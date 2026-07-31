아부다비 문화관광부, 2026년 12월 11일 구겐하임 아부다비 개관 발표

아랍에미리트에 뿌리를 두고 글로벌 예술 담론을 이끄는 랜드마크 미술관

구겐하임 아부다비는 문화를 연결하고 사람들에게 영감을 불어넣으며 1960년대부터 현대에 이르는 예술을 조명한다

이 미술관은 근현대 미술에 새로운 시각을 제시하며 전 세계 예술가들을 조명한다

개관 후 이 미술관은 세계에서 가장 중요한 미술관 개발 사업 중 하나로 그 위상을 강화할 것이다

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 7월 31일 /PRNewswire/ -- 아부다비 문화관광부(Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi)가 2026년 12월 11일 구겐하임 아부다비(Guggenheim Abu Dhabi)의 개관을 발표하며 세계적인 예술 중심지라는 아부다비의 위상을 한층 강화할 것이라고 전했다.

구겐하임 아부다비는 근현대 미술관이자 만남과 교류의 공간으로 예술을 통해 더욱 연결되고 다양한 글로벌 커뮤니티를 만들어가는 것을 목표로 한다. 이 미술관은 아부다비의 예술적 풍토가 형성한 고유한 정체성과 비전을 지니고 있으며, 아랍에미리트를 비롯한 세계 각지의 이야기를 담아내도록 설계되어 근현대 미술에 대한 젊은 세대의 호기심을 자극하고 있다.

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi

이 미술관은 루브르 아부다비(Louvre Abu Dhabi), 자이드 국립박물관(Zayed National Museum), 아부다비 자연사 박물관(Natural History Museum Abu Dhabi), 팀랩 페노메나 아부다비(teamLab Phenomena Abu Dhabi)를 포함해 사디야트 문화지구(Saadiyat Cultural District)에서 성장 중인 박물관 및 문화 기관 커뮤니티에 합류하며, 이를 통해 이 지구는 세계에서 문화기관이 가장 밀집한 지구 중 한 곳으로 자리 잡게 된다. 뉴욕, 베네치아, 빌바오에 위치한 구겐하임 미술관 네트워크의 일원인 구겐하임 아부다비는 수천 년간 문화와 교역의 교차로였던 이 지역에서 아부다비의 유산이 빚어낸 독자적인 정체성을 담아낸다.

아부다비 문화관광부의 모하메드 칼리파 알 무바라크(Mohamed Khalifa Al Mubarak) 의장은 "구겐하임 아부다비 개관은 우리의 문화적 여정에서 하나의 분수령이 되는 순간"이라며 "이 미술관은 문화가 사람들 사이를 잇는 가장 견고한 다리이자 미래지향적 사회를 이루는 토대라는 아부다비의 오랜 신념에서 비롯됐다. 이 미술관은 근현대 미술에 새로운 시각을 제시하며 전 세계 예술을 조명한다. 사디야트 문화지구의 핵심 요소로서, 이 미술관은 배움, 창의성, 문화 교류를 위한 혁신적인 새로운 기회를 창출하며 미래 세대가 자신의 잠재력을 탐구하도록 이끌 것이다. 이곳에서는 누구나 소속감을 느낄 수 있고, 미술관이 전하는 이야기 속에서 자신을 발견하며 세계 각지의 사상과 예술적 목소리와 소통할 수 있다"고 말했다.

솔로몬 R. 구겐하임 재단(Solomon R. Guggenheim Foundation)의 이상이자 CEO인 마리엣 베스터만(Mariët Westermann) 박사는 "구겐하임 재단은 아부다비 문화관광부와 오랜 협력관계를 이어오며 웅장한 규모와 포부를 담은 현대미술관을 함께 만들어가고 있다는 점에서 자부심과 기쁨을 느낀다"며 "이 미술관의 예술 컬렉션은 지역에 중심을 두면서도 모든 대륙의 작품을 아우르는 독특한 지역적·글로벌성을 지니고 있다. 구겐하임 아부다비가 전하고 이끌어낼 수많은 이야기를 통해, 이곳은 아랍에미리트와 전 세계인들에게 경이로움의 원천이자 만남의 거점, 그리고 호기심과 즐거움이 가득한 장소가 될 것이다"라고 밝혔다.

대화의 장으로 구상된 이 미술관은 근현대 미술을 통해 다양한 지역과 세대의 관점을 하나로 모은다. 회화, 조각, 설치미술, 사진, 영상, 뉴미디어 등 폭넓은 예술 매체를 아우르는 이 미술관은 예술을 시간과 장소를 초월한 역동적이고 진화하는 대화로 제시한다.

구겐하임 아부다비는 예술적 혁신과 창작 활동의 촉매제로서 아부다비의 역할을 반영하며, 예술가와 사상, 관객 사이의 의미 있는 연결을 조성한다. 관람객을 중심에 두고, 시간, 장소, 주제라는 서로 연결된 서사를 통해 각자의 여정이 펼쳐지는 개방적이고 탐구적인 경험을 제공한다.

프리츠커 건축상(Pritzker Architecture Prize) 수상자인 고(故) 프랭크 게리(Frank Gehry)가 설계한 이 미술관은 육지와 바다가 만나는 아부다비 사디야트 섬(Saadiyat Island)에 위치해 있다. 이곳에 뿌리내린 이 건축적 랜드마크는 새로운 시각을 제시하며 관람객들을 미술관 큐레이터의 여정에 동참하도록 초대한다.

연결된 공간을 통해 관람객의 여정을 확장하는 구겐하임 아부다비의 건축은 예술적 경험의 필수적인 요소다. 이 미술관은 모든 층위에서 인상적인 감동을 선사하도록 설계되어 외관은 강렬한 존재감을 드러내고 내부 인테리어는 몰입감 있는 경험을 전달한다. 건물 내부에는 30개의 갤러리가 펼쳐지며, 중앙 아트리움과 건물의 역동적인 스카이라인을 장식하는 10개의 조형적 원뿔 구조물로 연결된다. 이 중 9개는 스테인리스 스틸 메쉬로, 1개는 오닉스와 유리로 마감됐다.

최대 88미터 높이에 달하는 이 조형적 원뿔 구조물들은 자연 환기와 차광을 제공해 건물의 에너지 효율을 높이는 동시에 대담한 실루엣을 완성한다. 총 1만 1600제곱미터의 내부 전시 공간과 2만 3000제곱미터의 야외 전시 공간을 갖춘 이 랜드마크는 총 연면적 8만 제곱미터에 달하며, 1960년대 이후 예술의 인상적인 규모와 매체의 다양성, 실험적 성격에 부합하는 세계 최대 규모의 미술관 개발 사업 중 하나로서 그 위상을 강화한다.

2009년부터 구겐하임 아부다비는 예술 분야에서 창의적 생산과 혁신의 촉매제로서 아부다비의 역할을 반영하고 발전시킬 근현대 미술 컬렉션을 지속적으로 구축해 왔다. 관람객들은 자신만의 방식으로 예술과 교감할 수 있으며, 추상(Abstractions), 대중문화(Popular Culture), 땅(Land), 언어(Language), 이야기(Storytelling) 등 1960년대 이후 예술의 주요 흐름을 다루는 전시실들을 자유롭게 오가며 개인적인 관람 경로를 그려나갈 수 있다.

전시는 지역과 세대, 예술적 실천 전반을 연결하며, 관람객이 선형적 연대기보다는 관계와 울림을 통해 미술사를 탐구하도록 유도하는 동시에 우리 시대의 예술을 지식, 표현, 연결의 원천으로 이해할 수 있는 역동적인 틀을 제공한다.

아부다비와 전 세계를 위한 랜드마크로서, 이 미술관은 이해를 넓히고 광점을 확장하며 우리 시대의 예술과 교감할 수 있는 새로운 방식을 제시함으로써 아부다비를 세계 예술 창작과 담론, 교류의 최전선에 위치시킬 것이다. 컬렉션 및 커미션 작품에 관한 자세한 내용은 향후 몇 달간 순차적으로 발표될 예정이다.

아랍에미리트 전역에서 대중 프로그램이 활발히 진행 중이다. 여기를 클릭하면 구겐하임 아부다비 커뮤니티에 참여할 수 있다.

편집자 참고사항

전체 보도자료 키트와 고해상도 이미지는 여기에서 다운로드할 수 있다.

구겐하임 아부다비는 현재 인스타그램, 유튜브, 틱톡, X, 페이스북, 링크드인에서 공식 채널을 운영하고 있다.

다음 사이트에서 세부 정보를 등록하면 향후 발표 소식을 받아볼 수 있다: https://guggenheimabudhabi.ae/en

구겐하임 아부다비 소개

구겐하임 아부다비는 문화를 연결하고 사람들에게 영감을 불어넣으며 1960년대부터 현대에 이르는 예술을 기념하고 전 세계 예술가들을 조명하는 근현대 미술관이다. 이 미술관은 컬렉션, 커미션 작품, 연구, 전시, 다국어 프로그램을 통해 아부다비의 시각에서 근현대 미술에 새로운 관점을 제시한다.

초문화적(transcultural) 접근을 지향하는 이 미술관은 연대기와 지역이라는 틀을 넘어 예술적 계보, 네트워크, 교류를 강조한다. 컬렉션은 회화, 조각, 설치미술, 사진, 영상, 뉴미디어 등 폭넓은 예술 매체를 아우른다.

구겐하임 아부다비는 관람객을 근현대 미술과의 만남과 교류의 여정 중심에 둔다. 관람객들은 시간대, 지역, 주제가 상호 연결된 미술관의 전시실들을 자유롭게 탐색하며 자신만의 탐색 경로를 그려나갈 수 있다.

구겐하임 아부다비는 아부다비 문화관광부와 솔로몬 R. 구겐하임 재단이 비전을 함께 나누며 협력한 결과물이다.

사디야트 문화지구 중심부에 자리하며 바다를 마주하고 있는 구겐하임 아부다비는 세계적인 건축가 프랭크 게리가 설계했으며, 걸프 지역의 건축적 형태에서 영감을 받은 상징적인 랜드마크다. 이 미술관은 30개의 전시실에 걸쳐 총 1만 1600제곱미터의 공간을 갖추고 있으며, 건물을 둘러싼 원뿔형 구조물과 테라스에 2만 3000제곱미터의 외부 전시 공간을 추가로 보유하고 있다.

아부다비 문화관광부 소개

아부다비 문화관광부는 아부다비의 문화 및 관광 산업의 지속 가능한 성장을 이끌며, 경제 발전을 촉진하고 아부다비의 광범위한 국제적 목표 달성을 지원한다. 세계적인 관광지라는 에미리트의 위상을 공고히 하기 위해 여러 기관들과 협력하고 있는 아부다비 문화관광부는 에미리트의 잠재력에 대한 공동의 비전을 중심으로 생태계를 결합하고, 노력과 투자를 조율하며, 혁신적인 해법을 제시하고, 최적의 도구와 정책, 시스템을 활용해 문화 및 관광 산업을 지원하기 위해 노력하고 있다.

아부다비 문화관광부의 비전은 에미리트의 사람과 유산, 자연환경으로 정의된다. 아부다비 문화관광부는 진정성과 혁신, 그리고 비할 데 없는 경험이 살아 숨 쉬는 장소로서 아부다비의 위상을 강화하기 위해 노력하고 있으며, 이는 살아있는 호스피탈리티의 전통과 선구적인 이니셔티브, 창의적 사고를 통해 구현된다.

아부다비 문화관광부와 여행지에 대한 더 자세한 정보는 다음 웹사이트에서 확인할 수 있다: dctabudhabi.ae, visitabudhabi.ae, abudhabiculture.ae

솔로몬 R. 구겐하임 재단 소개

솔로몬 R. 구겐하임 재단은 1937년 설립되었으며 전시, 교육 프로그램, 연구 활동, 출판물을 통해 근현대 미술에 대한 이해와 감상을 증진하는 데 전념하고 있다. 혁신에 대한 확고한 의지를 바탕으로, 솔로몬 R. 구겐하임 재단은 근현대 미술을 수집, 보존, 해석하며, 역동적인 큐레이터십과 교육 이니셔티브, 협력을 통해 문화를 넘나드는 사상을 탐구한다. 건축적·문화적으로 독특한 미술관군과 전시, 출판물, 디지털 플랫폼을 통해 재단은 지역과 세계 관객 모두와 소통하고 있다. 국제적인 미술관군에는 뉴욕의 솔로몬 R. 구겐하임 미술관(Solomon R. Guggenheim Museum), 베네치아의 페기 구겐하임 컬렉션(Peggy Guggenheim Collection), 구겐하임 미술관 빌바오(Guggenheim Museum Bilbao), 그리고 구겐하임 아부다비가 포함된다. guggenheim.org를 방문하면 미술관과 구겐하임의 전 세계 활동을 더 자세히 살펴볼 수 있다.

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi