率と業務水準を高め、海外のサービスネットワーク全体の連携を強化することを目的としています。

商用車事業者にとっては、車両の稼働率が事業の生産性と運用コストに直接影響するため、補修部品を安定的に確保できることが特に重要です。 Farizon は、グローバルな部品流通体制を強化することで、車両のライフサイクル全体を通じて、より一貫したサポートを顧客に提供することを目指しています。

Farizon Auto International の CEO 、 Cook Xue は、「グローバル補修部品物流センターの開設は、当社の海外における顧客サポート体制を強化する上で重要な一歩です」と述べました。「当社のグローバル事業が拡大する中、信頼性が高く、対応が迅速で、各地域のニーズに即したアフターセールスサービスを提供するために必要なインフラへの投資を継続しています。」 Farizon は、フリート顧客、販売代理店、サービスパートナーのニーズに沿って、グローバルなサービスネットワークを引き続き整備する計画です。同社は、海外事業の拡大に伴い、車両の稼働率を高め、車両保有に伴う顧客体験を向上させるとともに、事業規模に応じて拡充できるアフターセールス支援を提供することを目標としています。

SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group