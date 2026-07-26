Weichaiの5つの技術ロードマップが世界で初公開：グリーンでスマートな未来への多様な道筋

ベトナム・ハノイ、2026年7月26日 /PRNewswire/ -- 7月21日、ベトナムのVECにて、Shandong Heavy Industry global partners conference & green intelligent products expoが開幕しました。世界の商用車および重機におけるグリーン化の流れに対応し、数十年にわたる専門知識を持つWeichaiは、BEV、HEV、PEMFC、代替燃料内燃機関、ADASという5つの主要技術路線を発表しました。サプライチェーン全体にわたる独自の管理体制と画期的な技術革新を通じて、世界市場に効率的で低炭素かつスマートな電力ソリューションを提供しています。

バッテリー式電気自動車のパワートレイン：フルチェーン展開と高効率な再充電：Weichaiは、バッテリー、モーター、電子制御といった中核技術を確立しています。大型トラクターやダンプトラック向けの「CT100」バッテリーは、一体型設計と三重絶縁を採用しており、信頼性、効率性、安全性、および充放電速度の向上を実現しています。大型トラックの輸送向けに最適化されたWMS3200駆動システムは、効率を高め、車両の電力消費を削減します。WMC–L/H/B 統合コントローラは、小型トラック、大型トラック、およびバスに対して、効率的かつ安定した制御を実現します。

ハイブリッド電気自動車のパワートレイン：高度な統合と超長距離：Weichaiは、直列、並列、および直並列の各アーキテクチャに対応し、エンジンと電気駆動システムを深く統合しています。都市物流においては、WP2.5Tレンジエクステンダーは素早い応答性と低ノイズを実現します。 長距離輸送向けには、WP3NNG天然ガスレンジエクステンダーが「短距離は純電気走行、長距離はレンジエクステンダー併用」というモードを採用しており、総合航続距離は1,000 kmを超え、航続距離への不安を解消します。

プロトン交換膜型燃料電池：ゼロカーボン・リーダーシップ：Weichaiは、コンポーネント、スタック、システムを網羅する水素エネルギーシステムのフルチェーンを構築しています。WEF300燃料電池エンジンは、長距離輸送や港湾物流に適した49トンの大型トラックに大量に導入されています。WEFG500発電システムは、データセンターや産業プラントを支えるために、メガワット級の拡張可能な電力を供給します。

代替燃料内燃機関：多様なクリーンエネルギーの選択肢と、抜群の費用対効果：モジュール式設計により、水素とメタノールの切り替えを柔軟に行うことができます。WP15DI水素内燃機関は、熱効率46.8％という最高値を達成した。WP17Tメタノール内燃機関は、重機のエネルギー利用を目的とし、運用コストを削減しており、130トンの鉱山用トラックに大規模に導入されています。

インテリジェント運転支援システム：車両・道路・クラウドの連携：Weichaiは、車両・道路・クラウドを統合したフルスタックアーキテクチャを構築し、cm単位のドッキングおよび障害物回避を実現する鉱山向け自律走行ソリューションや、インテリジェントクルーズコントロールや自動車線変更機能を備えた幹線道路向けADASを導入することで、高速走行時の安全性と経済性を向上させました。

今後も、Weichaiはグローバルパートナーと連携し、これら5つの技術路線を継続的に改善しながら、持続可能な製造の推進に取り組んでいきます。

SOURCE Weichai Group