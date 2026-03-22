Во Франкфурте успешно завершился саммит дистрибьюторов и партнеров Deye 2026

News provided by

Deye

Mar 22, 2026, 22:39 ET

НИНБО, Китай, 23 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В марте 2026 года компания Deye провела саммит «Зеленая промышленность, светлое будущее — Франкфурт» (Green Industry, Bright Future — Frankfurt Summit), на котором собрались более 100 европейских дистрибьюторов и партнеров, чтобы продемонстрировать достижения компании, изучить возможности энергетического перехода и укрепить сотрудничество ради более экологичного будущего.

Deye 2026 Frankfurt Distributor & Partner Summit Concludes Successfully
Председатель совета директоров Чжан Хэцзюнь (Zhang Hejun) подчеркнул, что ключевым фактором поддержки перехода Европы на низкоуглеродную энергетику со стороны Deye является приверженность компании технологическим инновациям и высококачественному производству. Компания продолжит инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и использовать свой опыт для расширения рынка систем накопления и хранения энергии для коммерческого и промышленного сектора (C&I).

Подразделение по производству инверторов (Inverter Division) представило свои новейшие технологические разработки, продемонстрировав лидирующие позиции Deye в области систем накопления и хранения энергии для жилищного строительства и сектора C&I. Микросистемы для накопления и хранения энергии мощностью 2,56 кВт⋅ч и 5,12 кВт⋅ч обладают степенью защиты IP65 и поддерживают гибкую модульную компоновку, что позволяет использовать их в различных сценариях с установкой как в жилых помещениях, так и под открытым небом. В секторе для C&I Deye представила установки PCS мощностью от 100 кВт до 2,5 МВт, обеспечивающие гибкое масштабирование проектов мегаваттного уровня, а также модернизированные инверторы мощностью 30-125 кВт, улучшенные как по мощности, так и по габаритам для адаптации к условиям коммерческого применения, что повышает энергоэффективность и эксплуатационную ценность решений.

Подразделение оборудования для накопления и хранения энергии (Energy Storage Division) представило полный ассортимент продукции для жилищных, коммерческих и промышленных проектов, а также крупномасштабных энергетических проектов. Системы серий SE-F и AI-W для жилищного сектора сочетают высокий уровень безопасности и модульную конструкцию, удовлетворяя потребностям управления энергопотреблением в домашних условиях. Ключевые продукты для сектора C&I и энергетических проектов включают модульные системы GB-W и BOS-B Pro для установки в помещениях, шкаф для наружной установки GE-F128/256, а также накопители серии MC-L(C)430, обеспечивающие высокую плотность энергии и гибкую адаптивность; системы накопления и хранения энергии для крупномасштабных проектов емкостью 2 МВт•ч, 4,3 МВт•ч и 5 МВт•ч предлагают надежную поддержку энергетических инфраструктурных проектов.

Подразделения решений для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также солнечной энергетики (HVAC and Solar Solutions) представили комплексные решения для комфортного энергопотребления в различных сценариях. Тепловые насосы, водяные насосы и солнечные кондиционеры обеспечивают эффективное регулирование температуры и экономию энергии, а системы контроля влажности оптимизируют качество воздуха в помещениях, повышая комфорт в жилых и рабочих пространствах.

Облачная платформа Deye Cloud Platform представила свой новый интеллектуальный терминал Deye Wise AI, который выступает в роли персонального «энергетического менеджера», обеспечивая взаимодействие на естественном языке для мгновенного анализа энергопотребления и формирования индивидуальных стратегий энергоснабжения. Обновленная платформа предлагает бесшовную интеграцию данных между сценариями использования, мониторинг в режиме реального времени, интеллектуальное планирование и точное прогнозирование нагрузки, превращая пользователей из «пассивных потребителей энергии» в «активных контроллеров энергопотребления», обеспечивая точное управление расходом энергии и интеллектуальное принятие решений.

На саммите была представлена обновленная маркетинговая и сервисная стратегия Deye в Европе, а лучшие партнеры отмечены наградами Golden Partnership Award, Market Pioneer Award и Strategic Contribution Award, которые подчеркивают высокий уровень доверия, сотрудничества и ведущую роль Deye в продвижении устойчивого, интеллектуального и экологически чистого энергетического будущего.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Uur2DYmHMkg

Summit distributorů a partnerů společnosti Deye 2026 ve Frankfurtu skončil úspěšně

V březnu 2026 uspořádala společnost Deye summit „Zelený průmysl, zářná budoucnost – Frankfurt", na kterém se sešlo více než 100 evropských...
Skončil sa úspešne frankfurtský summit distribútorov a partnerov Deye 2026

V marci 2026 usporiadala spoločnosť Deye summit „Zelený priemysel pre lepší zajtrajšok – Frankfurtský summit", na ktorom sa stretlo viac ako 100...
