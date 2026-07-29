노부, 포르투갈 동부 알가르브의 몬테 레이에 호텔 레스토랑 빌라 레지던스 개장 예정

이번 개발 프로젝트는 포르투갈 동부 알가르브의 훼손되지 않은 전원 지역 1000여 에이커에 자리하고 호평받는 잭 니클라우스 시그니처 골프 코스(Jack Nicklaus Signature Golf Course)를 중심으로 조성되는 것이 특징으로 노부 특유의 럭셔리 호스피탈리티와 장르를 새롭게 정의한 요리, 시대를 초월한 디자인, 세심하고 직관적인 서비스가 한 곳에 모이게 된다. 노부가 포르투갈 내 입지를 확대하는 가운데, 유럽 포트폴리오 확장의 일환으로 추진되는 이번 프로젝트로 연중 리조트 생활과 그림 같은 지역 경관 및 해안과의 긴밀한 연결을 특징으로 하는 새로운 형태의 노부 라이프스타일을 동부 알가르브에 선보이게 된다.

노부 호텔은 객실과 스위트룸 100개, 시그니처 노부 레스토랑, 세심하게 엄선된 투숙객 편의시설을 갖출 예정이다. 또한 2만 1000제곱미터 규모의 노부 빌라와 브랜드 레지던스도 함께 조성돼 소유주와 투숙객 모두 몬테 레이의 특별하고 프라이빗한 환경에서 노부 라이프스타일을 누릴 수 있게 된다.

몬테 레이는 약 20년에 걸쳐 수상 경력의 골프 시설과 높은 수준의 서비스, 주거 커뮤니티, 포르투갈에서도 손꼽히게 개성 있는 리조트 지역에 자리한 뛰어난 입지를 바탕으로 국제적인 명성을 쌓아왔다. 다음 단계의 개발은 이러한 기반을 토대로 오랫동안 리조트를 대표해 온 프라이버시와 고유한 정체성을 보존하는 동시에 주민과 회원, 투숙객을 위한 더욱 완성도 높은 연중 여행지를 조성하는 데 초점을 맞췄다.

이번 프로젝트의 설계를 위해 DSA 아키텍츠(DSA Architects)와 세계적으로 명성이 높은 건축·디자인 스튜디오이자 노부의 오랜 파트너인 록웰 그룹(Rockwell Group) 등 저명한 국제 디자인팀이 선정됐다. 이들은 노부의 절제된 디자인 철학을 몬테 레이의 자연경관과 동부 알가르브의 지역적 특성과 조화시키는 통일된 건축 및 인테리어 비전을 구현할 예정이다.

트레버 호웰(Trevor Horwell) 노부 호스피탈리티(Nobu Hospitality) CEO는 "몬테 레이는 자연의 아름다움과 프라이버시, 뛰어난 골프 및 주거 환경으로 확립된 명성을 모두 갖춘 보기 드문 곳"이라며 "노르핀과 함께 동부 알가르브 지역에 깊이 뿌리내리면서도 노부가 전 세계적으로 인정받아 온 호스피탈리티와 다이닝, 디자인, 서비스를 제공하는 차별화된 노부 여행지를 조성할 기회를 얻게 됐다"고 말했다.

미겔 마테우스(Miguel Mateus) 노르핀 CEO는 "이번 프로젝트는 몬테 레이에게 중요한 이정표"라며 "몬테 레이는 오랫동안 골프와 서비스, 주거 환경의 우수성을 인정받아 왔다. 이제 당사는 이러한 유산을 토대로 세계적 수준의 호스피탈리티와 탁월한 주거 환경, 세심하게 설계된 레저 경험을 결합하는 더 큰 비전을 실현해 나가고 있다"고 말했다.

이어서 "노부와의 파트너십은 이러한 비전을 구현하는 데 핵심적인 역할을 한다. 세계에서 손꼽히게 잘 알려진 럭셔리 호스피탈리티 브랜드를 동부 알가르브에 선보이는 이번 프로젝트는 노부 호텔과 시그니처 노부 레스토랑, 브랜드 레지던스를 통해 몬테 레이의 국제적 매력을 더욱 강화하는 동시에 리조트 전반에서 진행되는 광범위한 투자와 조화를 이룰 것"이라고 덧붙였다.

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SOURCE NOBU HOSPITALITY