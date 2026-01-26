北京、2026年1月26日 /PRNewswire/ -- グリーンエネルギー分野における信頼できるグローバルパートナーであるJA Solarは、変動性の高い世界のPV市場において開発事業者が長期的価値、融資適格性、リスク軽減をますます重視する中、公益事業、C&I、住宅市場全体でDeepBlue 5.0モジュールのグローバル展開を急速に拡大しています。

DeepBlue 5.0は、「信頼できる性能（Performance You Can Bank On）」という約束を体現し、面積利用率、品質、性能、さまざまな設置環境への適応性という4つの核となる強みにより、より高いエネルギー収量を実現します。韓国最大の地上設置型太陽光発電所である410MWのヘナム・ブキル・プロジェクトに採用されたことは、その長期的な投資価値に対する信頼の高まりを示しています。

JA SolarのDeepBlue 5.0、変化する世界のPV市場で確かな投資価値を提供 (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

よりスマートな面積利用 - モジュールあたりの出力増加

DeepBlue 5.0は、ゼロギャップ・フレキシブル相互接続、隠しバスバー、マルチカットセル技術により実現された、非活性エリアを排除したフルスクリーン・フロントデザインを採用しています。

アクティブセル長が最大 15 mm 、エッジ利用率が 約25 mm 増加

、エッジ利用率が 増加 有効発電面積が 1.82% 増加

増加 最大20 Wの出力向上

最大定格電力670 W、効率24.8%により、開発事業者は設置面積を増やすことなく、より高い電力密度を実現できます。

より強固な構造エンジニアリング - 設計による信頼性

新しい構造プラットフォームにより、実際の負荷条件下での密度、均一性、耐久性が向上します。主なアップグレードには以下が含まれます：

密閉性と耐湿性を向上させる改良型CSEカプセル封止

負荷分散を最適化する三角形のジャンクションボックス配置

ミクロンレベルの製造管理により、切削ロスを低減し、歩留まりを向上

これらの設計と製造の改良により、長期的な性能の不確実性が低減され、大規模プロジェクトおよびC&Iプロジェクトにおける資金調達の信頼性と融資適格性が向上します。

より高いライフタイム性能 - あらゆる条件下でより多くのエネルギーを発揮

DeepBlue 5.0は、さまざまな放射照度やライフサイクル全体を通じてエネルギー収量を向上させます。

マルチカットアーキテクチャが日陰の影響を軽減

低照度の最適化により、朝、夕方、曇天時に最大 3.26% の発電量向上を実現

の発電量向上を実現 最大85%の両面受光率により裏面からの発電量を強化

これは、LCOEの低下と、プロジェクトのライフサイクル全体のより予測可能なキャッシュフローにつながり、投入コストと資金調達審査が厳しさを増す中で重要な利点となります。

幅広いシナリオへの適応 - 多様な環境に対応

DeepBlue 5.0は、公益事業、屋上設置、厳しい気候条件下において安定した性能を発揮するよう設計されています。

特許取得済みの防塵フレームが汚れの付着を低減

湿熱、機械的負荷、ホットスポットに対する耐性を強化

シームレスな前面により、建築物との一体化をサポート

その結果、O&Mの必要性が低く、出力安定性が高く、複数のシナリオに適応可能です。

コスト上昇に直面する市場における信頼できる選択肢

原材料価格の高騰、サプライチェーンの変化、貿易政策の進化によりモジュール価格が上昇する中、初期費用だけではもはや決め手ではなくなっています。開発事業者は、長期的な確実性、予測可能なパフォーマンス、パートナーの信頼性をますます重視するようになっています。

独立した第三者機関による検証と厳格な品質管理に裏付けられた DeepBlue 5.0は、JA Solarが長年コミットしてきた信頼性の高い高品質な製品を体現し、これまでと同じ信頼性でより高い性能を提供します。このような基盤のもと、JA Solarは信頼できるグローバルパートナーとして、ますますダイナミックでコストに敏感になっている世界のPV市場において、開発事業者に信頼、安定性、そして確かな投資収益を提供し続けています。

