Summit distributorů a partnerů společnosti Deye 2026 ve Frankfurtu skončil úspěšně
News provided byDeye
Mar 22, 2026, 22:45 ET
NING-PO, Čína, 23. března 2026 /PRNewswire/ -- V březnu 2026 uspořádala společnost Deye summit „Zelený průmysl, zářná budoucnost – Frankfurt", na kterém se sešlo více než 100 evropských distributorů a partnerů, aby představili dosavadní úspěchy, prozkoumali příležitosti v oblasti energetické transformace a posílili spolupráci směřující k ekologičtější budoucnosti.
Předseda Zhang Hejun zdůraznil závazek společnosti Deye k technologickým inovacím a vysoce kvalitní výrobě jako klíčovým hnacím silám pro podporu přechodu Evropy na nízkouhlíkovou energetiku. Společnost bude i nadále investovat do výzkumu a vývoje a využívat odborné znalosti k rozšiřování trhu s úložišti energie pro komerční a průmyslové účely (C&I).
Divize střídačů představila své nejnovější technologické úspěchy a zdůraznila vedoucí postavení společnosti Deye v oblasti úložišť energie pro domácnosti a komerční a průmyslové účely. Mikrosystémy pro ukládání energie o kapacitě 2,56 kWh a 5,12 kWh disponují krytím IP65 a podporují flexibilní stohování, čímž se přizpůsobují různým scénářům spotřeby energie v domácnostech i venku. V sektoru C&I uvedla společnost Deye na trh jednotky PCS (systémy přeměny energie) o výkonu 100 kW–2,5 MW pro flexibilní rozšíření v řádu megawattů a zároveň vylepšila výkon a velikost střídačů o výkonu 30 kW–125 kW tak, aby přesně odpovídaly komerčním aplikacím, čímž zvýšila energetickou účinnost a provozní hodnotu.
Divize pro skladování energie představila kompletní produktové portfolio pokrývající aplikace pro domácnosti, komerční a průmyslové odběratele i energetické podniky. Systémy řady SE-F a AI-W pro domácnosti kombinují vysokou bezpečnost a modulární konstrukci, aby splňovaly požadavky na správu energie v domácnostech. Mezi klíčové produkty pro komerční a průmyslové účely a pro energetické společnosti patří stohovatelné vnitřní jednotky GB-W a BOS-B Pro, venkovní skříně GE-F128/256 a řady MC-L(C)430, které nabízejí vysokou hustotu výkonu a flexibilní přizpůsobivost; velká úložná řešení o kapacitě 2 MWh, 4,3 MWh a 5 MWh poskytují spolehlivou podporu pro projekty energetických společností.
Divize HVAC a Solar Solutions představily energetická řešení pro komfort ve všech situacích. Tepelná čerpadla, vodní čerpadla a solární klimatizace zajišťují účinnou regulaci teploty a úspory energie, zatímco systémy regulace vlhkosti optimalizují kvalitu vnitřního vzduchu a zvyšují komfort v domácnostech i na pracovištích.
Platforma Deye Cloud představila nový chytrý terminál Moudrá umělá inteligence od Deye, který funguje jako osobní „energetický manažer" s interakcí v přirozeném jazyce a umožňuje okamžitou analýzu spotřeby energie a přizpůsobené strategie úspor. Aktualizace platformy umožňuje plynulou integraci dat napříč různými scénáři, monitorování v reálném čase, inteligentní plánování a přesné předpovídání zatížení, čímž mění uživatele z „pasivních spotřebitelů energie" na „aktivní správce energie" a umožňuje tak přesné řízení spotřeby energie a inteligentní rozhodování.
Na summitu byla představena vylepšená marketingová a servisní strategie společnosti Deye v Evropě a přední partneři byli odměněni cenami Zlaté partnerství, Tržní průkopník a Strategický přínos, které zdůrazňují důvěru, spolupráci a vedoucí postavení Deye v prosazování udržitelné, inteligentní a zelené energetické budoucnosti.
