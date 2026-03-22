La Cumbre de Distribuidores y Socios de Deye 2026 en Frankfurt concluye con éxito

NINGBO, China, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En marzo de 2026, Deye organizó la "Cumbre de Frankfurt - Industria Verde, Futuro Brillante", que reunió a más de 100 distribuidores y socios europeos para mostrar sus logros, explorar oportunidades de transición energética y fortalecer la colaboración para un futuro más verde.

Deye 2026 Frankfurt Distributor & Partner Summit Concludes Successfully Speed Speed

El presidente Zhang Hejun destacó el compromiso de Deye con la innovación tecnológica y la fabricación de alta calidad como pilares fundamentales para impulsar la transición energética baja en carbono de Europa. La compañía seguirá invirtiendo en I+D y aprovechando su experiencia para expandir el mercado de almacenamiento de energía comercial e industrial.

La División de Inversores presentó sus últimos avances tecnológicos, destacando la posición de liderazgo de Deye en el almacenamiento de energía para uso residencial, comercial e industrial (C&I). Los sistemas de microalmacenamiento de 2,56 kWh y 5,12 kWh cuentan con protección IP65 y permiten la configuración flexible, adaptándose a diversos escenarios energéticos domésticos y exteriores. En el sector C&I, Deye lanzó unidades PCS de 100 kW a 2,5 MW para una expansión flexible a escala de MW, al tiempo que actualizó los inversores de 30 kW a 125 kW en potencia y tamaño para ajustarse con precisión a las aplicaciones comerciales, mejorando así la eficiencia energética y el valor operativo.

La División de Almacenamiento de Energía presentó una cartera completa de productos que abarca aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, y a gran escala. Los sistemas residenciales de las series SE-F y AI-W combinan alta seguridad y diseño modular para satisfacer las necesidades de gestión energética del hogar. Entre los productos clave para aplicaciones comerciales e industriales y a gran escala se incluyen los sistemas apilables para interiores GB-W y BOS-B Pro, el gabinete para exteriores GE-F128/256 y la serie MC-L(C)430, que ofrecen alta densidad de potencia y adaptabilidad flexible; las soluciones de almacenamiento a gran escala de 2 MWh, 4,3 MWh y 5 MWh brindan soporte fiable para proyectos de servicios públicos.

Las divisiones de Climatización y Soluciones Solares presentaron soluciones energéticas integrales para el confort en cualquier situación. Las bombas de calor, las bombas de agua y los aires acondicionados solares ofrecen un control eficiente de la temperatura y ahorro energético, mientras que los sistemas de control de la humedad optimizan la calidad del aire interior, mejorando el confort en hogares y lugares de trabajo.

La plataforma Deye Cloud presentó el nuevo terminal inteligente Deye Wise AI, que funciona como un "gestor de energía" personal con interacción en lenguaje natural para el análisis instantáneo del consumo energético y estrategias de ahorro personalizadas. La actualización de la plataforma permite la integración fluida de datos en diferentes escenarios, la monitorización en tiempo real, la programación inteligente y la previsión precisa de la carga, transformando a los usuarios de "consumidores pasivos de energía" a "controladores activos de la energía", logrando una gestión energética precisa y una toma de decisiones inteligente.

En la cumbre se presentó la estrategia mejorada de marketing y servicio de Deye en Europa y se premió a los principales socios con los galardones Golden Partnership, Market Pioneer y Strategic Contribution, destacando la confianza, la colaboración y el liderazgo de Deye en el avance hacia un futuro energético sostenible, inteligente y ecológico.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Uur2DYmHMkg