산이, 남미와 태국에서 대규모 장비 공급 완료... 글로벌 사업 영역 확대

상하이, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 산이그룹(SANY Group)이 최근 남미와 동남아시아 해외 시장에서 두 가지 주요 이정표를 달성하며 대규모 장비 공급을 완료하고 신규 수주를 확보했다. 산이 해양(SANY Marine)은 한제틱 글로벌 터미널(Hanseatic Global Terminals, HGT)과 조달 계약을 체결해 남미의 한 컨테이너 터미널에 컨테이너크레인 6기와 고무바퀴형 갠트리크레인(RTG) 20기를 포함한 항만 장비 26기를 공급하는 계약을 체결했다. 산이 해양의 이번 성과에 이어, 산이중공업(SANY Heavy Industry)은 태국 소재 세계 최대 규모의 쌀 가공공장에 SW970E 전동식 휠로더(EWL) 40대를 공급했다.

남미의 항만부터 동남아시아의 쌀 가공 시설에 이르기까지, 이러한 장비 공급은 산이의 글로벌 서비스 네트워크에 대한 지속적인 투자와 각기 다른 시장에서 고객의 운영상 요구에 맞춰 효율적이고 신뢰할 수 있는 장비를 제공하겠다는 전략을 반영한다.

40 units of SW970E delivered to the world’s largest rice mill

대규모 항만 장비 수주로 남미 항만 운영 강화

해당 장비는 고효율성, 안전성, 지속 가능성을 결합해 HGT가 늘어나는 물동량과 변화하는 고객 요구사항을 충족할 수 있도록 지원한다. HGT의 디라즈 바티아(Dheeraj Bhatia) 최고경영자는 "이번 계약 체결은 세계적 수준의 항만을 구축하고자 하는 우리의 노력에서 중요한 이정표를 의미한다. 산이의 장비는 안전하고 효율적인 항만 운영을 위한 견고한 기반을 제공할 것이며, 이를 통해 우리가 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하고 지역 경제 성장에 기여할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.

산이 해양의 저우궈위안(Zhou Guoyuan) 회장은 이번 계약이 산이의 글로벌 확장 전략에서 또 하나의 이정표를 의미한다고 밝혔다. 그는 이어 산이가 항만 및 물류 장비 분야의 전문성을 계속 활용해 고객들의 운영 효율성 개선을 지원할 것이라고 덧붙였다.

듀얼 전동 로더 라인업, 태국 쌀 산업 지원

태국은 매년 2000만 톤이 넘는 정미를 생산하며, 수출량은 꾸준히 세계 3위권을 유지하고 있다. 쌀 가공공장은 높은 분진 수준과 연속 가동, 분주한 작업 환경을 포함한 까다로운 조건에 놓여 있어, 우수한 환경 성능과 낮은 소음, 종일 신뢰할 수 있는 성능을 갖춘 장비가 요구된다. SW970E EWL은 연장된 가동시간, 무배출, 저소음, 강화된 보호 기능을 갖춰 쌀 가공공장 작업을 위해 설계됐다.

이후 고객사는 SW956E 전동식 휠로더 50대를 추가로 주문했다. SW956E와 SW970E는 함께 1차 가공부터 최종 포장에 이르는 쌀 생산 공정 전반에서 원료 이동을 처리하는 동시에, 태국 쌀 산업 전반에서 전동식 장비의 도입을 가속화할 것이다.

앞으로도 산이는 효율적이고 환경적으로 책임감 있는 제품으로 글로벌 시장 진출을 계속 확대하며 더욱 지속 가능한 산업 운영으로의 전환을 주도할 계획이다.

SOURCE SANY Group