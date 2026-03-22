Szczyt dystrybutorów i partnerów Deye 2026 we Frankfurcie zakończył się sukcesem

NINGBO (Chiny), 23 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W marcu 2026 r. firma Deye zorganizowała wydarzenie „Zielony przemysł, jasna przyszłość - szczyt we Frankfurcie" które zgromadziło ponad 100 europejskich dystrybutorów i partnerów w celu zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć, omówienia możliwości związanych z transformacją energetyczną i wzmocnienia współpracy na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości.

Deye 2026 Frankfurt Distributor & Partner Summit Concludes Successfully Speed Speed

Przewodniczący zarządu Zhang Hejun podkreślił zaangażowanie firmy Deye w rozwój innowacji technologicznych i wysokiej jakości produkcji jako kluczowych czynników wspierających niskoemisyjną transformację energetyczną Europy. Spółka zamierza nadal inwestować w działalność badawczo-rozwojową i wykorzystywać swoje doświadczenie w celu dalszego rozwoju rynku magazynowania energii w sektorze komercyjnym i przemysłowym.

Dział falowników zaprezentował najnowsze osiągnięcia technologiczne, podkreślając czołową pozycję firmy Deye w zakresie magazynowania energii dla gospodarstw domowych oraz dla sektora komercyjnego i przemysłowego. Mikrosystemy magazynowania energii o pojemności 2,56 kWh i 5,12 kWh posiadają klasę ochrony IP65 i obsługują elastyczne łączenie modułów, dzięki czemu mogą być dostosowane do różnych scenariuszy wykorzystania energii w domu i na zewnątrz. W sektorze komercyjnym i przemysłowym firma wprowadziła jednostki PCS o mocy od 100 kW do 2,5 MW przeznaczone do elastycznej rozbudowy instalacji w skali megawatowej, a także zmodernizowała falowniki o mocy od 30 kW do 125 kW pod względem mocy i rozmiaru, aby precyzyjnie dopasować je do zastosowań komercyjnych, zwiększając efektywność energetyczną i wartość operacyjną.

Dział magazynowania energii zaprezentował kompletną ofertę produktów obejmującą zastosowania domowe, komercyjne i przemysłowe oraz projekty w skali sieciowej. Systemy domowe z serii SE-F i AI-W łączą wysoki poziom bezpieczeństwa z modułową konstrukcją, odpowiadając na potrzeby zarządzania energią w gospodarstwach domowych. Do kluczowych produktów dla sektora komercyjnego i przemysłowego i projektów sieciowych należą przeznaczone do instalacji wewnętrznych modułowe systemy GB-W i BOS-B Pro, zewnętrzna szafa GE-F128/256 oraz seria MC-L(C)430, oferujące wysoką gęstość mocy i elastyczne możliwości zastosowania. Wielkoskalowe rozwiązania magazynowania energii o pojemności 2 MWh, 4,3 MWh i 5 MWh zapewniają niezawodne wsparcie dla projektów infrastruktury energetycznej.

Działy HVAC i rozwiązań solarnych zaprezentowały kompleksowe rozwiązania energetyczne zapewniające komfort w różnych scenariuszach użytkowania. Pompy ciepła, pompy wodne i klimatyzatory solarne zapewniają efektywną regulację temperatury i oszczędność energii, natomiast systemy kontroli wilgotności optymalizują jakość powietrza w pomieszczeniach, zwiększając komfort w domach i miejscach pracy.

Platforma Deye Cloud Platform zaprezentowała nowe inteligentne urządzenie końcowe Deye Wise AI, które pełni funkcję osobistego „menedżera energii" i umożliwia interakcję w języku naturalnym w celu natychmiastowej analizy zużycia energii oraz opracowania spersonalizowanych strategii oszczędzania. Modernizacja platformy umożliwia bezproblemową integrację danych z różnych scenariuszy użytkowania, monitorowanie w czasie rzeczywistym, inteligentne planowanie pracy systemu i precyzyjne prognozowanie obciążenia, zmieniając użytkowników z pasywnych odbiorców energii w aktywnych zarządców energii, co pozwala na precyzyjne zarządzanie energią i podejmowanie inteligentnych decyzji.

Podczas szczytu zaprezentowano również zaktualizowaną strategię marketingową i serwisową firmy Deye w Europie oraz uhonorowano najlepszych partnerów nagrodami „Złote partnerstwo", „Pionier na rynku" i „Strategiczny wkład", podkreślając znaczenie zaufania, współpracy i roli firmy w rozwijaniu zrównoważonej, inteligentnej i ekologicznej przyszłości energetyki.

Wideo – https://www.youtube.com/watch?v=Uur2DYmHMkg