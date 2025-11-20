Otvorenie skúšobnej prevádzky výrobného závodu Haitian v Európe
RUMA, Srbsko, 21. november 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Haitian podnikla ďalší krok vo výstavbe svojho nového výrobného závodu v srbskom meste Ruma a usporiadala interný Deň otvorených dverí pre zamestnancov a blízkych partnerov. Tento závod je kľúčovou súčasťou európskej stratégie spoločnosti Haitian, ktorá prináša lokálnu výrobu strojov, optimalizovanú logistiku, výskum a vývoj, ako aj dlhodobý rastový potenciál. V súlade s filozofiou spoločnosti Haitian Vytvárať a rozširovať výhody pre zákazníkov má závod všetko potrebné na plnenie rôznych požiadaviek trhu a zároveň je k dispozícii priľahlý pozemok na ďalšie rozširovanie.
Výroba sa tento rok zameria na stroje na vstrekovanie plastov, najmä dve osvedčené série strojov: Séria Mars (servohydraulický prepínací vstrekolis) a séria Jupiter (servohydraulický dvojdoskový vstrekolis). Doteraz bolo vyrobených viac ako 50 strojov, pričom prvé kusy už boli dodané zákazníkom.
Popri výrobe strojov bude spoločnosť Haitian Serbia slúžiť ako centrálny uzol pre dodávky náhradných dielov na európsky trh. skladom v Srbsku a Nemecku (európska centrála), ako aj ďalším decentralizovaným skladovacím bodom po celom kontinente, zaistí spoločnosť Haitian rýchlu dostupnosť kľúčových komponentov a minimalizuje prestoje zákazníkov.
Aby sa splnili špecifické požiadavky európskeho odvetvia spracovania plastov, rozširuje spoločnosť Haitian Serbia svoje kapacity v oblasti špičkových strojov a integrovaných systémových riešení. To zahŕňa nábor inžinierov so špecializáciou na navrhovanie mechanických, hydraulických a elektrických komponentov pre stroje na vstrekovanie plastov. Vďaka európskemu tímu výskumu a vývoja so zameraním na vysokovýkonné a trhovo špecifické aplikácie bude spoločnosť Haitian vyrábať stroje a riešenia na kľúč v súlade s regionálnymi požiadavkami – od optimalizovaných konfigurácií strojov až po plne integrované výrobné bunky.
Investícia do výrobného závodu v Srbsku posilňuje záväzok spoločnosti Haitian byť dlhodobým partnerom európskeho plastového a výrobného priemyslu a zahŕňa tri hlavné piliere globálnej stratégie spoločnosti Haitian: Regionálna centrála, lokalizovaná výroba a niekoľko aplikačných centier po celej Európe.
