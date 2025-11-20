Soft Opening des neuen Haitian-Produktionsstandorts in Ruma

RUMA, Serbia, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit der Ausrichtung eines internen Open-House-Events für Mitarbeitende und enge Partner hat Haitian einen weiteren wichtigen Meilenstein für seinen neuen Produktionsstandort in Ruma, Serbien, gesetzt. Der Standort ist ein zentraler Baustein der europäischen Strategie von Haitian, da er lokale Maschinenfertigung, optimierte Logistikprozesse, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie langfristiges Entwicklungspotenzial vereint. Im Einklang mit der Unternehmensphilosophie, Vorteile für seine Kunden zu schaffen und zu erweitern (We Create and Extend Advantage), bietet das Werk alle Voraussetzungen, um lokale Marktanforderungen zu erfüllen.

Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia, Haitian Serbia Team

Der diesjährige Produktionsschwerpunkt liegt auf Spritzgießmaschinen, insbesondere auf den bewährten Baureihen Mars (servo-hydraulische Kniehebel-Spritzgießmaschine) und Jupiter (servo-hydraulische Zwei-Platten-Spritzgießmaschine). Bislang wurden bereits mehr als 50 Maschinen gefertigt.

Parallel zur Maschinenproduktion wird der Standort in Serbien eine zentrale Rolle in der Ersatzteilversorgung des europäischen Marktes übernehmen. Mit Ersatzteillagern in Serbien und Deutschland (dem europäischen Hauptsitz) sowie zusätzlichen dezentralen Lagerpunkten in ganz Europa stellt Haitian die schnelle Verfügbarkeit wichtiger Komponenten sicher und reduziert damit potenzielle Maschinenausfallzeiten.

Um die spezifischen Anforderungen der europäischen Kunststoffindustrie zu erfüllen, erweitert Haitian in Serbien die eigenen Kompetenzen im Bereich High-End-Maschinen und integrierter Systemlösungen. Dazu gehört unter anderem die Rekrutierung von Ingenieurinnen und Ingenieuren, die auf die Konstruktion mechanischer, hydraulischer und elektrischer Komponenten für Spritzgießmaschinen spezialisiert sind. Mit einem europäischen F&E-Team, das sich auf hochwertige und marktspezifische Anwendungen konzentriert, wird Haitian Maschinen und Turnkey-Lösungen produzieren, die konsequent an regionale Anforderungen angepasst sind – von optimierten Maschinenkonfigurationen bis hin zu vollständig integrierten Produktionszellen.

Die Investition in den serbischen Produktionsstandort unterstreicht Haitians langfristiges Commitment gegenüber der europäischen Kunststoff- und Fertigungsindustrie und setzt die drei zentralen Säulen der globalen Haitian-Strategie um: Regionale Headquarter, lokalisierte Produktion und mehrere Anwendungszentren in Europa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828257/Haitian_Serbia_Drone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828258/Haitian_Team.jpg