Le sommet des distributeurs et partenaires Deye 2026 à Francfort referme ses portes après une édition couronnée de succès

NINGBO, Chine, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- En mars 2026, Deye a organisé le « Green Industry, Bright Future - Frankfurt Summit », réunissant plus de 100 distributeurs et partenaires européens pour présenter les réalisations, explorer les opportunités de transition énergétique et renforcer la collaboration pour un avenir plus vert.

Deye 2026 Frankfurt Distributor & Partner Summit Concludes Successfully Speed Speed

Le président Zhang Hejun a souligné l'engagement de Deye en faveur de l'innovation technologique et de la fabrication de haute qualité, qui sont des facteurs essentiels pour soutenir la transition vers une énergie à faible teneur en carbone en Europe. L'entreprise continuera à investir dans la R&D et à tirer parti de son expertise pour développer le marché du stockage de l'énergie dans les secteurs commercial et industriel.

La division des onduleurs a présenté ses dernières réalisations technologiques, soulignant la force de Deye dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel, commercial et industriel (C&I). Les systèmes de microstockage de 2,56 kWh et de 5,12 kWh bénéficient d'une protection IP65 et permettent un empilage flexible, s'adaptant aux divers scénarios énergétiques domestiques et extérieurs. Dans le secteur C&I, Deye a lancé des unités PCS de 100 kW à 2,5 MW pour une expansion flexible à l'échelle du MW, tout en améliorant la puissance et la taille des onduleurs de 30 kW à 125 kW pour les adapter précisément aux applications commerciales, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et la valeur opérationnelle.

La division Stockage d'énergie a présenté un portefeuille complet de produits couvrant les applications résidentielles, C&I et à grande échelle. Les systèmes résidentiels des séries SE-F et AI-W combinent une sécurité élevée et une conception modulaire pour répondre aux besoins de gestion de l'énergie domestique. Les principaux produits C&I et à l'échelle des services publics comprennent les produits empilables GB-W et BOS-B Pro, les armoires extérieures GE-F128/256 et la série MC-L(C)430, qui offrent une densité de puissance élevée et une adaptabilité flexible ; les solutions de stockage à grande échelle de 2 MWh, 4,3 MWh et 5 MWh fournissent un soutien fiable aux projets des services publics.

Les divisions HVAC et Solar Solutions ont présenté des solutions énergétiques de confort dans tous les scénarios. Les pompes à chaleur, les pompes à eau et les climatiseurs solaires permettent de réguler efficacement la température et de réaliser des économies d'énergie, tandis que les systèmes de contrôle de l'humidité optimisent la qualité de l'air intérieur, améliorant ainsi le confort des habitations et des lieux de travail.

Deye Cloud Platform a présenté le nouveau terminal intelligent Deye Wise AI, qui sert de « gestionnaire d'énergie » personnel avec une interaction en langage naturel pour une analyse instantanée de l'énergie et des stratégies d'économie personnalisées. La mise à niveau de la plateforme permet une intégration fluide des données entre les scénarios, une surveillance en temps réel, une programmation intelligente et une prévision précise de la charge, transformant les utilisateurs de « consommateurs d'énergie passifs » en « contrôleurs d'énergie actifs », réalisant une gestion précise de l'énergie et une prise de décision intelligente.

Le sommet a dévoilé la stratégie de marketing et de service améliorée de Deye en Europe et a honoré les meilleurs partenaires avec les prix Golden Partnership, Market Pioneer et Strategic Contribution, soulignant la confiance, la collaboration et le leadership de Deye dans l'avancement d'un avenir énergétique durable, intelligent et vert.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Uur2DYmHMkg