Pengenalan Sulung Global Lima Laluan Teknologi Weichai: Pelbagai Laluan Menuju Masa Depan Hijau, Pintar

HANOI, Vietnam, 25 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Di VEC, Vietnam pada 21 Julai, persidangan rakan kongsi global & ekspo produk pintar hijau Industri Berat Shandong berlangsung. Sebagai respons kepada peralihan hijau yang melibatkan kenderaan komersial dan peralatan berat global, Weichai – berbekalkan kepakaran selama berdekad-dekad – memperkenalkan lima laluan teknologi yang utama: BEV, HEV, PEMFC, ICE bahan api alternatif dan ADAS. Melalui kawalan dan kemajuan proprietari rantaian penuh, ia menyediakan penyelesaian kuasa yang cekap, rendah karbon dan pintar kepada pasaran global.

Rangkaian kuasa kenderaan elektrik bateri: pelaksanaan rantaian penuh dan pengecasan semula berkecekapan tinggi: Weichai menguasai teknologi bateri, motor dan kawalan elektronik teras. Bateri CT100 – untuk traktor berat dan lori pembuang – menampilkan reka bentuk bersepadu serta penebatan tiga lapisan, sekali gus memberikan kebolehpercayaan, kecekapan, keselamatan dan kelajuan yang lebih baik. Sistem pacuan WMS3200, direka khas untuk kerja-kerja pengangkutan lori berat, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan penggunaan kuasa kenderaan. Pengawal bersepadu WMC-L/H/B pula memberikan kawalan yang stabil dan cekap untuk lori ringan, lori berat serta bas.

Rangkaian kuasa kenderaan elektrik hibrid: integrasi mendalam dan jarak perjalanan amat jauh: Weichai merangkumi seni bina siri, selari dan siri-selari yang mengintegrasikan enjin dan sistem pacuan elektrik secara mendalam. Bagi logistik bandar, pemanjang jarak WP2.5T memberikan tindak balas pantas dan operasi yang senyap; untuk pengangkutan jarak jauh, pemanjang jarak gas asli WP3NNG menggunakan mod "elektrik sepenuhnya untuk perjalanan jarak dekat, jarak dipanjangkan untuk perjalanan jarak jauh", dengan jarak gabungan melebihi 1,000 km, sekali gus mengurangkan masalah kebimbangan jarak.

Sel bahan api membran pertukaran proton: kedudukan kepimpinan karbon sifar: Weichai membangunkan sistem tenaga hidrogen rantaian penuh yang meliputi komponen, penindan dan sistem. Enjin sel bahan api WEF300 digunakan secara besar-besaran dalam lori tugas berat 49-tan yang sesuai untuk logistik jarak jauh dan pelabuhan. Sistem penjanaan kuasa WEFG500 menyediakan kuasa kelas megawatt yang boleh diskalakan bagi menyokong pusat data dan loji perindustrian.

Enjin pembakaran dalaman bahan api alternatif: pelbagai pilihan tenaga bersih dan keberkesanan kos yang luar biasa: Reka bentuk modular membolehkan pertukaran fleksibel antara H₂ dan metanol. ICE hidrogen WP15DI mencapai kemuncak kecekapan haba pada 46.8%; ICE metanol WP17T menyasarkan penggunaan tenaga peralatan berat, mengurangkan kos operasi dan digunakan secara besar-besaran dalam lori lombong 130-tan.

Sistem bantuan pemanduan pintar: kerjasama kenderaan-jalan raya-awan: Weichai membangunkan seni bina tindanan penuh kenderaan-jalan raya-awan, dengan penyelesaian autonomi perlombongan untuk ketepatan letak dalam skala sentimeter & keupayaan mengelak halangan, manakala ADAS jalan utama dengan ciri jelajah pintar & fungsi tukar lorong automatik, sekali gus meningkatkan keselamatan dan kecekapan operasi berkelajuan tinggi.

Menuju ke hadapan, Weichai akan terus mempertingkatkan kelima-lima laluan teknologi ini bersama rakan kongsi global bagi memajukan pembuatan mampan.

SOURCE Weichai Group