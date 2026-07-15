NABR: 미 어류야생동물관리국, 멸종위기종법에 근거한 긴꼬리 마카크 원숭이 등재 청원 재차 기각

워싱턴, 2026년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 미 어류야생동물관리국(U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS)이 동물의 윤리적 대우를 지향하는 사람들(People for the Ethical Treatment of Animals, PETA)과 기타 활동가 단체들이 긴꼬리 마카크(long-tailed macaque, 학명 Macaca fascicularis) 원숭이를 미국 멸종위기종법(U.S. Endangered Species Act, ESA)에 따라 보호종으로 등재해 달라며 제출한 청원을 2026년 7월 14일 재차 기각했다.

미 어류야생동물관리국은 긴꼬리 마카크 원숭이를 멸종위기종법에 따라 등재해 달라는 PETA의 청원1에 추가 검토가 필요할 만큼 과학적 정보가 충분히 제시되지 않았다고 판단했다. 어류야생동물관리국은 3년 전에도 PETA가 이 영장류 종의 등재를 요청하며 제출한 청원을 기각한 바 있2.

매튜 R. 베일리(Matthew R. Bailey) 전미생의학연구협회(National Association for Biomedical Research, NABR) 회장은 "어류야생동물관리국이 활동가 단체들이 제출한 청원을 철저히 과학적으로 검토한 끝에 긴꼬리 마카크 원숭이가 멸종위기종법에 따른 등재 요건을 충족하지 않는다고 판단한 것을 높이 평가한다"고 말했다.

베일리 회장은 이어 "기록을 살펴보면 PETA와 같은 활동가 단체들이 미국과 전 세계의 의학 연구를 저지하거나 방해하기 위해 멸종위기종법과 기타 환경 관련 절차를 수단으로 이용하려 한 것이 분명하다"며 "이는 인간의 건강과 안전을 위협할 뿐만 아니라, 정치적 의제를 추진하기 위한 도구로 사용될 경우 환경 관련 절차의 가치도 훼손하는 행위"라고 덧붙였다.

그러면서 "NABR는 앞으로도 종 보호에 관한 결정이 이용 가능한 최상의 과학적, 상업적 자료를 근거로 하게 하고, 미국과 전 세계의 의학 연구를 보호하기 위해 이 절차에 계속해서 참여할 것"이라고 말했다.

긴꼬리 마카크 원숭이는 인간과 생물학적으로 매우 유사해 전 세계 생의학 연구에서 폭넓게 쓰이고 있다. 생의학 연구를 위한 이 비인간 영장류 종의 수입과 이용은 국제기구와 미국 연방기관의 엄격한 규제를 받고 있다.

긴꼬리 마카크 원숭이를 이용한 의학 연구는 재생의학3, 면역학4, 암5, 백신 개발6, 약리학7 분야의 발전에 중요한 역할을 해왔다. 미 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)에서는 최근 생의학 연구에서 긴꼬리 마카크 원숭이가 갖는 중요성을 확인하는 검토 보고서8를 발표하기도 했다.

베일리 회장은 "긴꼬리 마카크 원숭이는 인간과 생리학적, 생물학적으로 유사하기 때문에 전임상 생의학 연구에 매우 중요한 자원으로 인체 임상시험 단계에 진입하기 전 치료법을 개발하는 데 기여하는 바가 크다"며 "긴꼬리 마카크 원숭이는 요즘 쓰이고 있는 수많은 의약품과 치료법의 개발 및 안전성, 유효성 평가에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 생의학 발전을 위해 앞으로도 매우 중요한 가치를 지닐 것"이라고 말했다.

전미생의학연구협회 소개

전미생의학연구협회는 1979년 설립된 생의학 연구, 교육 및 시험에서 동물이 인도적으로 쓰이도록 건전한 공공정책 수립에 전념하는 유일한 501(c)(6) 비영리 협회다. 회원은 전 세계 인간과 동물의 건강 증진을 위해 인도적이고 책임 있는 동물 연구에 힘쓰는 대학과 의과대학 및 수의과대학, 교육병원, 제약•생명공학 기업, 환자단체, 학술•전문학회 280여 곳이다. 자세한 내용은 www.nabr.org에서 확인할 수 있다.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. 재생의학

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. 면역학

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. 암 치료

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. 백신 개발

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. 약리학

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

에바 마치예프스키(Eva Maciejewski)

[email protected]

(202) 967-8305

SOURCE National Association for Biomedical Research