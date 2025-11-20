Мягкое открытие производственного предприятия компании Haitian в Европе

РУМА, Сербия, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Haitian сделала следующий шаг в развитии своего нового производственного предприятия в Руме, Сербия, проведя для сотрудников и близких партнеров внутреннее мероприятие «День открытых дверей». Этот объект является ключевым элементом европейской стратегии компании Haitian, обеспечивая локальное производство механизмов, оптимизированную логистику, НИОКР и долгосрочный потенциал роста. В соответствии с философией компании Haitian по созданию и расширению конкурентного преимущества для заказчиков завод обладает всем необходимым для удовлетворения различных требований рынка, а также дополнительной землей для дальнейшего расширения.

Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia, Haitian Serbia Team

В этом году производство будет сосредоточено на машинах для литья под давлением, ориентируясь на две проверенные серии машин: серия Mars (сервогидравлический термопластавтомат с кривошипно-шатунным механизмом) и серия Jupiter (сервогидравлический двухплитный термопластавтомат). На сегодняшний день изготовлено более 50 машин, первые их которых уже поставлены заказчикам.

Наряду с производством оборудования, предприятие Haitian Serbia будет служить центром поставок запасных частей на европейский рынок. Благодаря местным складам в Сербии и Германии (европейская штаб-квартира), а также дополнительным децентрализованным пунктам хранения по всему континенту компания Haitian обеспечит быструю доступность основных компонентов и минимизирует простои оборудования заказчиков.

Для удовлетворения конкретных запросов европейской промышленности по переработке пластмасс предприятие Haitian Serbia расширяет свои возможности в области высокотехнологичного оборудования и интегрированных системных решений. Это включает подбор инженеров, специализирующихся на проектировании механических, гидравлических и электрических компонентов машин для литья под давлением. Сосредоточив усилия европейского отдела НИОКР на высокопроизводительном и ориентированном на конкретные рынки оборудовании, компания Haitian будет производить машины и готовые решения в соответствии с региональными требованиями — от оптимизированных конфигураций машин до полностью интегрированных производственных модулей.

Инвестиции в производственное предприятие в Сербии подтверждают приверженность компании Haitian долгосрочному партнерству с европейской отраслью переработки пластмасс и производственной отраслью, включая три главных столпа глобальной стратегии Haitian: региональная штаб-квартира, локализованное производство и несколько центров внедрения по всей Европе.

