Мягкое открытие производственного предприятия компании Haitian в Европе

News provided by

Haitian International Holdings Ltd.

Nov 20, 2025, 19:04 ET

РУМА, Сербия, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Haitian сделала следующий шаг в развитии своего нового производственного предприятия в Руме, Сербия, проведя для сотрудников и близких партнеров внутреннее мероприятие «День открытых дверей». Этот объект является ключевым элементом европейской стратегии компании Haitian, обеспечивая локальное производство механизмов, оптимизированную логистику, НИОКР и долгосрочный потенциал роста. В соответствии с философией компании Haitian по созданию и расширению конкурентного преимущества для заказчиков завод обладает всем необходимым для удовлетворения различных требований рынка, а также дополнительной землей для дальнейшего расширения.

В этом году производство будет сосредоточено на машинах для литья под давлением, ориентируясь на две проверенные серии машин: серия Mars (сервогидравлический термопластавтомат с кривошипно-шатунным механизмом) и серия Jupiter (сервогидравлический двухплитный термопластавтомат). На сегодняшний день изготовлено более 50 машин, первые их которых уже поставлены заказчикам.

Наряду с производством оборудования, предприятие Haitian Serbia будет служить центром поставок запасных частей на европейский рынок. Благодаря местным складам в Сербии и Германии (европейская штаб-квартира), а также дополнительным децентрализованным пунктам хранения по всему континенту компания Haitian обеспечит быструю доступность основных компонентов и минимизирует простои оборудования заказчиков.

Для удовлетворения конкретных запросов европейской промышленности по переработке пластмасс предприятие Haitian Serbia расширяет свои возможности в области высокотехнологичного оборудования и интегрированных системных решений. Это включает подбор инженеров, специализирующихся на проектировании механических, гидравлических и электрических компонентов машин для литья под давлением. Сосредоточив усилия европейского отдела НИОКР на высокопроизводительном и ориентированном на конкретные рынки оборудовании, компания Haitian будет производить машины и готовые решения в соответствии с региональными требованиями — от оптимизированных конфигураций машин до полностью интегрированных производственных модулей.

Инвестиции в производственное предприятие в Сербии подтверждают приверженность компании Haitian долгосрочному партнерству с европейской отраслью переработки пластмасс и производственной отраслью, включая три главных столпа глобальной стратегии Haitian: региональная штаб-квартира, локализованное производство и несколько центров внедрения по всей Европе.

Zkušební provoz výrobního závodu společnosti Haitian v Evropě

Zkušební provoz výrobního závodu společnosti Haitian v Evropě

Společnost Haitian učinila další krok ve vývoji svého nového výrobního závodu v srbské Rumě a uspořádala interní akci den otevřených dveří pro...
Apertura parcial de la planta de producción de Haitian en Europa

Apertura parcial de la planta de producción de Haitian en Europa

Haitian ha dado un paso más en el desarrollo de su nueva planta de producción en Ruma, Serbia, con una jornada de puertas abiertas para empleados y...
