Deye 2026 Frankfurt Distributor & Partner Summit erfolgreich abgeschlossen

NINGBO, China, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Im März 2026 richtete Deye das Gipfeltreffen „Green Industry, Bright Future – Frankfurt Summit" aus und brachte mehr als 100 Vertriebspartner und Partner aus Europa zusammen, um bisherige Erfolge vorzustellen, Chancen der Energiewende zu erkunden und die Zusammenarbeit für eine grünere Zukunft weiter zu stärken.

Deye 2026 Frankfurt Distributor & Partner Summit Concludes Successfully Speed Speed

Der Vorsitzende Zhang Hejun hob das Engagement von Deye für technologische Innovation und hochwertige Fertigung als zentrale Triebkräfte hervor, mit denen das Unternehmen Europas kohlenstoffarme Energiewende unterstützt. Das Unternehmen wird weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren sowie seine Fachkompetenz nutzen, um den Markt für gewerbliche und industrielle Energiespeicher (C&I) auszubauen.

Die Inverter-Sparte präsentierte ihre jüngsten technologischen Fortschritte und unterstrich damit Deyes führende Kompetenz bei Heimspeicherlösungen sowie Energiespeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I). Die Mikrospeichersysteme mit 2,56 kWh und 5,12 kWh verfügen über die Schutzart IP65 und lassen sich flexibel stapeln, sodass sie sich für unterschiedliche Energieanwendungen im Haushalt sowie im Außenbereich eignen. Im C&I-Sektor brachte Deye PCS-Systeme von 100 kW bis 2,5 MW für eine flexible Erweiterung im MW-Bereich auf den Markt und wertete zugleich 30-kW- bis 125-kW-Wechselrichter bei Leistung sowie Baugröße auf, um gewerbliche Anwendungen passgenau abzudecken und Energieeffizienz sowie betrieblichen Nutzen zu steigern.

Die Sparte Energiespeicherung präsentierte ein vollständiges Produktportfolio für private Anwendungen sowie für C&I- und Anwendungen im Versorgungsmaßstab. Die Heimspeichersysteme der Serien SE-F und AI-W verbinden hohe Sicherheit mit modularem Design und erfüllen die Anforderungen an das Energiemanagement im Haushalt. Zu den zentralen Produkten für C&I- und Anwendungen im Versorgungsmaßstab zählen die für den Innenbereich ausgelegten stapelbaren Systeme GB-W und BOS-B Pro, die Außenschränke GE-F128/256 sowie die Serie MC-L(C)430. Sie bieten eine hohe Leistungsdichte sowie flexible Anpassungsfähigkeit. Großspeicherlösungen mit 2 MWh, 4,3 MWh und 5 MWh liefern zudem verlässliche Unterstützung für Projekte im Versorgungsbereich.

Die Sparten HVAC und Solar Solutions präsentierten Komfort-Energielösungen für sämtliche Anwendungsszenarien. Wärmepumpen, Wasserpumpen sowie Solar-Klimaanlagen sorgen für eine effiziente Temperaturregelung und Energieeinsparungen, während Systeme zur Feuchtigkeitsregulierung die Raumluftqualität optimieren sowie den Komfort in Wohn- und Arbeitsumgebungen erhöhen.

Die Deye-Cloud-Plattform stellte das neue KI-Smart-Terminal Deye Wise vor, das als persönlicher „Energiemanager" fungiert und über natürliche Sprachinteraktion sofortige Energieanalysen sowie individuelle Einsparstrategien bietet. Das Plattform-Upgrade ermöglicht eine nahtlose szenarienübergreifende Datenintegration, Echtzeitüberwachung, intelligente Steuerung sowie präzise Lastprognosen. So werden Nutzer von „passiven Energieverbrauchern" zu „aktiven Energiesteuerern" und erreichen präzises Energiemanagement sowie intelligente Entscheidungsfindung.

Auf dem Gipfeltreffen stellte Deye außerdem seine aktualisierte Marketing- und Servicestrategie für Europa vor und zeichnete führende Partner mit den Awards „Golden Partnership", „Market Pioneer" sowie „Strategic Contribution" aus. Damit unterstrich das Unternehmen Vertrauen, Zusammenarbeit sowie Deyes führende Rolle beim Vorantreiben einer nachhaltigen, intelligenten und grünen Energiezukunft.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=Uur2DYmHMkg