Skončil sa úspešne frankfurtský summit distribútorov a partnerov Deye 2026
Mar 22, 2026, 22:43 ET
NING-PO, Čína, 23. marca 2026 /PRNewswire/ -- V marci 2026 usporiadala spoločnosť Deye summit „Zelený priemysel pre lepší zajtrajšok – Frankfurtský summit", na ktorom sa stretlo viac ako 100 európskych distribútorov a partnerov, aby predstavili svoje úspechy, preskúmali príležitosti energetickej transformácie a posilnili spoluprácu pre zelenšiu budúcnosť.
Predseda Zhang Hejun zdôraznil záväzok spoločnosti Deye k technologickým inováciám a vysokokvalitnej výrobe ako kľúčovým faktorom podpory prechodu Európy na nízkouhlíkovú energiu. Spoločnosť bude naďalej investovať do výskumu a vývoja a využívať odborné znalosti na rozšírenie trhu s komerčnými a priemyselnými (C&I) systémami skladovania energie.
Divízia invertorov predstavila svoje najnovšie technologické úspechy a zdôraznila vedúcu silu spoločnosti Deye v oblasti skladovania energie v domácnostiach, komerčných a priemyselných priestoroch. Mikroskladovacie systémy s kapacitou 2,56 kWh a 5,12 kWh majú krytie IP65 a podporujú flexibilné stohovanie, čím sa prispôsobujú rôznym energetickým scenárom v domácnostiach aj v exteriéri. V komerčnom a priemyselnom sektore spoločnosť Deye uviedla na trh jednotky systémov konverzie energie (Power Coversion System, PCS) s výkonom 100 kW – 2,5 MW pre flexibilné rozšírenie až do rozsahu MW a zároveň zmodernizovala invertory s výkonom 30 kW – 125 kW, čo sa týka výkonu a veľkosti, aby presne zodpovedali komerčným aplikáciám, čím sa zvýšila energetická účinnosť a prevádzková hodnota.
Divízia skladovania energie predstavila kompletné produktové portfólio pokrývajúce rezidenčné, komerčné a priemyselné aj úžitkové aplikácie. Rezidenčné systémy série SE-F a AI-W kombinujú vysokú bezpečnosť a modulárny dizajn, aby splnili potreby hospodárenia s energiou v domácnostiach. Medzi kľúčové produkty pre komerčný a priemyselný sektor a úžitkové aplikácie patria stohovateľné skrine GB-W a BOS-B Pro pre vnútorné použitie, vonkajšia skriňa GE-F128/256 a séria MC-L(C)430, ktoré ponúkajú vysokú hustotu výkonu a flexibilnú prispôsobivosť; rozsiahle úložné riešenia s kapacitou 2 MWh, 4,3 MWh a 5 MWh, vďaka čomu poskytujú spoľahlivú podporu pre projekty v oblasti energetiky.
Divízie ventilácie, kúrenia a klimatizácie a divízia solárnych riešení predstavili riešenia pre energetickú pohodu pre všetky scenáre. Tepelné čerpadlá, vodné čerpadlá a solárne klimatizácie poskytujú efektívnu reguláciu teploty a úsporu energie, zatiaľ čo systémy regulácie vlhkosti optimalizujú kvalitu vnútorného vzduchu a zvyšujú komfort v domácnostiach a na pracoviskách.
Cloudová platforma Deye predstavila nový inteligentný terminál Deye Wise s umelou inteligenciou, ktorý slúži ako osobný „správca energie" s interakciou v prirodzenom jazyku pre okamžitú analýzu energie a prispôsobené stratégie úspory. Aktualizácia platformy umožňuje bezproblémovú integráciu údajov naprieč scenármi, monitorovanie v reálnom čase, inteligentné plánovanie a presné predpovedanie záťaže, čím sa používatelia transformujú z „pasívnych spotrebiteľov energie" na „aktívnych regulátorov energie", vďaka čomu dosiahnu presné hospodárenie s energiou a inteligentné rozhodovanie.
Na summite bola predstavená aktualizovaná marketingová a servisná stratégia spoločnosti Deye v Európe a ocenení najlepšími partnermi cenami Zlaté partnerstvo, Priekopník trhu a Strategický prínos, čím sa zdôraznila dôvera, spolupráca a vedúce postavenie spoločnosti Deye pri presadzovaní udržateľnej, inteligentnej a zelenej energie pre lepší zajtrajšok.
